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Мэр Днепра назвал украинцев нацией воров
Мэр Днепра Борис Филатов в эфире ютьюб-канала "Смотрящие" раскритиковал борьбу с коррупцией на Украине и назвал воровство неотделимой чертой местного... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T22:17
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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ситуация на украине, днепр (город), борис филатов, украина, в мире

Мэр Днепра назвал украинцев нацией воров

18:00 06.08.2020 (обновлено: 22:17 06.08.2020)
9457
© Фото : Дніпропетровська міська радаМэр Днепра (бывший Днепропетровск) Борис Филатов
Мэр Днепра (бывший Днепропетровск) Борис Филатов
© Фото : Дніпропетровська міська рада
Мэр Днепра (бывший Днепропетровск) Борис Филатов. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Мэр Днепра Борис Филатов в эфире ютьюб-канала "Смотрящие" раскритиковал борьбу с коррупцией на Украине и назвал воровство неотделимой чертой местного менталитета.
Политик пожаловался, что СБУ занята расследованием хищения соли для борьбы с гололедицей, нарушениями в закупках овощей для детских садов, хотя это не входит в ее компетенцию. При этом служба закрывает глаза на избиения журналистов и другие преступления, которыми в действительности она должна заниматься.
"У нас в мэрии не только при Зеленском, но и за последние годы Порошенко было возбуждено 286 уголовных дел, из них до суда дошло 30, а закончилось обвинительным приговором одно", — рассказал мэр.
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Борьба с коррупцией и хищениями на Украине превратилась в "виртуальную реальность", из которой все пытаются извлечь выгоду, считает Филатов.

"Мы сами себя поместили в парадигму о том, что мы нация воров, и мы убедили в этом весь мир", — пояснил он.

Ранее о проблеме коррупции на Украине высказалась экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко. В интервью телеканалу НТВ она заявила, что уровень коррупции в стране следует расценивать как мародерство.
В свою очередь, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук назвал мажоритарную систему избрания в украинский парламент фундаментом коррупционной составляющей в Раде. А экс-президент республики Леонид Кравчук счел коррупцию причиной перехода страны под внешнее управление, обвинив в этом Петра Порошенко.
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Ситуация на УкраинеДнепр (город)Борис ФилатовУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Золотые слова.
6 августа, 18:23
ИИгорь
4100001
Первый раз за многие годы согласен с незалежным укром.
6 августа, 18:25
Владимир П.
3510001
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