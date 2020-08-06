Мэр Днепра назвал украинцев нацией воров

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Мэр Днепра Борис Филатов в эфире ютьюб-канала "Смотрящие" раскритиковал борьбу с коррупцией на Украине и назвал воровство неотделимой чертой местного менталитета.
Политик пожаловался, что СБУ занята расследованием хищения соли для борьбы с гололедицей, нарушениями в закупках овощей для детских садов, хотя это не входит в ее компетенцию. При этом служба закрывает глаза на избиения журналистов и другие преступления, которыми в действительности она должна заниматься.
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Борьба с коррупцией и хищениями на Украине превратилась в "виртуальную реальность", из которой все пытаются извлечь выгоду, считает Филатов.
"Мы сами себя поместили в парадигму о том, что мы нация воров, и мы убедили в этом весь мир", — пояснил он.
Ранее о проблеме коррупции на Украине высказалась экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко. В интервью телеканалу НТВ она заявила, что уровень коррупции в стране следует расценивать как мародерство.
В свою очередь, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук назвал мажоритарную систему избрания в украинский парламент фундаментом коррупционной составляющей в Раде. А экс-президент республики Леонид Кравчук счел коррупцию причиной перехода страны под внешнее управление, обвинив в этом Петра Порошенко.