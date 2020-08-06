Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200806/1575433221.html
Опубликована переписка жены Картрайта с любовницей рэпера
"Комсомольская правда" опубликовала переписку убитого в Санкт-Петербурге рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко) и его предполгаемой любовницы. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T11:55
марина кохал
гибель украинского рэпера в петербурге
энди картрайт
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575218086_0:98:1080:706_1400x0_80_0_0_895326e668eea2e30b0d108b3de964fc.jpg
https://ria.ru/20200804/1575334320.html
https://ria.ru/20200804/1575330427.html
15
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575218086_0:98:1080:706_1400x0_80_0_0_895326e668eea2e30b0d108b3de964fc.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575218086_0:0:1080:810_1400x0_80_0_0_bcb181adb4480482b674c036e6fe4af9.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575218086_0:0:1080:1080_1400x0_80_0_0_8dfa55e2a8e37f39c2e877145d9ff949.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
марина кохал, гибель украинского рэпера в петербурге, энди картрайт, санкт-петербург, происшествия

Опубликована переписка жены Картрайта с любовницей рэпера

10:36 06.08.2020 (обновлено: 11:55 06.08.2020)
23694
© Фото : @kkkartrait/InstagramРэпер Энди Картрайт с женой
Рэпер Энди Картрайт с женой
© Фото : @kkkartrait/Instagram
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. "Комсомольская правда" опубликовала переписку убитого в Санкт-Петербурге рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко) и его предполгаемой любовницы.
Выяснилось, что супруга артиста Марина Кохал отвечала девушке от его имени 25 июня, когда Юшко уже был мертв.

"Я выезжаю?" — спросила Анна.

"Какие предложения?" — написала ей в ответ с телефона мужа Кохал.

После этого переписка закончилась, поскольку любовница музыканта заподозрила, что ей отвечает не сам Картрайт.
Следственный эксперимент с участием жены рэпера Картрайта. Кадры СК РФ
4 августа, 09:06
Опубликовано видео следственного эксперимента с женой рэпера Картрайта
Из других опубликованных сообщений стало ясно, что это не первый раз, когда Марина Кохал пыталась переписываться с Анной от имени мужа. У любовников даже были "три кодовых слова", которые рэперу было необходимо назвать, чтобы заверить девушку, что отвечает ей именно он.
Тело рэп-исполнителя Энди Картрайта обнаружили в квартире в центре Санкт-Петербурга 29 июля в расчлененном виде, при этом его части были упакованы в несколько пакетов. Жена артиста заявила, что он умер из-за передозировки наркотиков. Также она объяснила, что хотела скрыть причину смерти и расчленила его тело.
Как считает следствие, женщина убила супруга и попыталась избавиться от следов преступления.
Рэпер Энди Картрайт
4 августа, 01:07
Адвокат раскрыла новые подробности дела о гибели рэпера Картрайта
9481319832
Обсудить 15
Марина КохалГибель украинского рэпера в ПетербургеЭнди КартрайтСанкт-ПетербургПроисшествия
Рекомендуем
Спортсменка, телеведущая Ляйсан Утяшева
Ляйсан Утяшева рассказала, сколько ей нужно денег для "спокойной" жизни
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда после слушаний по делу о ДТП
Свидетель рассказал о поведении Ефремова после смертельного ДТП
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает с посланием белорусскому народу и Национальному Собранию
Лукашенко заявил о задержании людей с американскими паспортами
Президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном Николаем
Лукашенко рассказал об оппозиционных настроениях сына
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
Найдено слабое место коронавируса
Глава МЧС России Евгений Зиничев во время награждения спасателей в рамках посещения острова Кунашир
Дипломаты ответили на претензии Японии из-за поездки главы МЧС на Кунашир
Замок Бодрум
Стали известны подробности избиения украинской топ-модели в Турции
Фигуранты дела Нового величия во время оглашения приговора в Люблинском суде города Москвы. 6 августа 2020
Суд признал виновными фигурантов дела "Нового величия"
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис после подписания соглашения о выделении Украине макрофинансовой помощи. 23 июля 2020
Европа помогла Украине миллиардами под смешные проценты
Актер Михаил Ефремов в Пресненском суде города Москвы
Почетный адвокат назвал Ефремова "жертвой" Пашаева
Оборудование реанимационной палаты во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в павильоне No75 на ВДНХ в Москве
Назван неожиданный фактор, повышающий риск смерти от COVID-19
Ярмарка вакансий в Центре занятости населения в Казани
Роструд назвал самые высокооплачиваемые вакансии
Американский высотный самолет-разведчик Lockheed U-2
"Он неуловим": какое российское оружие США так и не смогли отследить
Журналистка ГТРК Камчатка Александра Новикова
Камчатская ведущая, ставшая известной из-за смеха в эфире, уволилась
Фрагмент иконы Святые Борис и Глеб
Убийство Бориса и Глеба: о чем умалчивают учебники по истории
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:38Эксперт назвал три возможные причины мощного взрыва в Бейруте
15:34Юрист прокомментировал отмену международных рейсов "Аэрофлота"
15:31В Египте два человека погибли при крушении частного самолета
15:30В Швейцарии отменили десятидневный карантин для россиян
15:27Роспотребнадзор рассказал о состоянии тестирующих вакцину "Вектора"
15:26Ефремову показали видеоролики, на которых он ходит пьяный после ДТП
15:24Свидетельница по делу Ефремова дала неожиданные показания
15:18Адвокат Ефремова устроил в суде перепалку с защитницей потерпевших
15:16В МИД заявили, что Вашингтон продолжает курс на очернение России
15:16Соперник Лукашенко призвал писать "добрые открытки" членам избиркомов
15:14Участник "Уральских пельменей" пожаловался на безденежье
15:09В штабе Тихановской заявили, что им не дают провести митинги
15:08Полевой госпиталь МЧС начал прием пострадавших в Бейруте
15:07В бундестаге оценили шансы иска экологов против "Северного потока — 2"
15:05Белорусы поняли, что "могут потерять" страну, заявил Лукашенко
15:04В московской аптеке продавали настойку на ящерицах от коронавируса
14:58"Всегда приятно". Адвокат рассказал о "психологическом ударе" по Пашаеву
14:58В МИД оценили планы Госдепа платить за данные о "вмешательстве в выборы"
14:49Украину обвинили в нарушении Конвенции о запрете противопехотных мин
14:41Россия возобновляет железнодорожное сообщение с Абхазией
Лента новостейМолния