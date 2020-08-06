"Гарантировать ничего не могу". Зеленский высказался о мире в Донбассе

"Мы боремся за то, чтобы этот режим тишины не нарушался. Но возможно все, это жизнь. Если бы все зависло только от нашей стороны, я уверен, что был бы принципиальный режим тишины, и мы бы перешли к следующим шагам, следующим шагам окончания войны", - сказал Зеленский в ходе общения со СМИ во время поездки в Донбасс.