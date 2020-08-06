Работников калужских больниц наградили медалями "За медицинскую доблесть"

"Редакция RT закрылась на карантин одной из первых. Но мне показалось, что сейчас наш долг — зафиксировать это время", — рассказал Антон Красовский.

"Редакция RT закрылась на карантин одной из первых. Но мне показалось, что сейчас наш долг — зафиксировать это время", — рассказал Антон Красовский.

"Редакция RT закрылась на карантин одной из первых. Но мне показалось, что сейчас наш долг — зафиксировать это время", — рассказал Антон Красовский.

"Вы оказались на переднем рубеже борьбы с неизвестной заразой и честно выполняете свой профессиональный долг. Все остались в строю. Никто не дрогнул. Среди вас есть люди, которые посвятили медицине всю жизнь и имеют почти 50-летний трудовой стаж. Есть и те, кто недавно придя на эту нелегкую работу, столкнулся с очень серьезным вызовом. Вы приняли его и победили", - заявил врио губернатора.