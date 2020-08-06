Роструд назвал самые высокооплачиваемые вакансии

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Самыми высокооплачиваемыми вакансиями июля стали позиции механика, капитана, горняка, сообщила пресс-служба Самыми высокооплачиваемыми вакансиями июля стали позиции механика, капитана, горняка, сообщила пресс-служба Роструда

По данным общероссийской базы вакансий, аналитической системы "Работа в России" (trudvsem.ru), список лидеров возглавили механики разных специализаций с зарплатой до ‪250-300‬ тысяч рублей.

Их ждут как на постоянную занятость, так и на работу вахтовым методом в Приморье, Якутии, Астраханской, Архангельской, Сахалинской, Новосибирской областях. В таких специалистах заинтересованы угледобывающие, рыбопромышленные, судовые компании.

Размер зарплаты капитанов достигает ‪200-250‬ тысяч рублей. Они требуются в Приморье, на Камчатке и Сахалине . Работники горных предприятий также могут рассчитывать на оклад от 200 тысяч рублей.

Подмосковье и Санкт-Петербурге. На заработок в диапазоне ‪170-200‬ тысяч рублей могут претендовать IT-специалисты. Представители индустрии пользуются высоким спросом в Москве