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Дом, в котором снимали фильм "Эдвард руки-ножницы", выставили на продажу
Дом, изображенный в фильме Тима Бертона "Эдвард руки-ножницы" (1990 год) с Джонни Деппом в главной роли, выставили на продажу за 224 тысячи долларов, сообщает... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T21:47
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
знаменитости, звезды, кино и сериалы, стиль жизни, новости культуры, джонни депп, флорида, тим бертон

Дом, в котором снимали фильм "Эдвард руки-ножницы", выставили на продажу

20:54 06.08.2020 (обновлено: 21:47 06.08.2020)
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© 20th Century FoxКадр из фильма "Эдвард руки-ножницы"
Кадр из фильма Эдвард руки-ножницы
© 20th Century Fox
МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Дом, изображенный в фильме Тима Бертона "Эдвард руки-ножницы" (1990 год) с Джонни Деппом в главной роли, выставили на продажу за 224 тысячи долларов, сообщает Independent.
По информации издания, коттедж площадью 133 квадратных метра расположен в небольшом городе Лутц (штат Флорида). И хотя бирюзовый фасад был закрашен, экстерьер резиденции, построенной в 1989 году незадолго до начала съемок, все еще узнаваем.
В Independent отмечают, в доме находится три спальни и две ванные комнаты, а со времен "Эдварда руки-ножницы" у него было в общей сложности два владельца.
В фильме герой Деппа, странный молодой человек Эдвард с ножницами вместо рук, становится жильцом этого коттеджа после того, как его принимает семья Боггсов.
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