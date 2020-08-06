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Брат Каддафи назвал ответственных за ливийскую проблему
Совет Безопасности ООН и НАТО должны принести официальные извинения перед народом Ливии за агрессию в 2011 году, заявил РИА Новости политический руководитель... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T14:49
ахмед каддаф ад-дам
халифа хафтар
нато
муаммар каддафи
ливия
оон
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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ахмед каддаф ад-дам, халифа хафтар, нато, муаммар каддафи, ливия, оон, в мире

Брат Каддафи назвал ответственных за ливийскую проблему

14:26 06.08.2020 (обновлено: 14:49 06.08.2020)
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© РИА Новости / Рафаэль ДаминовБрат бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи
Брат бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи
© РИА Новости / Рафаэль Даминов
КАИР, 6 авг - РИА Новости, Рафаэль Даминов. Совет Безопасности ООН и НАТО должны принести официальные извинения перед народом Ливии за агрессию в 2011 году, заявил РИА Новости политический руководитель "Фронта национальной борьбы в Ливии", двоюродный брат бывшего ливийского лидера Муамара Каддафи Ахмед Каддаф ад-Дам.
"Фронт национальной борьбы в Ливии" – одно из политических движений сторонников Каддафи. Большое число активистов движения находятся в эмиграции после событий 2011 года и настроены оппозиционно к Правительству национального согласия Ливии, заседающему в Триполи. По словам активистов движения, часть его членов – бывших военных - служат в Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.
По словам Каддафа ад-Дама, "агрессия со стороны Североатлантического альянса разрушила важный предохранительный клапан всего региона Северной Африки", которым, по его словам, была Ливия.
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"В 2011 Совбез ООН взял на себя ответственность за все, что происходит в Ливии. Как они позволили появиться в ней экстремистам и террористам, которых раньше не было ни в Ливии, ни в Северной Африке?" - задается вопросом Каддаф ад-Дам.
По словам политика, "Совет Безопасности ООН при желании может прекратить происходящие в Ливии катаклизмы в течение часов". Однако, отмечает он, "на Западе не хотят разрешения ливийской проблемы, Западу выгодно продолжение творящегося в Ливии хаоса".
"Все, что происходит сегодня в Ливии, - за это ответственно НАТО и Совет Безопасности ООН. Им следует официально извиниться перед ливийцами и начать исправлять свои ошибки, ведь они все еще продолжают совершать их", - говорит Каддаф ад-Дам, занимавший в последние годы существования прежнего режима должность координатора ливийско-египетских отношений.
В марте 2011 года Совбез ООН принял резолюцию, предусматривающую введение бесполетной зоны над Ливией. После этого международная коалиция под командованием НАТО, использовав в качестве предлога этот документ, начала в Ливии военную операцию, которая завершилась свержением существовавшего более 40 лет режима Муамара Каддафи.
После свержения и убийства лидера Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция и Катар, а ЛНА - Египет и ОАЭ.
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Ахмед Каддаф ад-ДамХалифа ХафтарНАТОМуаммар КаддафиЛивияООНВ мире
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