Дом, в котором снимали фильм "Эдвард руки-ножницы", выставили на продажу

МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Дом, изображенный в фильме Тима Бертона "Эдвард руки-ножницы" (1990 год) с Джонни Деппом в главной роли, выставили на продажу за 224 тысячи долларов, Дом, изображенный в фильме Тима Бертона "Эдвард руки-ножницы" (1990 год) с Джонни Деппом в главной роли, выставили на продажу за 224 тысячи долларов, сообщает Independent.

По информации издания, коттедж площадью 133 квадратных метра расположен в небольшом городе Лутц (штат Флорида). И хотя бирюзовый фасад был закрашен, экстерьер резиденции, построенной в 1989 году незадолго до начала съемок, все еще узнаваем.

В Independent отмечают, в доме находится три спальни и две ванные комнаты, а со времен "Эдварда руки-ножницы" у него было в общей сложности два владельца.