https://ria.ru/20200806/1575455890.html
Названы сроки проведения проверочных работ в школах
Всероссийские проверочные работы пройдут с 14 сентября по 12 октября, следует из письма Рособрнадзора, опубликованного на сайте ведомства. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T17:03
2020-08-06T17:31
социальный навигатор
сн_образование
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
образование - общество
общество
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
социальный навигатор, сн_образование, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), образование - общество, общество