https://ria.ru/20200806/1575432931.html
Роструд назвал самые высокооплачиваемые вакансии
Самыми высокооплачиваемыми вакансиями июля стали позиции механика, капитана, горняка, сообщила пресс-служба Роструда. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T10:31
2020-08-06T11:27
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155966/45/1559664530_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_37fda4bbb6d92ca57b4facd09d53e82e.jpg
https://ria.ru/20200805/1575392744.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200716/1574432393.html
3
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155966/45/1559664530_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_37fda4bbb6d92ca57b4facd09d53e82e.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155966/45/1559664530_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_79042a47b767e23ed7c9ae99954b97a2.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155966/45/1559664530_751:0:2799:2048_1400x0_80_0_0_91eb6030c44df7d630ce49655416e7eb.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по труду и занятости (роструд), москва, общество
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости.
Самыми высокооплачиваемыми вакансиями июля стали позиции механика, капитана, горняка, сообщила пресс-служба Роструда
.
По данным общероссийской базы вакансий, аналитической системы "Работа в России" (trudvsem.ru), список лидеров возглавили механики разных специализаций с зарплатой до 250-300 тысяч рублей.
Их ждут как на постоянную занятость, так и на работу вахтовым методом в Приморье, Якутии, Астраханской, Архангельской, Сахалинской, Новосибирской областях. В таких специалистах заинтересованы угледобывающие, рыбопромышленные, судовые компании.
Размер зарплаты капитанов достигает 200-250 тысяч рублей. Они требуются в Приморье, на Камчатке и Сахалине
. Работники горных предприятий также могут рассчитывать на оклад от 200 тысяч рублей.
На заработок в диапазоне 170-200 тысяч рублей могут претендовать IT-специалисты. Представители индустрии пользуются высоким спросом в Москве
, Подмосковье
и Санкт-Петербурге
.
В Роструде также отметили перспективные варианты трудоустройства для врачей различных специализаций. Вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей разместили городские и частные поликлиники Москвы, Санкт-Петербурга, Ямало-Ненецкого автономного округа, Якутии, Камчатского и Забайкальского краев. Им требуются стоматологи, онкологи, терапевты, акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи и другие специалисты.