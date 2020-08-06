Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200806/1575447608.html
Россия возобновляет железнодорожное сообщение с Абхазией
Железнодорожное пассажирское сообщение между Абхазией и Россией возобновится с 7 августа, сообщили РИА Новости в РУП "Абхазская железная дорога". РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T14:41
коронавирус covid-19
россия
абхазия
москва
самара
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574709847_0:0:3078:1732_1400x0_80_0_0_af9c4543ffb2864786fa4adfc4e0e6e2.jpg
https://ria.ru/20200806/1575447448.html
1
россия
абхазия
москва
самара
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574709847_0:0:3078:1732_1400x0_80_0_0_af9c4543ffb2864786fa4adfc4e0e6e2.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574709847_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_bdfd2cfe31402ae14dee5598209fd137.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574709847_0:0:2048:2048_1400x0_80_0_0_74406efb4f0bc76086debb8ed346a421.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, россия, абхазия, москва, самара, санкт-петербург

Россия возобновляет железнодорожное сообщение с Абхазией

14:41 06.08.2020
400
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкПассажиры на железнодорожном вокзале Адлера
Пассажиры на железнодорожном вокзале Адлера
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
СУХУМ, 6 авг - РИА Новости. Железнодорожное пассажирское сообщение между Абхазией и Россией возобновится с 7 августа, сообщили РИА Новости в РУП "Абхазская железная дорога".
С 1 августа Россия и Абхазия сняли ограничения на пересечение границ.
"С 7 августа возобновится железнодорожное сообщение с Россией. В частности, с Москвой и Санкт-Петербургом. А с 15 августа - с Самарой", - сказал представитель АЖД.
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии составляет 109, выздоровевших - 37. Трое скончались.
Хельсинки
14:37Распространение нового коронавируса
Финляндия снова ограничит туристические поездки
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 18 миллионов случаев заражения, свыше 696 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
1200001
Обсудить 1
Коронавирус COVID-19РоссияАбхазияМоскваСамараСанкт-Петербург
Рекомендуем
Хельсинки
Финляндия снова ограничит туристические поездки
Министр культуры РФ Ольга Любимова
Любимова считает, что артистов не смогут заменить цифровые двойники
Журналистка ГТРК Камчатка Александра Новикова
Начальник рассказал, как отговорил "смеющуюся" журналистку от увольнения
Брат бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи
Брат Каддафи назвал ответственных за ливийскую проблему
Адвокат Александр Добровинский на VII съезде Федерации еврейских общин России
Добровинский предложил адвокату Ефремова "воду с ядом"
Остров Сентоза в Сингапуре
В Сингапуре будут отслеживать перемещения туристов
Скриншот видео служебной съемки обнаружения и обезвреживания противопехотных мин установленных ВСУ
Украину обвинили в нарушении Конвенции о запрете противопехотных мин
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
В МИД оценили планы Госдепа платить за данные о "вмешательстве в выборы"
Певица Полина Гагарина. Архивное фото
У попавшей в список Forbes Полины Гагариной нашли долги за услуги ЖКХ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает с посланием белорусскому народу и Национальному Собранию
Лукашенко заявил о задержании людей с американскими паспортами
Адвокат Эльман Пашаев в здании Пресненского суда Москвы
Адвокат Ефремова устроил в суде перепалку с защитницей потерпевших
Озеро Рица в Абхазии
Эксперты сравнили цены на отдых в Абхазии и Сочи
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда после слушаний по делу о ДТП
Свидетельница по делу Ефремова дала неожиданные показания
Беспилотник Яндекс в США едет по дорогам без инженера-испытателя за рулем
"Яндекс" запустил тестирование беспилотных автомобилей в США
Актер Михаил Ефремов в Пресненском суде города Москвы
"Всегда приятно". Адвокат рассказал о "психологическом ударе" по Пашаеву
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:00Facebook рассказал о конкуренте TikTok в Instagram
15:58В МИД России ответили на обвинения советника США о сговоре с талибами
15:38Эксперт назвал три возможные причины мощного взрыва в Бейруте
15:34Юрист прокомментировал отмену международных рейсов "Аэрофлота"
15:31В Египте два человека погибли при крушении частного самолета
15:30В Швейцарии отменили десятидневный карантин для россиян
15:27Роспотребнадзор рассказал о состоянии тестирующих вакцину "Вектора"
15:26Ефремову показали видеоролики, на которых он ходит пьяный после ДТП
15:24Свидетельница по делу Ефремова дала неожиданные показания
15:18Адвокат Ефремова устроил в суде перепалку с защитницей потерпевших
15:16В МИД заявили, что Вашингтон продолжает курс на очернение России
15:16Соперник Лукашенко призвал писать "добрые открытки" членам избиркомов
15:14Участник "Уральских пельменей" пожаловался на безденежье
15:09В штабе Тихановской заявили, что им не дают провести митинги
15:08Полевой госпиталь МЧС начал прием пострадавших в Бейруте
15:07В бундестаге оценили шансы иска экологов против "Северного потока — 2"
15:05Белорусы поняли, что "могут потерять" страну, заявил Лукашенко
15:04В московской аптеке продавали настойку на ящерицах от коронавируса
14:58"Всегда приятно". Адвокат рассказал о "психологическом ударе" по Пашаеву
14:58В МИД оценили планы Госдепа платить за данные о "вмешательстве в выборы"
Лента новостейМолния