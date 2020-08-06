Эксперт объяснил, почему Германия не откажется от "Северного потока — 2"

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Германия проявит твердость в условиях санкционного давления со стороны США в отношении газопровода "Северный поток – 2", считает директор ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН, член-корреспондент РАН Федор Войтоловский.
По его мнению, США не удастся "продавить" Германию в вопросе строительства "Северного потока – 2", так как "немцы умеют считать деньги".
"Немецкий бизнес очень хорошо понимает свои потери в случае отказа от этого весьма выгодного для немецкой промышленности и немецкого потребителя проекта. Немецкий бизнес уже понес серьезные потери в связи с тем, что американские санкции носили и носят экстерриториальный характер и применяются не только к компаниям-резидентам США, но и к европейским компаниям за взаимодействие с Россией по направлениям, на которые наложены санкции", - отметил Войтоловский на онлайн-брифинге, организованном МИА "Россия сегодня".
По его словам, обида пострадавших немецких компаний растет и транслируется на политический уровень. "Я думаю, что на политическом уровне будет проявлена некая твердость", - сказал он.
Американцы препятствуют реализации проекта "Северный поток – 2", так как заинтересованы в наращивании поставок своего СПГ в Европу, напомнил эксперт. По его мнению, европейский рынок является сейчас для США одним из важнейших и давление на нем будет усиливаться.
Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. Штаты в декабре ввели санкции против "Северного потока – 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке таких работ. РФ неоднократно указывала, что проект коммерческий и выгоден Европе.
30 сентября 2019, 11:18"Северный поток — 2"