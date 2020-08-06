https://ria.ru/20200806/1575447608.html
Россия возобновляет железнодорожное сообщение с Абхазией
Железнодорожное пассажирское сообщение между Абхазией и Россией возобновится с 7 августа, сообщили РИА Новости в РУП "Абхазская железная дорога". РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T14:41
2020-08-06T14:41
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https://ria.ru/20200806/1575447448.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574709847_0:0:3078:1732_1400x0_80_0_0_af9c4543ffb2864786fa4adfc4e0e6e2.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, россия, абхазия, москва, самара, санкт-петербург