Брат Каддафи назвал ответственных за ливийскую проблему

По словам Каддафа ад-Дама, "агрессия со стороны Североатлантического альянса разрушила важный предохранительный клапан всего региона Северной Африки", которым, по его словам, была Ливия.

В Египте не видят механизмов для мирного решения кризиса в Ливии

В Египте не видят механизмов для мирного решения кризиса в Ливии

По словам политика, "Совет Безопасности ООН при желании может прекратить происходящие в Ливии катаклизмы в течение часов". Однако, отмечает он, "на Западе не хотят разрешения ливийской проблемы, Западу выгодно продолжение творящегося в Ливии хаоса".