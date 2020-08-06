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Онлайн-конференция об участии МЧС в подготовке к учебному году
27 августа в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию директора Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Рината ЕНИКЕЕВА, посвященную подготовке образовательных учреждений к учебному году.
2020-08-06T14:23
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/sharing/article/1575446904.jpg?1596713016
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция об участии МЧС в подготовке к учебному году

14:23 06.08.2020
29
27 августа в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию директора Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Рината ЕНИКЕЕВА, посвященную подготовке образовательных учреждений к учебному году.
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