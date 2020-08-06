Соперник Лукашенко увидел угрозу суверенитету Белоруссии от России

МИНСК, 6 авг – РИА Новости. Кандидат в президенты Белоруссии Сергей Черечень заявил, что видит угрозу суверенитету республики в углублении интеграции с Россией в рамках Союзного государства.
"Считаю, что подписание всех "дорожных карт" (по углублению интеграции с РФ – ред.) будет равнозначно утрате суверенитета Беларуси. Мы – за суверенитет, за независимость, а потому против подписания этих документов. Их неподписание на данный момент – единственный аспект, в котором мы поддерживаем действующую власть", - заявил Черечень в интервью РИА Новости.
По его словам, "если будет единая валюта, наднациональные органы, общая налоговая система, то Беларусь утратит вес в этом общем механизме и мы будем жить по правилам Российской Федерации, российский бизнес здесь все скупит, придут российские управленцы, о белорусской идентичности можно будет забыть".
"Мы надеемся, что действующий президент не подпишет эти документы. Хотя некоторые моменты в этой избирательной кампании заставляют меня задуматься о роли России, о том, что Александр Григорьевич (Лукашенко - ред.) мог пойти на какие-то уступки", - продолжил Черечень.
В этой связи он заметил, что были кандидаты, которые резко и очень активно включились в политическую кампанию. "В авторитарном обществе, где политика является уголовно наказуемой, ввязавшись в политику, можно лишиться всего, если за тобой не стоят сильные сторонники или у тебя нет каких-то хитрых шагов, которые помогут победить", - отметил Черечень.
Политик пояснил, что сам шел к президентским выборам "медленно, шаг за шагом, изучая, как это все работает, прощупывая почву". "Даже сейчас особо не вылажу, очень осторожен, несмотря на то, что участвую в президентской кампании, взвешиваю все риски, прежде чем что-то сделать, не полезу на рожон. Не знаю, как Виктор Бабарико (экс-глава Белгазпромбанка), Валерий Цепкало (экс-глава Парка высоких технологий), да и Сергей Тихановский (популярный видеоблогер) решились на такой шаг", - продолжил Черечень.
Он добавил, что для него это пока загадка. "Загадка, как Виктор Бабарико мог без подготовки, вывода капитала, будучи главой крупной компании в один день решить стать кандидатом. И мы видим результат отсутствия этой подготовки, которое, по сути, привело к национализации Белгазпромбанка", - подчеркнул Черечень.
Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа, 4 августа началось досрочное голосование. На пост президента претендуют пять человек, включая действующего главу государства Александра Лукашенко. Тихановский, Бабарико и Цепкало не смогли стать кандидатами в президенты, несмотря на заявленные президентские амбиции. Первые двое находятся в СИЗО в рамках уголовных дел, Цепкало покинул Белоруссию, опасаясь ареста.