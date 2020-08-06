Эксперт объяснил, почему Германия не откажется от "Северного потока — 2"

"Немецкий бизнес очень хорошо понимает свои потери в случае отказа от этого весьма выгодного для немецкой промышленности и немецкого потребителя проекта. Немецкий бизнес уже понес серьезные потери в связи с тем, что американские санкции носили и носят экстерриториальный характер и применяются не только к компаниям-резидентам США, но и к европейским компаниям за взаимодействие с Россией по направлениям, на которые наложены санкции", - отметил Войтоловский на онлайн-брифинге, организованном МИА "Россия сегодня".