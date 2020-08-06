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Роструд назвал самые высокооплачиваемые вакансии
Самыми высокооплачиваемыми вакансиями июля стали позиции механика, капитана, горняка, сообщила пресс-служба Роструда. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T11:27
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
москва
общество
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москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная служба по труду и занятости (роструд), москва, общество

Роструд назвал самые высокооплачиваемые вакансии

10:31 06.08.2020 (обновлено: 11:27 06.08.2020)
1722
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЯрмарка вакансий в Центре занятости населения в Казани
Ярмарка вакансий в Центре занятости населения в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Самыми высокооплачиваемыми вакансиями июля стали позиции механика, капитана, горняка, сообщила пресс-служба Роструда.
По данным общероссийской базы вакансий, аналитической системы "Работа в России" (trudvsem.ru), список лидеров возглавили механики разных специализаций с зарплатой до ‪250-300‬ тысяч рублей.
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Названы самые опасные профессии
Их ждут как на постоянную занятость, так и на работу вахтовым методом в Приморье, Якутии, Астраханской, Архангельской, Сахалинской, Новосибирской областях. В таких специалистах заинтересованы угледобывающие, рыбопромышленные, судовые компании.
Размер зарплаты капитанов достигает ‪200-250‬ тысяч рублей. Они требуются в Приморье, на Камчатке и Сахалине. Работники горных предприятий также могут рассчитывать на оклад от 200 тысяч рублей.
На заработок в диапазоне ‪170-200‬ тысяч рублей могут претендовать IT-специалисты. Представители индустрии пользуются высоким спросом в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.
В Роструде также отметили перспективные варианты трудоустройства для врачей различных специализаций. Вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей разместили городские и частные поликлиники Москвы, Санкт-Петербурга, Ямало-Ненецкого автономного округа, Якутии, Камчатского и Забайкальского краев. Им требуются стоматологи, онкологи, терапевты, акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи и другие специалисты.
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Федеральная служба по труду и занятости (Роструд)МоскваОбщество
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