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Эксперт назвал три возможные причины мощного взрыва в Бейруте
Взрыв в Бейруте мог теоретически произойти из-за пожара в полузакрытых складских помещениях, тушения селитры водой или искр с близлежащего склада пиротехники,... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T15:40
взрыв в бейруте
александр мажуга
российская академия наук
бейрут
происшествия
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Взрыв в Бейруте: как это было глазами очевидцев трагедии
Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута 4 августа. По сообщению властей, причиной стало ненадлежащее хранение 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры. Половина зданий города получила повреждения. По последним данным более 135 человек погибли и около 5 тысяч пострадали. Смотрите на видео кадры взрыва и свидетельства очевидцев трагедии.
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взрыв в бейруте, александр мажуга, российская академия наук, бейрут, происшествия

Эксперт назвал три возможные причины мощного взрыва в Бейруте

15:38 06.08.2020 (обновлено: 15:40 06.08.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников Разрушенный порт города Бейрут
 Разрушенный порт города Бейрут
© РИА Новости / Валерий Мельников
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Взрыв в Бейруте мог теоретически произойти из-за пожара в полузакрытых складских помещениях, тушения селитры водой или искр с близлежащего склада пиротехники, рассказал РИА Новости доктор химических наук, профессор РАН, ректор Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева Александр Мажуга.
Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. По данным губернатора города, повреждена половина зданий города, больницы переполнены из-за большого количества пострадавших. По последним данным, погибли 135 человек, около 5 тысяч пострадали.
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Эксперт отметил, что аммиачная селитра, или нитрат аммония, широко используется как минеральное удобрение в сельском хозяйстве или компонент промышленных взрывчатых веществ, применяющихся при добыче полезных ископаемых, при прокладке дорог, туннелей, в промышленности. Она является стабильным веществом, плавится при температуре 170 градусов и разлагается с выделением тепла при температурах свыше 200 градусов. "Для увеличения теплоты взрыва и создания промышленных взрывчатых веществ к селитре добавляют горючие компоненты – масла, дизельное топливо или другие органические соединения. Кроме того, необходимы различные добавки, повышающие восприимчивость аммиачной селитры к ударной волне", - указал он.
"Для того, чтобы горение селитры перешло во взрыв, необходимы определенные условия – наличие оболочки, горение в полузакрытых складских помещениях. Кроме того, мы знаем, что в Бейруте рядом с аммиачной селитрой находится морская вода, которая содержит в своем составе хлорид-ионы. Хлорид-ион известен как катализатор разложения аммиачной селитры - если он попал в селитру, произойдет снижение температуры ее разложения и увеличится скорость превращения - разложения и горения", - рассказал Мажуга.
"Другая возможная причина перехода горения во взрыв – тушение селитры водой: попадание воды на расплавленную селитру вызывает ее вспенивание, что ведет к увеличению поверхности горения и росту скорости горения. В свою очередь, чем выше скорость горения, тем легче горение переходит во взрыв", - отметил он.
Помимо этого есть и другая версия - взрыв от искр с близлежащего склада пиротехники. "Рядом с обыкновенным азотным удобрением находится склад пиротехники. Искры от сварочного аппарата хватило, чтобы вызвать пожар и взрыв на складе пиротехники, который инициировал детонацию аммиачной селитры", - пояснил он.
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Взрыв в БейрутеАлександр МажугаРоссийская академия наукБейрутПроисшествия
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