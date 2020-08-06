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Свидетельница по делу Ефремова дала неожиданные показания
Актер Михаил Ефремов сразу после смертельного ДТП сидел на заднем сидении своего автомобиля, сообщила одна из свидетельниц, которая оказалась на месте аварии... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T15:24
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200806/1575427383.html
Ну надо же какая длинная подушка безопасности на водительском месте. Дотянулась до заднего места... Свидетельница не боиться загреметь за лжесвидетельство.
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москва
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия

Свидетельница по делу Ефремова дала неожиданные показания

15:24 06.08.2020
9867
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда после слушаний по делу о ДТП
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда после слушаний по делу о ДТП
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Актер Михаил Ефремов сразу после смертельного ДТП сидел на заднем сидении своего автомобиля, сообщила одна из свидетельниц, которая оказалась на месте аварии. Об этом пишет "Комсомольская правда".
Девушка, работающая врачом, рассказала, что подошла к находившемуся в перевернутой "Ладе" Сергею Захарову. По ее словам, он был в сознании, и она попросила очевидцев не трогать его.
"Подсудимый в то время сидел на заднем сиденье своей машины, затем полиция забрала его в служебный автомобиль", — добавила свидетель.
Защитница потерпевших задала ей вопросы, которые вызвали негодование у адвоката Ефремова Эльмана Пашаева. В результате случилась словесная перепалка, за которую тот получил замечание от судьи.
Адвокат Эльман Пашаев в здании Пресненского суда Москвы
15:18
Адвокат Ефремова устроил в суде перепалку с защитницей потерпевших

Смертельное ДТП с Михаилом Ефремовым

Вечером 8 июня в центре столицы Михаил Ефремов выехал на встречную полосу на своем внедорожнике и столкнулся с Lada. В результате аварии погиб 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров.
В момент ДТП актер был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Суд поместил его под домашний арест, ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.
Через несколько дней после трагедии Ефремов записал ролик с извинениями перед семьей погибшего. Однако родные Захарова их не приняли и отказались от предложенной Ефремовым материальной помощи.
Позднее Пашаев сообщил, что тот не считает себя виновным в аварии, и был готов возместить ущерб семье погибшего, потому что в трагедии "участвовала" его машина.
Накануне в Пресненском суде Москвы началось рассмотрение дела по существу. На заседании Ефремов отказался от признательных показаний и заявил, что ничего не помнит об аварии.
Актер Михаил Ефремов в Пресненском суде города Москвы
04:27
Почетный адвокат назвал Ефремова "жертвой" Пашаева
52102032
Обсудить 7
Эльман ПашаевСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Ну надо же какая длинная подушка безопасности на водительском месте. Дотянулась до заднего места... Свидетельница не боиться загреметь за лжесвидетельство.
6 августа, 15:27
YYuriy
2622004
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