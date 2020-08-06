В Якутии могут продлить сроки арктической навигации

ЯКУТСК, 6 авг – РИА Новости. Сроки арктической навигации в Якутии при благоприятных погодных условиях могут быть продлены до 5 октября, в настоящее время из-за дыма от лесных пожаров и низких уровней воды на реках в Сроки арктической навигации в Якутии при благоприятных погодных условиях могут быть продлены до 5 октября, в настоящее время из-за дыма от лесных пожаров и низких уровней воды на реках в Арктику доставлено всего 24,3% от запланированных объемов грузов, сообщил РИА Новости председатель государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики Дмитрий Лепчиков.

По словам руководителя госкомобеспечения, в навигацию 2020 года план завоза грузов составляет 1,2387 миллиона тонн. Сейчас до пункта назначения доставлено 629,6 тысячи тонн или 50,8% от плана. Завершены перевозки по быстромелеющим рекам Амга и Вилюй. Продолжаются перевозки по рекам Лена , Алдан, Яна, Индигирка и Колыма.

"Арктическая навигация на реках республики началась 20 июля и завершится в конце сентября, при благоприятных погодных условиях сроки навигации могут быть продлены до 5 октября… Запланировано перевезти 323,3 тысячи тонн жизнеобеспечивающих грузов, из них отгружено 234,7 тысячи тонн или 72,6% от плана, доставлено 78,7 тысячи тонн или 24,3% от плана", - рассказал собеседник агентства.

Как отметил Лепчиков, из-за низких уровней воды в верховьях реки Лена отгрузка осуществляется на малотоннажный флот. "В центральной Лене уровни воды благоприятные для судоходства. На арктических реках наиболее сложная ситуация складывается на реке Яна, где наблюдается снижение уровней воды", - сказал он.