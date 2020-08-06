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"Гарантировать ничего не могу". Зеленский высказался о мире в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что режим тишины в Донбассе будет соблюдаться, и заверил, что Киев делает все возможное для этого. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T13:31
ситуация в днр и лнр
ситуация на украине
донецкая народная республика
владимир зеленский
в мире
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Отряд сабель 300, примерно, три тачанки. при свидетеле... я могу сказать, что ничего нельзя гарантировать. Если они нас прижмут к реке это, по-моему, крышка... © Свой среди чужих ))
16
6
донецкая народная республика
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/05/1573915811_0:0:2644:1487_1400x0_80_0_0_e5928dd17ce4b726ab1623f62ed77314.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, донецкая народная республика, владимир зеленский, в мире

"Гарантировать ничего не могу". Зеленский высказался о мире в Донбассе

13:14 06.08.2020 (обновлено: 13:31 06.08.2020)
3239
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины
Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины
© РИА Новости / Игорь Маслов
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КИЕВ, 6 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что режим тишины в Донбассе будет соблюдаться, и заверил, что Киев делает все возможное для этого.

"Мы боремся за то, чтобы этот режим тишины не нарушался. Но возможно все, это жизнь. Если бы все зависло только от нашей стороны, я уверен, что был бы принципиальный режим тишины, и мы бы перешли к следующим шагам, следующим шагам окончания войны", - сказал Зеленский в ходе общения со СМИ во время поездки в Донбасс.

Он выразил надежду, что перемирие будет соблюдаться.
"Гарантировать ничего не могу, но мы все делаем, как на Украине, так на встрече в минском формате, в режиме видеоконференций трехсторонней контактной группы. Будем и дальше держать кулаки", - добавил Зеленский.
Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия. Командующий объединенными силами Украины Владимир Кравченко ранее говорил о случае нарушения перемирия. Представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) назвало эти заявления провокацией.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ
1 августа, 20:57
ОБСЕ выявила 225 нарушений нового перемирия в Донбассе
126021439
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийВ мире
Популярные комментарии
Отряд сабель 300, примерно, три тачанки. при свидетеле... я могу сказать, что ничего нельзя гарантировать. Если они нас прижмут к реке это, по-моему, крышка... © Свой среди чужих ))
6 августа, 13:32
Ярослав Погодин
5110000
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