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ФСБ провела операцию против нелегальных торговцев оружием
Почти 120 стволов изъяли в ходе новой спецоперации против нелегальных оружейников от Петербурга до Урала, сообщает в четверг ФСБ России. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T14:04
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
санкт-петербург
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, санкт-петербург, происшествия

ФСБ провела операцию против нелегальных торговцев оружием

14:04 06.08.2020
279
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСотрудники ФСБ
Сотрудники ФСБ
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Почти 120 стволов изъяли в ходе новой спецоперации против нелегальных оружейников от Петербурга до Урала, сообщает в четверг ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД России и Росгвардией в пяти регионах пресечена деятельность 25 лиц, причастных к модернизации гражданских образцов оружия в боевые аналоги, к изготовлению боеприпасов в подпольных мастерских и их сбыту на территории страны", - говорится в релизе.
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ФСБ изъяла у "черных копателей" арсенал оружия
Из оборота изъяли 116 единиц боевого и гражданского оружия "с восстановленными боевыми свойствами": как времен войны (винтовки Мосина, СКС, ППШ, ППС и так далее), так и более современного (АК-74, АКС-74У, пистолеты-пулеметы Uzi, винтовки СВД и другое).
Обыски прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Белгородской, Челябинской и Тюменской областях. Разоблачены 12 подпольных мастерских.
Масштабные спецоперации против подпольных оружейников проводятся ФСБ России регулярно. Несколько дней назад спецслужба сообщала об изъятии 179 стволов, а также 3D-принтеров и другого оборудования у крупной региональной сети торговцев оружием, месяц назад – 77 стволов и центнера тротила, два месяца назад - почти 200 стволов.
В большинстве случаев оружие такие группировки связаны с черными копателями, которые ведут нелегальные раскопки в местах боев времен Великой Отечественной войны, однако в ассортименте торговцев часто оказываются и современные образцы.
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Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваСанкт-ПетербургПроисшествия
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