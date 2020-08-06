Андрей Стенин — смелый человек с чутьем на эксклюзив

Фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин погиб в Донбассе 6 августа 2014 года. Колонна, в которой ехал журналист, попала под шквальный огонь украинских военных. В годовщину трагедии редакция Ria.ru предлагает вспомнить талантливого фотографа, ушедшего слишком рано.