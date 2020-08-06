Адвокат Ефремова устроил в суде перепалку с защитницей потерпевших

На очередном заседании представитель потерпевшей стороны Александр Добровинский пришел вместе с новым юристом Анной Бутыриной, ранее работавшей с Пашаевым.

Во время заседания защитник Ефремова постоянно пререкался со своей бывшей партнершей, однако во время допроса очередной свидетельницы началась словесная перепалка.

"Она не может спрашивать: "Как себя чувствовал Ефремов?", это оценочное состояние! Она все знает и нарушает! Уважаемая судья, зачем вы ей подсказываете?" — возмутился Пашаев после очередного вопроса оппонентки.

Та в ответ на это потребовала сделать замечание адвокату актера. Юристы обменялись несколькими репликами, после чего судья исполнил просьбу Бутыриной.

Во время допроса свидетельницы Пашаев выразил недовольство ее словами, так как нашел различия в сегодняшних показаниях и тех, что она дала во время следствия. Он попросил суд изучить и огласить в зале материалы дела, однако его оппонентка вновь выразила протест. Когда же Бутырина взяла слово, адвокат Ефремова перешел на крик.

Рассмотрение дела о ДТП с Ефремовым

Вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве Михаил Ефремов выехал на внедорожнике на встречную полосу и протаранил "Ладу", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Сейчас актер находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет колонии.

Накануне в Пресненском суде Москвы началось рассмотрение дела по существу. Сегодня опрашивают новых свидетелей и представляют ряд материалов.