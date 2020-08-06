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Онлайн-конференция представителя сирийской оппозиции Кадри Джамиля
11 августа в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию лидера московской группы сирийской оппозиции, секретаря партии "Народная воля", члена руководства Фронта за перемены и освобождение Кадри ДЖАМИЛЯ о ситуации в Сирии и работе Конституционного комитета.
2020-08-06T11:27
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/sharing/article/1575436159.jpg?1596702458
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция представителя сирийской оппозиции Кадри Джамиля

11:27 06.08.2020
24
11 августа в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию лидера московской группы сирийской оппозиции, секретаря партии "Народная воля", члена руководства Фронта за перемены и освобождение Кадри ДЖАМИЛЯ о ситуации в Сирии и работе Конституционного комитета.
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На 24 августа в Женеве намечено проведение третьего заседания Конституционного комитета Сирии, основная задача которого – подготовка конституционной реформы. На фоне какой военно-политической и экономической обстановки в Сирии предстоит встречаться членам Конституционного комитета? Какое влияние на экономику Сирии оказывают американские санкции, в том числе "закон Цезаря"? Чем объяснить, что первые два заседания Комитета оказались безрезультатными? Каким в Конституционном комитете видится решение курдского вопроса? Есть ли основания полагать, что предстоящая встреча окажется успешной?

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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