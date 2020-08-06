https://ria.ru/20200806/1575459823.html
Лукашенко заявил, что ему "подкинули" коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его намеренно заразили коронавирусом. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T19:39
2020-08-06T20:18
интервью александра лукашенко
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
дмитрий гордон
александр лукашенко
белоруссия
украина
в мире
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https://ria.ru/20200606/1572560762.html
Евгений Пашкин
Это тот случай,когда уходить нужно во время.Начальная стадия мании и очень плохая предвыборная паранойя.
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5
белоруссия
украина
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
интервью александра лукашенко, коронавирус covid-19, дмитрий гордон, александр лукашенко, белоруссия, украина, в мире
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости
. Президент Белоруссии Александр Лукашенко
заявил, что его намеренно заразили коронавирусом
.
Как отметил белорусский лидер в интервью
украинскому журналисту Дмитрию Гордону
, ему "подкинули" вирус. Он рассказал, что не знал о своей болезни и даже не мог о таком подумать, потому что был "как белка в колесе" из-за рабочих обязанностей.
Лукашенко подчеркнул, что в Белоруссии "никогда не отрицали" существование COVID-19 и самого начала эпидемии относились к инфекции "аккуратно".
Глава государства добавил, что относится к борьбе с коронавирусом как к "расследованию". По его словам, вместо следователей в этой ситуации выступают врачи.
В конце июля президент Белоруссии сообщил, что он бессимптомно перенес коронавирус. По словам Лукашенко, преодолеть болезнь ему помогли занятия спортом и прогулки на свежем воздухе.
В начале июля Лукашенко заявил, что Белоруссия одержала победу над COVID-19, хотя по-прежнему продолжает противостоять вирусу. Он отметил, что борьба с эпидемией обошлась стране почти в 500 миллионов белорусских рублей (свыше 200 миллионов долларов). Глава государства добавил, что число заболевших снижается.
На сегодняшний день в Белоруссии
зарегистрировано 68 503 пациента с коронавирусом, из них 580 умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.