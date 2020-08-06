Три фигуранта дела "Нового величия" получили реальные сроки

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Люблинский суд Москвы огласил приговор фигурантам дела Люблинский суд Москвы огласил приговор фигурантам дела "Нового величия" , передает корреспондент РИА Новости.

Так, реальные сроки получили Руслан Костыленков (семь лет), Петр Карамзин (шесть с половиной) и Вячеслав Крюков (шесть). Дмитрий Полетаев , Максим Рощин, Анна Павликова и Мария Дубовик осуждены условно: шесть, шесть с половиной, четыре и шесть лет соответственно.

Их признали виновными "в организации экстремистского сообщества": хотя молодые люди не признали вины, "она подтверждается доказательствами", в том числе показаниями одного из членов "Нового величия" Павла Ребровского, сообщил ранее судья.

Как заявлял РИА Новости адвокат Максим Пашков, защита намерена обжаловать приговор.

Полетаев, находившийся до этого в СИЗО, освобожден в зале суда. Костыленков, Карамзин и Крюков останутся в изоляторе как минимум до обжалования, после чего, в случае подтверждения реальных сроков, их этапируют в колонии. Рощину, Дубовик и Павликовой отменили домашний арест, однако им придется регулярно отмечаться во ФСИН и оповещать о поездках за город. Также им всем запретили в течение пяти лет публично размещать в интернете какие-либо материалы и заявления.

Дело "Нового величия"

По версии следствия, участники "Нового величия" планировали захватить власть в России, устроив государственный переворот. При этом сами фигуранты дела утверждали, что идею основания подобной организации подсказали внедренные провокаторы из полиции и ФСБ

Изначально им вменяли части 1 и 2 статьи 282.1 Уголовного кодекса — организация экстремистского сообщества и участие в нем соответственно. На стадии прений прокурор предложил убрать из обвинения участие в экстремистском сообществе, оставив лишь его организацию. Судья с этим согласился.

Гособвинитель запрашивал для Костыленкова 7,5 года лишения свободы, Карамзина — 6,5, Крюкова — шесть, а для Полетаева, Дубовик, Павликовой и Рощина — условные сроки (по 6,5, шесть, четыре и 6,5 года соответственно).