Соперник Лукашенко увидел угрозу суверенитету Белоруссии от России

"Считаю, что подписание всех "дорожных карт" (по углублению интеграции с РФ – ред.) будет равнозначно утрате суверенитета Беларуси. Мы – за суверенитет, за независимость, а потому против подписания этих документов. Их неподписание на данный момент – единственный аспект, в котором мы поддерживаем действующую власть", - заявил Черечень в интервью РИА Новости.

"Мы надеемся, что действующий президент не подпишет эти документы. Хотя некоторые моменты в этой избирательной кампании заставляют меня задуматься о роли России, о том, что Александр Григорьевич (Лукашенко - ред.) мог пойти на какие-то уступки", - продолжил Черечень.

В этой связи он заметил, что были кандидаты, которые резко и очень активно включились в политическую кампанию. "В авторитарном обществе, где политика является уголовно наказуемой, ввязавшись в политику, можно лишиться всего, если за тобой не стоят сильные сторонники или у тебя нет каких-то хитрых шагов, которые помогут победить", - отметил Черечень.