https://ria.ru/20200806/1575433648.html
Опубликован первый трейлер сериала Ридли Скотта "Воспитанные волками"
На YouTube-канале платформы HBO Max разместили трейлер научно-фантастического сериала Ридли Скотта "Воспитанные волками" (Raised by Wolves). РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T17:48
2020-08-06T17:48
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, hbo, ридли скотт
МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. На YouTube-канале платформы HBO Max разместили трейлер научно-фантастического сериала Ридли Скотта "Воспитанные волками" (Raised by Wolves).
В многосерийной драме рассказывают о двух андроидах, которым поручено воспитывать и защищать человеческих детей на загадочной планете, после того, как Земля была уничтожена. Неожиданно они сталкиваются с угрозой, исходящей от людей.
Сценарий написал Аарон Гузиковский, который ранее работал над сериалом "Красная дорога" (выходил с 2014 по 2015 годы).
Главные роли в проекте Ридли Скотта исполнили: Аманда Коллин, Трэвис Фиммел, Абубакар Салим, Винта МакГрат, Ниам Алгар, Джордан Логран и другие.
Премьера шоу состоится на HBO Max 3 сентября.