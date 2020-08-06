Работников калужских больниц наградили медалями "За медицинскую доблесть"

Выставка состоит из фотографий специального корреспондента RT Максима Авдеева, сделанных для проекта "Эпидемия".
Выставка состоит из фотографий специального корреспондента RT Максима Авдеева, сделанных для проекта "Эпидемия".
Телеканал RT в цикле документальных фильмов "Эпидемия" с тележурналистом Антоном Красовским рассказывал о вирусе COVID-19 с начала его распространения в России.
Телеканал RT в цикле документальных фильмов "Эпидемия" с тележурналистом Антоном Красовским рассказывал о вирусе COVID-19 с начала его распространения в России.
"Редакция RT закрылась на карантин одной из первых. Но мне показалось, что сейчас наш долг — зафиксировать это время", — рассказал Антон Красовский.
"Редакция RT закрылась на карантин одной из первых. Но мне показалось, что сейчас наш долг — зафиксировать это время", — рассказал Антон Красовский.
Команда телеканала побывала в московских больницах, в том числе в "красных зонах" и отделениях интенсивной терапии, в Санкт-Петербурге, Твери и Дагестане.
Команда телеканала побывала в московских больницах, в том числе в "красных зонах" и отделениях интенсивной терапии, в Санкт-Петербурге, Твери и Дагестане.
Героями проекта стали врачи, медсестры и волонтеры, которые оказывали помощь пациентам с COVID-19.
Героями проекта стали врачи, медсестры и волонтеры, которые оказывали помощь пациентам с COVID-19.
"Мы хотели зафиксировать этот миг страха и чуда, который унес столько жизней, но принес нам столько любви и взаимной поддержки", — отметил Красовский.
"Мы хотели зафиксировать этот миг страха и чуда, который унес столько жизней, но принес нам столько любви и взаимной поддержки", — отметил Красовский.
Фотокорреспондент Максим Авдеев сделал для проекта несколько сотен снимков, на выставке можно увидеть более 30 из них.
Фотокорреспондент Максим Авдеев сделал для проекта несколько сотен снимков, на выставке можно увидеть более 30 из них.
Под каждым кадром размещен QR-код, позволяющий перейти к просмотру серий "Эпидемии".
Под каждым кадром размещен QR-код, позволяющий перейти к просмотру серий "Эпидемии".
Документальные фильмы из цикла RT "Эпидемия" получили награды международного телевизионного конкурса New York Festivals и премии в области теле- и кинопроизводства TellyAwards.
Документальные фильмы из цикла RT "Эпидемия" получили награды международного телевизионного конкурса New York Festivals и премии в области теле- и кинопроизводства TellyAwards.
Выставка на уличных стендах Гоголевского бульвара открыта до 16 августа.
Выставка на уличных стендах Гоголевского бульвара открыта до 16 августа.
Выставка состоит из фотографий специального корреспондента RT Максима Авдеева, сделанных для проекта "Эпидемия".
Телеканал RT в цикле документальных фильмов "Эпидемия" с тележурналистом Антоном Красовским рассказывал о вирусе COVID-19 с начала его распространения в России.
"Редакция RT закрылась на карантин одной из первых. Но мне показалось, что сейчас наш долг — зафиксировать это время", — рассказал Антон Красовский.
Команда телеканала побывала в московских больницах, в том числе в "красных зонах" и отделениях интенсивной терапии, в Санкт-Петербурге, Твери и Дагестане.
Героями проекта стали врачи, медсестры и волонтеры, которые оказывали помощь пациентам с COVID-19.
"Мы хотели зафиксировать этот миг страха и чуда, который унес столько жизней, но принес нам столько любви и взаимной поддержки", — отметил Красовский.
Фотокорреспондент Максим Авдеев сделал для проекта несколько сотен снимков, на выставке можно увидеть более 30 из них.
Под каждым кадром размещен QR-код, позволяющий перейти к просмотру серий "Эпидемии".
Документальные фильмы из цикла RT "Эпидемия" получили награды международного телевизионного конкурса New York Festivals и премии в области теле- и кинопроизводства TellyAwards.
Выставка на уличных стендах Гоголевского бульвара открыта до 16 августа.