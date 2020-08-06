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Названы сроки проведения проверочных работ в школах
Всероссийские проверочные работы пройдут с 14 сентября по 12 октября, следует из письма Рособрнадзора, опубликованного на сайте ведомства. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T17:31
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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социальный навигатор, сн_образование, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), образование - общество, общество

Названы сроки проведения проверочных работ в школах

17:03 06.08.2020 (обновлено: 17:31 06.08.2020)
1710
© РИА Новости / Юлия Честнова / Перейти в фотобанкШкольница пишет диктант
Школьница пишет диктант
© РИА Новости / Юлия Честнова
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Всероссийские проверочные работы пройдут с 14 сентября по 12 октября, следует из письма Рособрнадзора, опубликованного на сайте ведомства.
Согласно графику, в 5-8 классах проверочная работа пройдет с 14 сентября по 12 октября в штатном режиме, в 9 классах - в режиме апробации. Проверка пройдет по программе предыдущего года обучения.
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