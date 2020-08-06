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Калужская область
Калужская область
https://ria.ru/20200806/1575440962.html
Работников калужских больниц наградили медалями "За медицинскую доблесть"
Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша вручил 15 работникам медучреждений региональные награды "За медицинскую доблесть" за проявленные мужество и... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T12:45
калужская область
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владислав шапша
коронавирусы
здоровье - общество
калужская область
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владислав шапша, коронавирусы, здоровье - общество, калужская область, общество

Работников калужских больниц наградили медалями "За медицинскую доблесть"

12:45 06.08.2020
107
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работник входит в красную зону госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинский работник входит в красную зону госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
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КАЛУГА, 6 авг – РИА Новости. Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша вручил 15 работникам медучреждений региональные награды "За медицинскую доблесть" за проявленные мужество и самоотверженность при исполнении служебного долга в условиях борьбы с COVID-19, сообщило областное правительство.
Калужская область стала первым российским регионом, учредившим такую медаль для медицинских работников. Ранее награду получили 17 человек.
"Медали из рук главы региона получили руководители ряда медицинских организаций, врачи-терапевты, анестезиологи-реаниматологи, фельдшеры, медицинские сестры и водители – всего 15 человек", - говорится в сообщении.
Шапша поздравил награжденных от имени жителей Калужской области, поблагодарив за "решимость, честность, открытость, спокойствие и профессионализм".
Миг страха и чуда. Фотовыставка проекта Антона Красовского "Эпидемия"
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Выставка состоит из фотографий специального корреспондента RT Максима Авдеева, сделанных для проекта "Эпидемия".

Фотовыставка проекта RT Эпидемия с Антоном Красовским
1 из 10

Выставка состоит из фотографий специального корреспондента RT Максима Авдеева, сделанных для проекта "Эпидемия".

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Телеканал RT в цикле документальных фильмов "Эпидемия" с тележурналистом Антоном Красовским рассказывал о вирусе COVID-19 с начала его распространения в России.

Фотовыставка проекта RT Эпидемия с Антоном Красовским
2 из 10

Телеканал RT в цикле документальных фильмов "Эпидемия" с тележурналистом Антоном Красовским рассказывал о вирусе COVID-19 с начала его распространения в России.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

"Редакция RT закрылась на карантин одной из первых. Но мне показалось, что сейчас наш долг — зафиксировать это время", — рассказал Антон Красовский.

Фотовыставка проекта RT Эпидемия с Антоном Красовским
3 из 10

"Редакция RT закрылась на карантин одной из первых. Но мне показалось, что сейчас наш долг — зафиксировать это время", — рассказал Антон Красовский.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Команда телеканала побывала в московских больницах, в том числе в "красных зонах" и отделениях интенсивной терапии, в Санкт-Петербурге, Твери и Дагестане.

Фотовыставка проекта RT Эпидемия с Антоном Красовским
4 из 10

Команда телеканала побывала в московских больницах, в том числе в "красных зонах" и отделениях интенсивной терапии, в Санкт-Петербурге, Твери и Дагестане.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Героями проекта стали врачи, медсестры и волонтеры, которые оказывали помощь пациентам с COVID-19.

Фотовыставка проекта RT Эпидемия с Антоном Красовским
5 из 10

Героями проекта стали врачи, медсестры и волонтеры, которые оказывали помощь пациентам с COVID-19.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

"Мы хотели зафиксировать этот миг страха и чуда, который унес столько жизней, но принес нам столько любви и взаимной поддержки", — отметил Красовский.

Фотовыставка проекта RT Эпидемия с Антоном Красовским
6 из 10

"Мы хотели зафиксировать этот миг страха и чуда, который унес столько жизней, но принес нам столько любви и взаимной поддержки", — отметил Красовский.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Фотокорреспондент Максим Авдеев сделал для проекта несколько сотен снимков, на выставке можно увидеть более 30 из них.

Фотовыставка проекта RT Эпидемия с Антоном Красовским
7 из 10

Фотокорреспондент Максим Авдеев сделал для проекта несколько сотен снимков, на выставке можно увидеть более 30 из них.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Под каждым кадром размещен QR-код, позволяющий перейти к просмотру серий "Эпидемии".

Фотовыставка проекта RT Эпидемия с Антоном Красовским
8 из 10

Под каждым кадром размещен QR-код, позволяющий перейти к просмотру серий "Эпидемии".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Документальные фильмы из цикла RT "Эпидемия" получили награды международного телевизионного конкурса New York Festivals и премии в области теле- и кинопроизводства TellyAwards.

Фотовыставка проекта RT Эпидемия с Антоном Красовским
9 из 10

Документальные фильмы из цикла RT "Эпидемия" получили награды международного телевизионного конкурса New York Festivals и премии в области теле- и кинопроизводства TellyAwards.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Выставка на уличных стендах Гоголевского бульвара открыта до 16 августа.

Фотовыставка проекта RT Эпидемия с Антоном Красовским
10 из 10

Выставка на уличных стендах Гоголевского бульвара открыта до 16 августа.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
1 из 10

Выставка состоит из фотографий специального корреспондента RT Максима Авдеева, сделанных для проекта "Эпидемия".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
2 из 10

Телеканал RT в цикле документальных фильмов "Эпидемия" с тележурналистом Антоном Красовским рассказывал о вирусе COVID-19 с начала его распространения в России.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
3 из 10

"Редакция RT закрылась на карантин одной из первых. Но мне показалось, что сейчас наш долг — зафиксировать это время", — рассказал Антон Красовский.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
4 из 10

Команда телеканала побывала в московских больницах, в том числе в "красных зонах" и отделениях интенсивной терапии, в Санкт-Петербурге, Твери и Дагестане.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
5 из 10

Героями проекта стали врачи, медсестры и волонтеры, которые оказывали помощь пациентам с COVID-19.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
6 из 10

"Мы хотели зафиксировать этот миг страха и чуда, который унес столько жизней, но принес нам столько любви и взаимной поддержки", — отметил Красовский.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
7 из 10

Фотокорреспондент Максим Авдеев сделал для проекта несколько сотен снимков, на выставке можно увидеть более 30 из них.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
8 из 10

Под каждым кадром размещен QR-код, позволяющий перейти к просмотру серий "Эпидемии".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
9 из 10

Документальные фильмы из цикла RT "Эпидемия" получили награды международного телевизионного конкурса New York Festivals и премии в области теле- и кинопроизводства TellyAwards.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
10 из 10

Выставка на уличных стендах Гоголевского бульвара открыта до 16 августа.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
"Вы оказались на переднем рубеже борьбы с неизвестной заразой и честно выполняете свой профессиональный долг. Все остались в строю. Никто не дрогнул. Среди вас есть люди, которые посвятили медицине всю жизнь и имеют почти 50-летний трудовой стаж. Есть и те, кто недавно придя на эту нелегкую работу, столкнулся с очень серьезным вызовом. Вы приняли его и победили", - заявил врио губернатора.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
ВРИО губернатора Калужской области Владислав Шапша
20 июля, 17:21Калужская область
В Калужской области сняли ряд ограничений по коронавирусу
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