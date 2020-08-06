Российские мусульмане помогут пострадавшим от взрыва в Бейруте

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Фонд "Закят" Духовного управления мусульман РФ (ДУМ РФ) открыл сбор средств для помощи пострадавшим от взрыва в Бейруте, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ДУМ РФ в четверг.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. По данным губернатора города, повреждена половина зданий города, больницы переполнены из-за большого количества пострадавших. По последним данным, погибли 135 человек, около 5 тысяч пострадали.

"Благотворительный фонд "Закят" Духовного управления мусульман Российской Федерации объявил сбор средств для организации помощи пострадавшим во время мощнейшего взрыва 4 августа в столице Ливана Бейруте", - говорится в сообщении.

В фонде планируют собрать 1,5 миллиона рублей, 300 тысяч из которых, по состоянию на утро 6 августа, уже перечислено в фонд.