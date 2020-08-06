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В Якутии могут продлить сроки арктической навигации
Сроки арктической навигации в Якутии при благоприятных погодных условиях могут быть продлены до 5 октября, в настоящее время из-за дыма от лесных пожаров и... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T12:15
республика саха (якутия)
река лена
арктика
экономика
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река лена, арктика, экономика

В Якутии могут продлить сроки арктической навигации

12:15 06.08.2020
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© РИА Новости / Игорь АгеенкоЯкутск
Якутск
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Якутск. Архивное фото
ЯКУТСК, 6 авг – РИА Новости. Сроки арктической навигации в Якутии при благоприятных погодных условиях могут быть продлены до 5 октября, в настоящее время из-за дыма от лесных пожаров и низких уровней воды на реках в Арктику доставлено всего 24,3% от запланированных объемов грузов, сообщил РИА Новости председатель государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики Дмитрий Лепчиков.
По словам руководителя госкомобеспечения, в навигацию 2020 года план завоза грузов составляет 1,2387 миллиона тонн. Сейчас до пункта назначения доставлено 629,6 тысячи тонн или 50,8% от плана. Завершены перевозки по быстромелеющим рекам Амга и Вилюй. Продолжаются перевозки по рекам Лена, Алдан, Яна, Индигирка и Колыма.
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"Арктическая навигация на реках республики началась 20 июля и завершится в конце сентября, при благоприятных погодных условиях сроки навигации могут быть продлены до 5 октября… Запланировано перевезти 323,3 тысячи тонн жизнеобеспечивающих грузов, из них отгружено 234,7 тысячи тонн или 72,6% от плана, доставлено 78,7 тысячи тонн или 24,3% от плана", - рассказал собеседник агентства.
Как отметил Лепчиков, из-за низких уровней воды в верховьях реки Лена отгрузка осуществляется на малотоннажный флот. "В центральной Лене уровни воды благоприятные для судоходства. На арктических реках наиболее сложная ситуация складывается на реке Яна, где наблюдается снижение уровней воды", - сказал он.
Также проблем добавляют лесные пожары, дым от которых ограничивают видимость для судов. "На реке Алдан, в связи с нулевой видимостью из-за лесных пожаров на участке поселок Джебарики-Хая - устье,... с 5 августа введен запрет на движение судов. В связи с чем приостановлена отгрузка угля с угольного разреза Джебарики-Хая с направлением на реку Яна. Несмотря на возникающие трудности, в целом критичных отставаний от графиков перевозок нет, завоз грузов в навигацию продолжается", - заключил Лепчиков.
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Республика Саха (Якутия)Река ЛенаАрктикаЭкономика
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