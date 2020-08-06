https://ria.ru/20200806/1575437797.html
Дом, в котором снимали фильм "Эдвард руки-ножницы", выставили на продажу
Дом, изображенный в фильме Тима Бертона "Эдвард руки-ножницы" (1990 год) с Джонни Деппом в главной роли, выставили на продажу за 224 тысячи долларов, сообщает... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T20:54
2020-08-06T21:47
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флорида
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, звезды, кино и сериалы, стиль жизни, новости культуры, джонни депп, флорида, тим бертон