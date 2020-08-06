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Соперник Лукашенко увидел угрозу суверенитету Белоруссии от России
Кандидат в президенты Белоруссии Сергей Черечень заявил, что видит угрозу суверенитету республики в углублении интеграции с Россией в рамках Союзного... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T11:53
сергей черечень
президентская кампания в белоруссии
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200806/1575433351.html
https://ria.ru/20200804/1575350971.html
Смешно. Увидел "угрозу" тому, чего, думаю, уже давно нет. Да ещё от России. А главная "угроза" стране совсем в другом и может привести к хаосу - политическому и экономическому.
32
Смешные у них там Оппы. Даёшь суверенитет Белоруссии, но цены на энергоносители как в России! Разводите креветок в суверенитете, кто вам не даёт?😂😂😂😂
15
4
белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573504136_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_afdbebb44d3c8e3be876b0720c139c54.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
сергей черечень, президентская кампания в белоруссии, белоруссия, в мире

Соперник Лукашенко увидел угрозу суверенитету Белоруссии от России

10:39 06.08.2020 (обновлено: 11:53 06.08.2020)
2506
© POOL / Перейти в фотобанкФлаги России и Белоруссии на капоте автомобиля
Флаги России и Белоруссии на капоте автомобиля
© POOL
Перейти в фотобанк
МИНСК, 6 авг – РИА Новости. Кандидат в президенты Белоруссии Сергей Черечень заявил, что видит угрозу суверенитету республики в углублении интеграции с Россией в рамках Союзного государства.

"Считаю, что подписание всех "дорожных карт" (по углублению интеграции с РФ – ред.) будет равнозначно утрате суверенитета Беларуси. Мы – за суверенитет, за независимость, а потому против подписания этих документов. Их неподписание на данный момент – единственный аспект, в котором мы поддерживаем действующую власть", - заявил Черечень в интервью РИА Новости.

Кандидат на пост президента Белоруссии Сергей Черечень
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По его словам, "если будет единая валюта, наднациональные органы, общая налоговая система, то Беларусь утратит вес в этом общем механизме и мы будем жить по правилам Российской Федерации, российский бизнес здесь все скупит, придут российские управленцы, о белорусской идентичности можно будет забыть".

"Мы надеемся, что действующий президент не подпишет эти документы. Хотя некоторые моменты в этой избирательной кампании заставляют меня задуматься о роли России, о том, что Александр Григорьевич (Лукашенко - ред.) мог пойти на какие-то уступки", - продолжил Черечень.

В этой связи он заметил, что были кандидаты, которые резко и очень активно включились в политическую кампанию. "В авторитарном обществе, где политика является уголовно наказуемой, ввязавшись в политику, можно лишиться всего, если за тобой не стоят сильные сторонники или у тебя нет каких-то хитрых шагов, которые помогут победить", - отметил Черечень.
Супруга Валерия Цепкало Вероника, кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская и координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
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Политик пояснил, что сам шел к президентским выборам "медленно, шаг за шагом, изучая, как это все работает, прощупывая почву". "Даже сейчас особо не вылажу, очень осторожен, несмотря на то, что участвую в президентской кампании, взвешиваю все риски, прежде чем что-то сделать, не полезу на рожон. Не знаю, как Виктор Бабарико (экс-глава Белгазпромбанка), Валерий Цепкало (экс-глава Парка высоких технологий), да и Сергей Тихановский (популярный видеоблогер) решились на такой шаг", - продолжил Черечень.
Он добавил, что для него это пока загадка. "Загадка, как Виктор Бабарико мог без подготовки, вывода капитала, будучи главой крупной компании в один день решить стать кандидатом. И мы видим результат отсутствия этой подготовки, которое, по сути, привело к национализации Белгазпромбанка", - подчеркнул Черечень.
Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа, 4 августа началось досрочное голосование. На пост президента претендуют пять человек, включая действующего главу государства Александра Лукашенко. Тихановский, Бабарико и Цепкало не смогли стать кандидатами в президенты, несмотря на заявленные президентские амбиции. Первые двое находятся в СИЗО в рамках уголовных дел, Цепкало покинул Белоруссию, опасаясь ареста.
Читайте полный текст интервью >>>
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42522651
Обсудить 4
Сергей ЧереченьПрезидентская кампания в БелоруссииБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Смешно. Увидел "угрозу" тому, чего, думаю, уже давно нет. Да ещё от России. А главная "угроза" стране совсем в другом и может привести к хаосу - политическому и экономическому.
6 августа, 10:52
lyuda.terenteva.55
11000021
Смешные у них там Оппы. Даёшь суверенитет Белоруссии, но цены на энергоносители как в России! Разводите креветок в суверенитете, кто вам не даёт?😂😂😂😂
6 августа, 12:43
Семен Семеныч
730005
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