Опубликована переписка жены Картрайта с любовницей рэпера

Из других опубликованных сообщений стало ясно, что это не первый раз, когда Марина Кохал пыталась переписываться с Анной от имени мужа. У любовников даже были "три кодовых слова", которые рэперу было необходимо назвать, чтобы заверить девушку, что отвечает ей именно он.