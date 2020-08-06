В пострадавших от взрыва районах Бейрута нет света и воды

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БЕЙРУТ, 6 авг - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Прилегающие к порту кварталы Бейрута, где во вторник произошел мощный взрыв, больше суток остаются без электричества, тысячи граждан до сих пор не могут попасть в свои дома, передает корреспондент РИА Новости.

Наиболее оживленный квартал Бейрута - Джеммейзи - практически пустой. Жилые здания были сильно повреждены взрывом, поэтому люди уехали к родственникам и знакомым. На улицах продолжают работать бригады, которые разгребают завалы и восстанавливают коммуникацию.

Из-за отсутствия электричества нет подачи воды в квартирах, наблюдаются перебои с мобильной связью и интернетом.

Улицы припортовых кварталов постепенно обретают свой привычный вид. Большая часть крупного мусора и разбитых машин уже вывезено.

На месте больше суток непрерывно работают сотрудники муниципальных служб, гражданской обороны и тысячи волонтеров со всего Ливана.

В среду в международный аэропорт Бейрута прибыли десятки бортов с медицинской и гуманитарной помощью из разных стран, включая Россию.