Глава СЖР объяснил, почему невозможно наказать виновных в гибели Стенина

"Стенин погиб шесть лет назад, также шесть лет назад погиб Клян с Первого канала – оператор, мой друг. Также погибла съемочная группа канала "Россия", двое коллег... Эти коллеги погибли не в России, а на Украине, и расследовать их гибель крайне сложно, вы понимаете, по каким причинам. Наказать виновных не представляется возможным из-за особо сложных отношений между Россией и Украиной", - сказал Соловьев.