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Адвокат Ефремова устроил в суде перепалку с защитницей потерпевших
Адвокат устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова Эльман Пашаев устроил скандал во время заседания суда со своей бывшей помощницей, защищающей интересы жены... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T15:18
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
москва
происшествия
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РИА Новости
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353
60
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эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, москва, происшествия

Адвокат Ефремова устроил в суде перепалку с защитницей потерпевших

15:18 06.08.2020
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкАдвокат Эльман Пашаев в здании Пресненского суда Москвы
Адвокат Эльман Пашаев в здании Пресненского суда Москвы
© РИА Новости / РИА Новости
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Адвокат Эльман Пашаев в здании Пресненского суда Москвы
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Адвокат устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова Эльман Пашаев устроил скандал во время заседания суда со своей бывшей помощницей, защищающей интересы жены погибшего Сергея Захарова. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
На очередном заседании представитель потерпевшей стороны Александр Добровинский пришел вместе с новым юристом Анной Бутыриной, ранее работавшей с Пашаевым.
Во время заседания защитник Ефремова постоянно пререкался со своей бывшей партнершей, однако во время допроса очередной свидетельницы началась словесная перепалка.
"Она не может спрашивать: "Как себя чувствовал Ефремов?", это оценочное состояние! Она все знает и нарушает! Уважаемая судья, зачем вы ей подсказываете?" — возмутился Пашаев после очередного вопроса оппонентки.
Та в ответ на это потребовала сделать замечание адвокату актера. Юристы обменялись несколькими репликами, после чего судья исполнил просьбу Бутыриной.
Во время допроса свидетельницы Пашаев выразил недовольство ее словами, так как нашел различия в сегодняшних показаниях и тех, что она дала во время следствия. Он попросил суд изучить и огласить в зале материалы дела, однако его оппонентка вновь выразила протест. Когда же Бутырина взяла слово, адвокат Ефремова перешел на крик.
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Рассмотрение дела о ДТП с Ефремовым

Вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве Михаил Ефремов выехал на внедорожнике на встречную полосу и протаранил "Ладу", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Сейчас актер находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет колонии.
Накануне в Пресненском суде Москвы началось рассмотрение дела по существу. Сегодня опрашивают новых свидетелей и представляют ряд материалов.
Сам актер не признал вину в смертельной аварии и сказал, что ничего о ней не помнит. Ефремов также заявил, что не помнит, как его возили на медосвидетельствование. Один из инспекторов рассказал в суде, что актер сам согласился пройти процедуру.
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