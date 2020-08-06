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Глава СЖР объяснил, почему невозможно наказать виновных в гибели Стенина
Наказать виновных в смерти фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина и других российских журналистов, погибших в результате обстрела на юго-востоке РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T11:27
игорь корнелюк
андрей стенин
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союз журналистов россии
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РИА Новости
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353
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игорь корнелюк, андрей стенин, анатолий клян, донбасс, антон волошин, соловьев владимир (журналист), союз журналистов россии

Глава СЖР объяснил, почему невозможно наказать виновных в гибели Стенина

10:09 06.08.2020 (обновлено: 11:27 06.08.2020)
657
© РИА НовостиФотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин
Фотокорреспондент МИА Россия сегодня Андрей Стенин
© РИА Новости
МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Наказать виновных в смерти фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина и других российских журналистов, погибших в результате обстрела на юго-востоке Украины в 2014 году, пока не представляется возможным из-за особо сложных отношений между Москвой и Киевом, заявил РИА Новости глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев в шестую годовщину гибели фотокорреспондента.
Фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин погиб 6 августа 2014 года в окрестностях населенного пункта Горняцкий близ города Снежное в Донецкой области в результате обстрела со стороны украинских силовиков. Автомобиль, на котором он ехал на редакционное задание, был расстрелян и сожжен на шоссе. За мужество и героизм, проявленные при исполнении профессионального долга, Стенин указом президента РФ был посмертно награжден орденом Мужества (2014).
Фотокорреспондент Андрей Стенин
09:52
В СК рассказали о расследовании дела о гибели Андрея Стенина в Донбассе
Семнадцатого июня 2014 года под Луганском в результате минометного обстрела погибли корреспондент ВГТРК Игорь Корнелюк и звукооператор Антон Волошин, а 29 июня от пулевого ранения в живот скончался оператор Первого канала Анатолий Клян.

"Стенин погиб шесть лет назад, также шесть лет назад погиб Клян с Первого канала – оператор, мой друг. Также погибла съемочная группа канала "Россия", двое коллег... Эти коллеги погибли не в России, а на Украине, и расследовать их гибель крайне сложно, вы понимаете, по каким причинам. Наказать виновных не представляется возможным из-за особо сложных отношений между Россией и Украиной", - сказал Соловьев.

Памятная табличка на памятнике погибшим российским журналистам в Луганске. 17 июня 2019
17 июня 2019, 16:31
В Луганске открыли памятник погибшим в Донбассе журналистам
Глава СЖР также отметил, что случаев гибели журналистов при исполнении своих профессиональных обязанностей в России не было очень давно.
"У нас есть случаи гибели журналистов, но не при исполнении своих обязанностей, а от бытовых разнообразных причин", - добавил Соловьев.
Андрей Стенин — смелый человек с чутьем на эксклюзив
© РИА Новости

Андрей Стенин специализировался на съемке массовых беспорядков, военных конфликтов и объездил едва ли не все горячие точки планеты.

Фотокорреспондент МИА Россия сегодня Андрей Стенин
1 из 13

Андрей Стенин специализировался на съемке массовых беспорядков, военных конфликтов и объездил едва ли не все горячие точки планеты.

© РИА Новости
© AFP 2020

У него было чутье на эксклюзив. Спокойный и немногословный, Стенин умел оказываться в центре событий.

Фотокорреспондент МИА Россия сегодня Андрей Стенин
2 из 13

У него было чутье на эксклюзив. Спокойный и немногословный, Стенин умел оказываться в центре событий.

© AFP 2020
© РИА Новости / Антон Белицкий / Перейти в фотобанк

Работы Стенина получали самую высокую оценку: он дважды побеждал в конкурсе "Серебряная камера", его кадры использовали мировые информагентства.

Фотокорреспондент МИА Россия сегодня Андрей Стенин
3 из 13

Работы Стенина получали самую высокую оценку: он дважды побеждал в конкурсе "Серебряная камера", его кадры использовали мировые информагентства.

© РИА Новости / Антон Белицкий
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

А начинал Стенин как пишущий журналист. Правда, уже тогда он предпочитал освещать акции протеста, беспорядки и суды.

Специальный фотокорреспондент МИА Россия сегодня Андрей Стенин
4 из 13

А начинал Стенин как пишущий журналист. Правда, уже тогда он предпочитал освещать акции протеста, беспорядки и суды.

© РИА Новости
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© Фото : AFP/Vasiliy Maximov

В итоге Андрей бросил репортерство и увлекся фотографией. Целый год сотрудничал с разными изданиями внештатно, совершенствовался и добился своего, получив постоянную работу.

Фотокорреспондент Андрей Стенин в Каире, Египет
5 из 13

В итоге Андрей бросил репортерство и увлекся фотографией. Целый год сотрудничал с разными изданиями внештатно, совершенствовался и добился своего, получив постоянную работу.

© Фото : AFP/Vasiliy Maximov
© РИА Новости / Дамир Булатов / Перейти в фотобанк

Андрей считал, что фотография всегда честнее, чем личные эмоции, вспоминают его коллеги.

Фотокорреспондент Андрей Стенин
6 из 13

Андрей считал, что фотография всегда честнее, чем личные эмоции, вспоминают его коллеги.

© РИА Новости / Дамир Булатов
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© Фото : Коммерсантъ/Матвей Шиманов

Он брал за ориентир лучшие образцы репортерской фотографии.

Фотокорреспондент Андрей Стенин
7 из 13

Он брал за ориентир лучшие образцы репортерской фотографии.

© Фото : Коммерсантъ/Матвей Шиманов
© Фото : AFP/Vasiliy Maximov

Новостные фотографии обычно очень похожи, но Стенин всегда очень точно попадал в зрителя.

Фотокорреспондент Андрей Стенин в Каире, Египет
8 из 13

Новостные фотографии обычно очень похожи, но Стенин всегда очень точно попадал в зрителя.

© Фото : AFP/Vasiliy Maximov
© AFP 2020 / Vasiliy Maximov

Кроме того, фронтовые друзья подмечали поразительную интуицию Андрея и способность предугадывать опасность.

Фотокорреспондент Андрей Стенин
9 из 13

Кроме того, фронтовые друзья подмечали поразительную интуицию Андрея и способность предугадывать опасность.

© AFP 2020 / Vasiliy Maximov
© РИА Новости / Владимир Астапкович

Те, кто был в горячих точках, одной из опасностей работы в экстремальных условиях называют адреналиновую зависимость.

Фотокорреспондент МИА Россия сегодня Андрей Стенин
10 из 13

Те, кто был в горячих точках, одной из опасностей работы в экстремальных условиях называют адреналиновую зависимость.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
© РИА Новости / Дамир Булатов / Перейти в фотобанк

Между тем Стенин не был сорвиголовой и подчеркивал бессмысленность адреналина ради адреналина.

Специальный фотокорреспондент МИА Россия сегодня Андрей Стенин
11 из 13

Между тем Стенин не был сорвиголовой и подчеркивал бессмысленность адреналина ради адреналина.

© РИА Новости / Дамир Булатов
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© Фото : AFP/Vasiliy Maximov

Он оценивал риски и выбирал наименее опасный путь, а если рисковал, то понимал, ради чего.

Фотокорреспондент Андрей Стенин в Каире, Египет
12 из 13

Он оценивал риски и выбирал наименее опасный путь, а если рисковал, то понимал, ради чего.

© Фото : AFP/Vasiliy Maximov
© Фото : Комсомольская правда/ Александр Коц

Гибель Андрея никого не оставила равнодушным.

Фотограф МИА Россия сегодня Андрей Стенин
13 из 13

Гибель Андрея никого не оставила равнодушным.

© Фото : Комсомольская правда/ Александр Коц
1 из 13

Андрей Стенин специализировался на съемке массовых беспорядков, военных конфликтов и объездил едва ли не все горячие точки планеты.

© РИА Новости
2 из 13

У него было чутье на эксклюзив. Спокойный и немногословный, Стенин умел оказываться в центре событий.

© AFP 2020
3 из 13

Работы Стенина получали самую высокую оценку: он дважды побеждал в конкурсе "Серебряная камера", его кадры использовали мировые информагентства.

© РИА Новости / Антон Белицкий
Перейти в фотобанк
4 из 13

А начинал Стенин как пишущий журналист. Правда, уже тогда он предпочитал освещать акции протеста, беспорядки и суды.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
5 из 13

В итоге Андрей бросил репортерство и увлекся фотографией. Целый год сотрудничал с разными изданиями внештатно, совершенствовался и добился своего, получив постоянную работу.

© Фото : AFP/Vasiliy Maximov
6 из 13

Андрей считал, что фотография всегда честнее, чем личные эмоции, вспоминают его коллеги.

© РИА Новости / Дамир Булатов
Перейти в фотобанк
7 из 13

Он брал за ориентир лучшие образцы репортерской фотографии.

© Фото : Коммерсантъ/Матвей Шиманов
8 из 13

Новостные фотографии обычно очень похожи, но Стенин всегда очень точно попадал в зрителя.

© Фото : AFP/Vasiliy Maximov
9 из 13

Кроме того, фронтовые друзья подмечали поразительную интуицию Андрея и способность предугадывать опасность.

© AFP 2020 / Vasiliy Maximov
10 из 13

Те, кто был в горячих точках, одной из опасностей работы в экстремальных условиях называют адреналиновую зависимость.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
11 из 13

Между тем Стенин не был сорвиголовой и подчеркивал бессмысленность адреналина ради адреналина.

© РИА Новости / Дамир Булатов
Перейти в фотобанк
12 из 13

Он оценивал риски и выбирал наименее опасный путь, а если рисковал, то понимал, ради чего.

© Фото : AFP/Vasiliy Maximov
13 из 13

Гибель Андрея никого не оставила равнодушным.

© Фото : Комсомольская правда/ Александр Коц
0001123
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Игорь КорнелюкАндрей СтенинАнатолий КлянДонбассАнтон ВолошинСоловьев Владимир (журналист)Союз журналистов России
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