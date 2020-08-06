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Три фигуранта дела "Нового величия" получили реальные сроки
Люблинский суд Москвы огласил приговор фигурантам дела "Нового величия", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T18:08
россия
новое величие
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200806/1575344579.html
Отличная новость! Государство должно защищать добропорядочных граждан!!! А те кто готовит теракты должны получать по строгости закона.
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россия
москва
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
россия, новое величие, москва, происшествия

Три фигуранта дела "Нового величия" получили реальные сроки

16:50 06.08.2020 (обновлено: 18:08 06.08.2020)
37334
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗаседание суда по делу движения "Новое величие"
Заседание суда по делу движения Новое величие
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Люблинский суд Москвы огласил приговор фигурантам дела "Нового величия", передает корреспондент РИА Новости.
Так, реальные сроки получили Руслан Костыленков (семь лет), Петр Карамзин (шесть с половиной) и Вячеслав Крюков (шесть). Дмитрий Полетаев, Максим Рощин, Анна Павликова и Мария Дубовик осуждены условно: шесть, шесть с половиной, четыре и шесть лет соответственно.
Фигуранты дела Нового величия во время оглашения приговора в Люблинском суде города Москвы. 6 августа 2020
Вчера, 13:48
Перед судом по делу "Нового величия" задержали организатора перфоманса
Их признали виновными "в организации экстремистского сообщества": хотя молодые люди не признали вины, "она подтверждается доказательствами", в том числе показаниями одного из членов "Нового величия" Павла Ребровского, сообщил ранее судья.
Как заявлял РИА Новости адвокат Максим Пашков, защита намерена обжаловать приговор.
Полетаев, находившийся до этого в СИЗО, освобожден в зале суда. Костыленков, Карамзин и Крюков останутся в изоляторе как минимум до обжалования, после чего, в случае подтверждения реальных сроков, их этапируют в колонии. Рощину, Дубовик и Павликовой отменили домашний арест, однако им придется регулярно отмечаться во ФСИН и оповещать о поездках за город. Также им всем запретили в течение пяти лет публично размещать в интернете какие-либо материалы и заявления.
Фигуранты дела Нового величия Мария Дубовик (слева) и Анна Павликова во время оглашения приговора в Люблинском суде города Москвы
15 мая 2019, 14:53
Судья, отпустившая из СИЗО двух участниц "Нового величия", уволилась

Дело "Нового величия"

По версии следствия, участники "Нового величия" планировали захватить власть в России, устроив государственный переворот. При этом сами фигуранты дела утверждали, что идею основания подобной организации подсказали внедренные провокаторы из полиции и ФСБ.
Изначально им вменяли части 1 и 2 статьи 282.1 Уголовного кодекса — организация экстремистского сообщества и участие в нем соответственно. На стадии прений прокурор предложил убрать из обвинения участие в экстремистском сообществе, оставив лишь его организацию. Судья с этим согласился.
Гособвинитель запрашивал для Костыленкова 7,5 года лишения свободы, Карамзина — 6,5, Крюкова — шесть, а для Полетаева, Дубовик, Павликовой и Рощина — условные сроки (по 6,5, шесть, четыре и 6,5 года соответственно).
Уже осуждены Рустам Рустамов и Павел Ребровский, признавшие вину: Рустамов получил условный срок, Ребровский — реальный (позже он отказался от показаний, дело направили на пересмотр). Еще один фигурант, Сергей Гаврилов, бежал за границу.
Участницы движения Новое величие Анна Павликова и Мария Дубовик, обвиняемые в экстремизме, в Дорогомиловском суде Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о продлении сроков ареста. 11 сентября 2018
Вчера, 03:18
Уголовное дело "Нового величия"
32888713163
Обсудить 54
РоссияНовое величиеМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Отличная новость! Государство должно защищать добропорядочных граждан!!! А те кто готовит теракты должны получать по строгости закона.
6 августа, 16:55
Алексей Маркун
132610194
Государство вам ничего не должно
6 августа, 16:57
АНАлексей Некрасов
511510698
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