Свидетельница по делу Ефремова дала неожиданные показания

Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда после слушаний по делу о ДТП

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Актер Актер Михаил Ефремов сразу после смертельного ДТП сидел на заднем сидении своего автомобиля, сообщила одна из свидетельниц, которая оказалась на месте аварии. Об этом пишет " Комсомольская правда ".

Девушка, работающая врачом, рассказала, что подошла к находившемуся в перевернутой "Ладе" Сергею Захарову. По ее словам, он был в сознании, и она попросила очевидцев не трогать его.

"Подсудимый в то время сидел на заднем сиденье своей машины, затем полиция забрала его в служебный автомобиль", — добавила свидетель.

Защитница потерпевших задала ей вопросы, которые вызвали негодование у адвоката Ефремова Эльмана Пашаева . В результате случилась словесная перепалка , за которую тот получил замечание от судьи.

Смертельное ДТП с Михаилом Ефремовым

Вечером 8 июня в центре столицы Михаил Ефремов выехал на встречную полосу на своем внедорожнике и столкнулся с Lada. В результате аварии погиб 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров.

В момент ДТП актер был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Суд поместил его под домашний арест, ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.

Через несколько дней после трагедии Ефремов записал ролик с извинениями перед семьей погибшего. Однако родные Захарова их не приняли и отказались от предложенной Ефремовым материальной помощи.

Позднее Пашаев сообщил, что тот не считает себя виновным в аварии, и был готов возместить ущерб семье погибшего, потому что в трагедии "участвовала" его машина.