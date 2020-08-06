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Эксперт объяснил, почему Германия не откажется от "Северного потока — 2"
Германия проявит твердость в условиях санкционного давления со стороны США в отношении газопровода "Северный поток – 2", считает директор ИМЭМО имени Е.М... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T14:29
северный поток — 2
сша
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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северный поток — 2, сша, экономика

Эксперт объяснил, почему Германия не откажется от "Северного потока — 2"

13:12 06.08.2020 (обновлено: 14:29 06.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкУказатель возле наземного стыковочного пункта газопровода "Северный поток-2" в Любмине
Указатель возле наземного стыковочного пункта газопровода Северный поток-2 в Любмине
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Германия проявит твердость в условиях санкционного давления со стороны США в отношении газопровода "Северный поток – 2", считает директор ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН, член-корреспондент РАН Федор Войтоловский.
По его мнению, США не удастся "продавить" Германию в вопросе строительства "Северного потока – 2", так как "немцы умеют считать деньги".
Наземный стыковочный пункт газопровода Северный поток-2 в Любмине
23 июля, 08:49
В Германии ответили США на угрозы санкций против "Северного потока — 2"
"Немецкий бизнес очень хорошо понимает свои потери в случае отказа от этого весьма выгодного для немецкой промышленности и немецкого потребителя проекта. Немецкий бизнес уже понес серьезные потери в связи с тем, что американские санкции носили и носят экстерриториальный характер и применяются не только к компаниям-резидентам США, но и к европейским компаниям за взаимодействие с Россией по направлениям, на которые наложены санкции", - отметил Войтоловский на онлайн-брифинге, организованном МИА "Россия сегодня".
По его словам, обида пострадавших немецких компаний растет и транслируется на политический уровень. "Я думаю, что на политическом уровне будет проявлена некая твердость", - сказал он.
Американцы препятствуют реализации проекта "Северный поток – 2", так как заинтересованы в наращивании поставок своего СПГ в Европу, напомнил эксперт. По его мнению, европейский рынок является сейчас для США одним из важнейших и давление на нем будет усиливаться.
Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. Штаты в декабре ввели санкции против "Северного потока – 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке таких работ. РФ неоднократно указывала, что проект коммерческий и выгоден Европе.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18
"Северный поток — 2"
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Северный поток — 2СШАЭкономика
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