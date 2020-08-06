ФСБ провела операцию против нелегальных торговцев оружием

Масштабные спецоперации против подпольных оружейников проводятся ФСБ России регулярно. Несколько дней назад спецслужба сообщала об изъятии 179 стволов, а также 3D-принтеров и другого оборудования у крупной региональной сети торговцев оружием, месяц назад – 77 стволов и центнера тротила, два месяца назад - почти 200 стволов.