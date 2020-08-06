Сочинский застройщик получил длительный срок за организацию убийств

КРАСНОДАР, 6 авг - РИА Новости. Суд приговорил застройщика из Суд приговорил застройщика из Сочи и еще двоих жителей Кубани к длительным тюремным срокам за организацию убийств и покушения на них, сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда

"В Туапсе вынесен приговор в отношении троих жителей Краснодарского края , признанных присяжными виновными в убийстве и покушении на убийство", - отмечается в релизе.

По данным пресс-службы, в сентябре 2015 года один из фигурантов из-за личной неприязни решил организовать убийство полицейского и обратился к своему знакомому с просьбой подыскать для этого оружие и исполнителя, тот выполнил просьбу. Некоторое время спустя, исполнитель подкараулил полицейского и сделал в него восемь выстрелов, однако из-за активных действий правоохранителя не смог довести свой умысел до конца, сообщает суд.

Как информирует инстанция, двумя годами позднее организатор неудавшегося убийства вновь обратился к своему знакомому на этот раз с предложением убить сотрудника морга. Тот согласился, но, совершив не менее шести прицельных выстрелов в жертву, также не смог выполнить заказ, потерпевший выжил, говорится в сообщении.

Кроме того, присяжные признали организатора убийств виновным в другом преступлении.

"Мужчина, будучи индивидуальным предпринимателем и членом ЖСК, занимался строительством многоквартирных домов на земельных участках, находящихся у него в субаренде и входящих в состав земельного участка, находившегося в аренде у ЖСК… Бизнесмен неоднократно обращался с исковыми требованиями в суды различных инстанций о признании права собственности. Удовлетворенные судом иски обжаловались председателем ЖСК, что не позволяло ввести дома в эксплуатацию и выполнить взятые предпринимателем обязательства. В этой связи он решил убить председателя ЖСК. Первого декабря 2018 года мужчина, находясь в городе Сочи, дождался потерпевшего возле его автомобиля и нанес ему заранее приготовленным ножом не менее 14 ударов... В результате причиненных ранений потерпевший скончался в больнице", - отмечается в релизе.

Всех троих подсудимых присяжные признали виновными.

"Суд назначил им наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима… 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима… и девять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима", - отмечается в релизе.