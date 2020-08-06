Онлайн-конференция представителя сирийской оппозиции Кадри Джамиля

На 24 августа в Женеве намечено проведение третьего заседания Конституционного комитета Сирии, основная задача которого – подготовка конституционной реформы. На фоне какой военно-политической и экономической обстановки в Сирии предстоит встречаться членам Конституционного комитета? Какое влияние на экономику Сирии оказывают американские санкции, в том числе "закон Цезаря"? Чем объяснить, что первые два заседания Комитета оказались безрезультатными? Каким в Конституционном комитете видится решение курдского вопроса? Есть ли основания полагать, что предстоящая встреча окажется успешной?