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Сочинский застройщик получил длительный срок за организацию убийств
Суд приговорил застройщика из Сочи и еще двоих жителей Кубани к длительным тюремным срокам за организацию убийств и покушения на них, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T14:16
краснодарский край
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РИА Новости
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353
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краснодарский краевой суд, краснодар, сочи, краснодарский край, происшествия

Сочинский застройщик получил длительный срок за организацию убийств

14:16 06.08.2020
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© РИА Новости / Андрей СтаростинМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© РИА Новости / Андрей Старостин
КРАСНОДАР, 6 авг - РИА Новости. Суд приговорил застройщика из Сочи и еще двоих жителей Кубани к длительным тюремным срокам за организацию убийств и покушения на них, сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.
Туапсе вынесен приговор в отношении троих жителей Краснодарского края, признанных присяжными виновными в убийстве и покушении на убийство", - отмечается в релизе.
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По данным пресс-службы, в сентябре 2015 года один из фигурантов из-за личной неприязни решил организовать убийство полицейского и обратился к своему знакомому с просьбой подыскать для этого оружие и исполнителя, тот выполнил просьбу. Некоторое время спустя, исполнитель подкараулил полицейского и сделал в него восемь выстрелов, однако из-за активных действий правоохранителя не смог довести свой умысел до конца, сообщает суд.
Как информирует инстанция, двумя годами позднее организатор неудавшегося убийства вновь обратился к своему знакомому на этот раз с предложением убить сотрудника морга. Тот согласился, но, совершив не менее шести прицельных выстрелов в жертву, также не смог выполнить заказ, потерпевший выжил, говорится в сообщении.
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Кроме того, присяжные признали организатора убийств виновным в другом преступлении.
"Мужчина, будучи индивидуальным предпринимателем и членом ЖСК, занимался строительством многоквартирных домов на земельных участках, находящихся у него в субаренде и входящих в состав земельного участка, находившегося в аренде у ЖСК… Бизнесмен неоднократно обращался с исковыми требованиями в суды различных инстанций о признании права собственности. Удовлетворенные судом иски обжаловались председателем ЖСК, что не позволяло ввести дома в эксплуатацию и выполнить взятые предпринимателем обязательства. В этой связи он решил убить председателя ЖСК. Первого декабря 2018 года мужчина, находясь в городе Сочи, дождался потерпевшего возле его автомобиля и нанес ему заранее приготовленным ножом не менее 14 ударов... В результате причиненных ранений потерпевший скончался в больнице", - отмечается в релизе.
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Всех троих подсудимых присяжные признали виновными.
"Суд назначил им наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима… 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима… и девять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима", - отмечается в релизе.
В качестве дополнительного наказания подсудимым назначены наказания в виде ограничения свободы на разные сроки. Приговор в законную силу пока не вступил.
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