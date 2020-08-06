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Религия и мировоззрение
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Российские мусульмане помогут пострадавшим от взрыва в Бейруте
Фонд "Закят" Духовного управления мусульман РФ (ДУМ РФ) открыл сбор средств для помощи пострадавшим от взрыва в Бейруте, говорится в сообщении, опубликованном... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T15:31
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РИА Новости
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353
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религия, россия, новости - религия и мировоззрение, бейрут, ливан, общество

Российские мусульмане помогут пострадавшим от взрыва в Бейруте

15:27 06.08.2020 (обновлено: 15:31 06.08.2020)
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Празднование Курбан-Байрама в регионах России
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Фонд "Закят" Духовного управления мусульман РФ (ДУМ РФ) открыл сбор средств для помощи пострадавшим от взрыва в Бейруте, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ДУМ РФ в четверг.
Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. По данным губернатора города, повреждена половина зданий города, больницы переполнены из-за большого количества пострадавших. По последним данным, погибли 135 человек, около 5 тысяч пострадали.
"Благотворительный фонд "Закят" Духовного управления мусульман Российской Федерации объявил сбор средств для организации помощи пострадавшим во время мощнейшего взрыва 4 августа в столице Ливана Бейруте", - говорится в сообщении.
В фонде планируют собрать 1,5 миллиона рублей, 300 тысяч из которых, по состоянию на утро 6 августа, уже перечислено в фонд.
"Мы не можем оставаться в стороне. Положение, действительно, бедственное. Целые семьи оказались на улице, кто-то лишился кормильца. Нужна любая помощь, которую мы можем оказать. Давайте поддержим ливанцев в сложные времена нашими решительными действиями", - добавили в фонде.
Последствия взрыва в Бейруте, Ливан
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Религия и мировоззрениеРелигияРоссияНовости - Религия и мировоззрениеБейрутЛиванОбщество
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