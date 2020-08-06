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Опубликован первый трейлер сериала Ридли Скотта "Воспитанные волками"
На YouTube-канале платформы HBO Max разместили трейлер научно-фантастического сериала Ридли Скотта "Воспитанные волками" (Raised by Wolves). РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T17:48
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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кино и сериалы, новости культуры, hbo, ридли скотт

Опубликован первый трейлер сериала Ридли Скотта "Воспитанные волками"

17:48 06.08.2020
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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. На YouTube-канале платформы HBO Max разместили трейлер научно-фантастического сериала Ридли Скотта "Воспитанные волками" (Raised by Wolves).
В многосерийной драме рассказывают о двух андроидах, которым поручено воспитывать и защищать человеческих детей на загадочной планете, после того, как Земля была уничтожена. Неожиданно они сталкиваются с угрозой, исходящей от людей.
Сценарий написал Аарон Гузиковский, который ранее работал над сериалом "Красная дорога" (выходил с 2014 по 2015 годы).
Главные роли в проекте Ридли Скотта исполнили: Аманда Коллин, Трэвис Фиммел, Абубакар Салим, Винта МакГрат, Ниам Алгар, Джордан Логран и другие.
Премьера шоу состоится на HBO Max 3 сентября.
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