Глава СЖР объяснил, почему невозможно наказать виновных в гибели Стенина

"Стенин погиб шесть лет назад, также шесть лет назад погиб Клян с Первого канала – оператор, мой друг. Также погибла съемочная группа канала "Россия", двое коллег... Эти коллеги погибли не в России, а на Украине, и расследовать их гибель крайне сложно, вы понимаете, по каким причинам. Наказать виновных не представляется возможным из-за особо сложных отношений между Россией и Украиной", - сказал Соловьев.
Андрей Стенин специализировался на съемке массовых беспорядков, военных конфликтов и объездил едва ли не все горячие точки планеты.
Андрей Стенин специализировался на съемке массовых беспорядков, военных конфликтов и объездил едва ли не все горячие точки планеты.
У него было чутье на эксклюзив. Спокойный и немногословный, Стенин умел оказываться в центре событий.
У него было чутье на эксклюзив. Спокойный и немногословный, Стенин умел оказываться в центре событий.
Работы Стенина получали самую высокую оценку: он дважды побеждал в конкурсе "Серебряная камера", его кадры использовали мировые информагентства.
Работы Стенина получали самую высокую оценку: он дважды побеждал в конкурсе "Серебряная камера", его кадры использовали мировые информагентства.
А начинал Стенин как пишущий журналист. Правда, уже тогда он предпочитал освещать акции протеста, беспорядки и суды.
А начинал Стенин как пишущий журналист. Правда, уже тогда он предпочитал освещать акции протеста, беспорядки и суды.
В итоге Андрей бросил репортерство и увлекся фотографией. Целый год сотрудничал с разными изданиями внештатно, совершенствовался и добился своего, получив постоянную работу.
В итоге Андрей бросил репортерство и увлекся фотографией. Целый год сотрудничал с разными изданиями внештатно, совершенствовался и добился своего, получив постоянную работу.
Андрей считал, что фотография всегда честнее, чем личные эмоции, вспоминают его коллеги.
Андрей считал, что фотография всегда честнее, чем личные эмоции, вспоминают его коллеги.
Он брал за ориентир лучшие образцы репортерской фотографии.
Он брал за ориентир лучшие образцы репортерской фотографии.
Новостные фотографии обычно очень похожи, но Стенин всегда очень точно попадал в зрителя.
Новостные фотографии обычно очень похожи, но Стенин всегда очень точно попадал в зрителя.
Кроме того, фронтовые друзья подмечали поразительную интуицию Андрея и способность предугадывать опасность.
Кроме того, фронтовые друзья подмечали поразительную интуицию Андрея и способность предугадывать опасность.
Те, кто был в горячих точках, одной из опасностей работы в экстремальных условиях называют адреналиновую зависимость.
Те, кто был в горячих точках, одной из опасностей работы в экстремальных условиях называют адреналиновую зависимость.
Между тем Стенин не был сорвиголовой и подчеркивал бессмысленность адреналина ради адреналина.
Между тем Стенин не был сорвиголовой и подчеркивал бессмысленность адреналина ради адреналина.
Он оценивал риски и выбирал наименее опасный путь, а если рисковал, то понимал, ради чего.
Он оценивал риски и выбирал наименее опасный путь, а если рисковал, то понимал, ради чего.
Гибель Андрея никого не оставила равнодушным.
Гибель Андрея никого не оставила равнодушным.
Андрей Стенин специализировался на съемке массовых беспорядков, военных конфликтов и объездил едва ли не все горячие точки планеты.
У него было чутье на эксклюзив. Спокойный и немногословный, Стенин умел оказываться в центре событий.
Работы Стенина получали самую высокую оценку: он дважды побеждал в конкурсе "Серебряная камера", его кадры использовали мировые информагентства.
А начинал Стенин как пишущий журналист. Правда, уже тогда он предпочитал освещать акции протеста, беспорядки и суды.
В итоге Андрей бросил репортерство и увлекся фотографией. Целый год сотрудничал с разными изданиями внештатно, совершенствовался и добился своего, получив постоянную работу.
Андрей считал, что фотография всегда честнее, чем личные эмоции, вспоминают его коллеги.
Он брал за ориентир лучшие образцы репортерской фотографии.
Новостные фотографии обычно очень похожи, но Стенин всегда очень точно попадал в зрителя.
Кроме того, фронтовые друзья подмечали поразительную интуицию Андрея и способность предугадывать опасность.
Те, кто был в горячих точках, одной из опасностей работы в экстремальных условиях называют адреналиновую зависимость.
Между тем Стенин не был сорвиголовой и подчеркивал бессмысленность адреналина ради адреналина.
Он оценивал риски и выбирал наименее опасный путь, а если рисковал, то понимал, ради чего.
Гибель Андрея никого не оставила равнодушным.