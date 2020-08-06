Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200806/1575294021.html
Андрей Стенин — смелый человек с чутьем на эксклюзив
Фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин погиб в Донбассе 6 августа 2014 года. Колонна, в которой ехал журналист, попала под шквальный огонь... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T11:34
день памяти андрея стенина
андрей стенин
фото
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/102274/07/1022740768_0:105:1024:681_1400x0_80_0_0_2b0a2a08941467a67bb39cca896edcab.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/102274/07/1022740768_0:105:1024:681_1400x0_80_0_0_2b0a2a08941467a67bb39cca896edcab.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/102274/07/1022740768_33:0:942:681_1400x0_80_0_0_d26e6c8df1dfa57ff3336c905ff79e1e.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/102274/07/1022740768_170:0:851:681_1400x0_80_0_0_0cafe55e29a59372dbe58ebc52a368f4.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
день памяти андрея стенина, андрей стенин, фото, фото

Андрей Стенин — смелый человек с чутьем на эксклюзив

11:20 06.08.2020 (обновлено: 11:34 06.08.2020)
282
Фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин погиб в Донбассе 6 августа 2014 года. Колонна, в которой ехал журналист, попала под шквальный огонь украинских военных. В годовщину трагедии редакция Ria.ru предлагает вспомнить талантливого фотографа, ушедшего слишком рано.
© РИА Новости

Андрей Стенин специализировался на съемке массовых беспорядков, военных конфликтов и объездил едва ли не все горячие точки планеты.

Фотокорреспондент МИА Россия сегодня Андрей Стенин
1 из 13

Андрей Стенин специализировался на съемке массовых беспорядков, военных конфликтов и объездил едва ли не все горячие точки планеты.

© РИА Новости
© AFP 2020

У него было чутье на эксклюзив. Спокойный и немногословный, Стенин умел оказываться в центре событий.

Фотокорреспондент МИА Россия сегодня Андрей Стенин
2 из 13

У него было чутье на эксклюзив. Спокойный и немногословный, Стенин умел оказываться в центре событий.

© AFP 2020
© РИА Новости / Антон Белицкий / Перейти в фотобанк

Работы Стенина получали самую высокую оценку: он дважды побеждал в конкурсе "Серебряная камера", его кадры использовали мировые информагентства.

Фотокорреспондент МИА Россия сегодня Андрей Стенин
3 из 13

Работы Стенина получали самую высокую оценку: он дважды побеждал в конкурсе "Серебряная камера", его кадры использовали мировые информагентства.

© РИА Новости / Антон Белицкий
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

А начинал Стенин как пишущий журналист. Правда, уже тогда он предпочитал освещать акции протеста, беспорядки и суды.

Специальный фотокорреспондент МИА Россия сегодня Андрей Стенин
4 из 13

А начинал Стенин как пишущий журналист. Правда, уже тогда он предпочитал освещать акции протеста, беспорядки и суды.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
© Фото : AFP/Vasiliy Maximov

В итоге Андрей бросил репортерство и увлекся фотографией. Целый год сотрудничал с разными изданиями внештатно, совершенствовался и добился своего, получив постоянную работу.

Фотокорреспондент Андрей Стенин в Каире, Египет
5 из 13

В итоге Андрей бросил репортерство и увлекся фотографией. Целый год сотрудничал с разными изданиями внештатно, совершенствовался и добился своего, получив постоянную работу.

© Фото : AFP/Vasiliy Maximov
© РИА Новости / Дамир Булатов / Перейти в фотобанк

Андрей считал, что фотография всегда честнее, чем личные эмоции, вспоминают его коллеги.

Фотокорреспондент Андрей Стенин
6 из 13

Андрей считал, что фотография всегда честнее, чем личные эмоции, вспоминают его коллеги.

© РИА Новости / Дамир Булатов
Перейти в фотобанк
© Фото : Коммерсантъ/Матвей Шиманов

Он брал за ориентир лучшие образцы репортерской фотографии.

Фотокорреспондент Андрей Стенин
7 из 13

Он брал за ориентир лучшие образцы репортерской фотографии.

© Фото : Коммерсантъ/Матвей Шиманов
© Фото : AFP/Vasiliy Maximov

Новостные фотографии обычно очень похожи, но Стенин всегда очень точно попадал в зрителя.

Фотокорреспондент Андрей Стенин в Каире, Египет
8 из 13

Новостные фотографии обычно очень похожи, но Стенин всегда очень точно попадал в зрителя.

© Фото : AFP/Vasiliy Maximov
© AFP 2020 / Vasiliy Maximov

Кроме того, фронтовые друзья подмечали поразительную интуицию Андрея и способность предугадывать опасность.

Фотокорреспондент Андрей Стенин
9 из 13

Кроме того, фронтовые друзья подмечали поразительную интуицию Андрея и способность предугадывать опасность.

© AFP 2020 / Vasiliy Maximov
© РИА Новости / Владимир Астапкович

Те, кто был в горячих точках, одной из опасностей работы в экстремальных условиях называют адреналиновую зависимость.

Фотокорреспондент МИА Россия сегодня Андрей Стенин
10 из 13

Те, кто был в горячих точках, одной из опасностей работы в экстремальных условиях называют адреналиновую зависимость.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
© РИА Новости / Дамир Булатов / Перейти в фотобанк

Между тем Стенин не был сорвиголовой и подчеркивал бессмысленность адреналина ради адреналина.

Специальный фотокорреспондент МИА Россия сегодня Андрей Стенин
11 из 13

Между тем Стенин не был сорвиголовой и подчеркивал бессмысленность адреналина ради адреналина.

© РИА Новости / Дамир Булатов
Перейти в фотобанк
© Фото : AFP/Vasiliy Maximov

Он оценивал риски и выбирал наименее опасный путь, а если рисковал, то понимал, ради чего.

Фотокорреспондент Андрей Стенин в Каире, Египет
12 из 13

Он оценивал риски и выбирал наименее опасный путь, а если рисковал, то понимал, ради чего.

© Фото : AFP/Vasiliy Maximov
© Фото : Комсомольская правда/ Александр Коц

Гибель Андрея никого не оставила равнодушным.

Фотограф МИА Россия сегодня Андрей Стенин
13 из 13

Гибель Андрея никого не оставила равнодушным.

© Фото : Комсомольская правда/ Александр Коц
1100801
Обсудить 0
День памяти Андрея СтенинаАндрей СтенинФото
Рекомендуем
Ад на Земле: 75-я годовщина бомбардировки Хиросимы и Нагасаки
Ад на Земле: 75-я годовщина бомбардировки Хиросимы и Нагасаки
«Как будешь выглядеть в старости?» Сделать татуировку и не пожалеть
"Как будешь выглядеть в старости?" Сделать татуировку и не пожалеть
Ярмарка вакансий в Центре занятости населения в Казани
Роструд назвал самые высокооплачиваемые вакансии
Иван Сафронов
Адвокат раскрыл детали уголовного дела Сафронова
Спортсменка, телеведущая Ляйсан Утяшева
Ляйсан Утяшева рассказала, сколько ей нужно денег для "спокойной" жизни
Молоток в зале судебных заседаний
Устроивший поножовщину в московском храме получил полтора года колонии
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
Найдено слабое место коронавируса
Рэпер Энди Картрайт с женой
Опубликована переписка жены Картрайта с любовницей рэпера
Оборудование реанимационной палаты во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в павильоне No75 на ВДНХ в Москве
Назван неожиданный фактор, повышающий риск смерти от COVID-19
Образование клетки из ДНК и хромосом
Темные секреты ДНК. Ученые рассказали об опасности "чистоты крови"
Фрагмент иконы Святые Борис и Глеб
Убийство Бориса и Глеба: о чем умалчивают учебники по истории
Американский высотный самолет-разведчик Lockheed U-2
"Он неуловим": какое российское оружие США так и не смогли отследить
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
"Очистить Идлиб от террористов". Россия и Турция избавляются от радикалов
Лаборант держит в ладонях лекарственные препараты
Без боли и побочных эффектов: создано лекарство из взрывчатки
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает с посланием белорусскому народу и Национальному Собранию
Лукашенко заявил о задержании людей с американскими паспортами
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:38Эксперт назвал три возможные причины мощного взрыва в Бейруте
15:34Юрист прокомментировал отмену международных рейсов "Аэрофлота"
15:31В Египте два человека погибли при крушении частного самолета
15:30В Швейцарии отменили десятидневный карантин для россиян
15:27Роспотребнадзор рассказал о состоянии тестирующих вакцину "Вектора"
15:26Ефремову показали видеоролики, на которых он ходит пьяный после ДТП
15:24Свидетельница по делу Ефремова дала неожиданные показания
15:18Адвокат Ефремова устроил в суде перепалку с защитницей потерпевших
15:16В МИД заявили, что Вашингтон продолжает курс на очернение России
15:16Соперник Лукашенко призвал писать "добрые открытки" членам избиркомов
15:14Участник "Уральских пельменей" пожаловался на безденежье
15:09В штабе Тихановской заявили, что им не дают провести митинги
15:08Полевой госпиталь МЧС начал прием пострадавших в Бейруте
15:07В бундестаге оценили шансы иска экологов против "Северного потока — 2"
15:05Белорусы поняли, что "могут потерять" страну, заявил Лукашенко
15:04В московской аптеке продавали настойку на ящерицах от коронавируса
14:58"Всегда приятно". Адвокат рассказал о "психологическом ударе" по Пашаеву
14:58В МИД оценили планы Госдепа платить за данные о "вмешательстве в выборы"
14:49Украину обвинили в нарушении Конвенции о запрете противопехотных мин
14:41Россия возобновляет железнодорожное сообщение с Абхазией
Лента новостейМолния