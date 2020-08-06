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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200806/1575434071.html
В России за сутки умерли 116 пациентов с коронавирусом
За сутки в России умерли 116 человек с коронавирусной инфекцией COVID-19, за все время - 14 606, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T10:50
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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коронавирусы
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общество
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, санкт-петербург, общество

В России за сутки умерли 116 пациентов с коронавирусом

10:50 06.08.2020
373
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. За сутки в России умерли 116 человек с коронавирусной инфекцией COVID-19, за все время - 14 606, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки подтверждено 116 летальных случаев... За весь период по России умерло 14 606 человека" - говорится в сообщении.
Уточняется, что 16 человек умерли в Санкт-Петербурге, 13 - в Москве.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
010302
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваСанкт-ПетербургОбщество
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