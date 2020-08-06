Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200806/1575431720.html
В пострадавших от взрыва районах Бейрута нет света и воды
Прилегающие к порту кварталы Бейрута, где во вторник произошел мощный взрыв, больше суток остаются без электричества, тысячи граждан до сих пор не могут попасть РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T10:22
взрыв в бейруте
бейрут
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/06/1575432194_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_b0a4bd3cac34a87aa1f8fc6d65509ffa.jpg
бейрут
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Корреспондент РИА Новости о ликвидации последствий в Бейруте
В наиболее пострадавшие кварталы Бейрута постепенно возвращается жизнь. Продолжается ликвидация последствий масштабной трагедии. Граждане пытаются как можно скорее убрать любые напоминания о страшном вечере и оценить масштабы ущерба после взрыва в порту, сообщает корреспондент РИА Новости.
2020-08-06T10:02
true
PT1M20S
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/06/1575432194_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_b0a4bd3cac34a87aa1f8fc6d65509ffa.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/06/1575432194_111:0:591:360_1400x0_80_0_0_0fce872433ea701a2644d99f2270f39e.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/06/1575432194_171:0:531:360_1400x0_80_0_0_9f684bd23c6a27388921a476bd3703cd.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
взрыв в бейруте, бейрут, в мире

В пострадавших от взрыва районах Бейрута нет света и воды

10:02 06.08.2020 (обновлено: 10:22 06.08.2020)
504
БЕЙРУТ, 6 авг - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Прилегающие к порту кварталы Бейрута, где во вторник произошел мощный взрыв, больше суток остаются без электричества, тысячи граждан до сих пор не могут попасть в свои дома, передает корреспондент РИА Новости.
Наиболее оживленный квартал Бейрута - Джеммейзи - практически пустой. Жилые здания были сильно повреждены взрывом, поэтому люди уехали к родственникам и знакомым. На улицах продолжают работать бригады, которые разгребают завалы и восстанавливают коммуникацию.
Из-за отсутствия электричества нет подачи воды в квартирах, наблюдаются перебои с мобильной связью и интернетом.
Улицы припортовых кварталов постепенно обретают свой привычный вид. Большая часть крупного мусора и разбитых машин уже вывезено.
На месте больше суток непрерывно работают сотрудники муниципальных служб, гражданской обороны и тысячи волонтеров со всего Ливана.
В среду в международный аэропорт Бейрута прибыли десятки бортов с медицинской и гуманитарной помощью из разных стран, включая Россию.
Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. Как сообщили власти, причиной стало ненадлежащее хранение 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры – половина зданий города получила повреждения, больницы переполнены пострадавшими. По последним данным 135 человек погибли и около 5 тысяч пострадали. Многие люди до сих пор считаются пропавшими.
"Катастрофа в полном смысле слова": последствия взрыва в Бейруте
© AP Photo / Hussein Malla

После взрыва в Бейруте уничтожен порт, повреждена половина городских зданий.

Последствия взрыва в Бейруте
1 из 14

После взрыва в Бейруте уничтожен порт, повреждена половина городских зданий.

© AP Photo / Hussein Malla
© РИА Новости / Виссам Матта / Перейти в фотобанк

Многие люди до сих пор считаются пропавшими без вести.

Последствия взрыва в Бейруте
2 из 14

Многие люди до сих пор считаются пропавшими без вести.

© РИА Новости / Виссам Матта
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Mohamed Azakir

По словам очевидцев, город "выглядит разрушенным, как на войне".

Последствия взрыва в Бейруте
3 из 14

По словам очевидцев, город "выглядит разрушенным, как на войне".

© REUTERS / Mohamed Azakir
© REUTERS / Instagram/ Michel.Abboud

Верховный совет обороны Ливана объявил Бейрут зоной бедствия и рекомендовал ввести режим ЧП.

Последствия взрыва в Бейруте
4 из 14

Верховный совет обороны Ливана объявил Бейрут зоной бедствия и рекомендовал ввести режим ЧП.

© REUTERS / Instagram/ Michel.Abboud
© REUTERS / Aziz Taher

Многие из пострадавших при взрыве не получили медпомощи из-за нехватки мест в клиниках.

Последствия взрыва в Бейруте
5 из 14

Многие из пострадавших при взрыве не получили медпомощи из-за нехватки мест в клиниках.

© REUTERS / Aziz Taher
© РИА Новости / Виссам Матта / Перейти в фотобанк

Взрыв полностью разрушил четыре больницы, находившихся в них пациентов пришлось разместить в других госпиталях.

Последствия взрыва в Бейруте
6 из 14

Взрыв полностью разрушил четыре больницы, находившихся в них пациентов пришлось разместить в других госпиталях.

© РИА Новости / Виссам Матта
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанк

Ситуация осложняется распространением в стране коронавирусной инфекции.

Последствия взрыва в Бейруте
7 из 14

Ситуация осложняется распространением в стране коронавирусной инфекции.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанк

Министр здравоохранения Ливана назвал сложившееся положение "катастрофой в полном смысле слова".

Последствия взрыва в Бейруте
8 из 14

Министр здравоохранения Ливана назвал сложившееся положение "катастрофой в полном смысле слова".

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Mohamed Azakir

Губернатор Бейрута оценил ущерб от взрыва в три-пять миллиардов долларов.

Последствия взрыва в Бейруте
9 из 14

Губернатор Бейрута оценил ущерб от взрыва в три-пять миллиардов долларов.

© REUTERS / Mohamed Azakir
© AP Photo / Hassan Ammar

Многие страны и международные организации предложили Бейруту помощь.

Последствия взрыва в Бейруте
10 из 14

Многие страны и международные организации предложили Бейруту помощь.

© AP Photo / Hassan Ammar
© REUTERS / Issam Abdallah

Всемирная организация здравоохранения выделяет медикаменты и хирургические наборы для лечения 500 раненых.

Последствия взрыва в Бейруте
11 из 14

Всемирная организация здравоохранения выделяет медикаменты и хирургические наборы для лечения 500 раненых.

© REUTERS / Issam Abdallah
© AP Photo / Hussein Malla

МЧС России отправляет на место трагедии пять самолетов с мобильным госпиталем, врачами, спасателями и сотрудниками Роспотребнадзора.

Последствия взрыва в Бейруте
12 из 14

МЧС России отправляет на место трагедии пять самолетов с мобильным госпиталем, врачами, спасателями и сотрудниками Роспотребнадзора.

© AP Photo / Hussein Malla
© REUTERS / Aziz Taher

Катар, Ирак и Иордания заявили о готовности развернуть в Бейруте полевые госпитали.

Последствия взрыва в Бейруте
13 из 14

Катар, Ирак и Иордания заявили о готовности развернуть в Бейруте полевые госпитали.

© REUTERS / Aziz Taher
© AP Photo / Bilal Hussein

Греция направляет в Ливан спасателей подразделения по борьбе с последствиями катастроф.

Последствия взрыва в Бейруте
14 из 14

Греция направляет в Ливан спасателей подразделения по борьбе с последствиями катастроф.

© AP Photo / Bilal Hussein
1 из 14

После взрыва в Бейруте уничтожен порт, повреждена половина городских зданий.

© AP Photo / Hussein Malla
2 из 14

Многие люди до сих пор считаются пропавшими без вести.

© РИА Новости / Виссам Матта
Перейти в фотобанк
3 из 14

По словам очевидцев, город "выглядит разрушенным, как на войне".

© REUTERS / Mohamed Azakir
4 из 14

Верховный совет обороны Ливана объявил Бейрут зоной бедствия и рекомендовал ввести режим ЧП.

© REUTERS / Instagram/ Michel.Abboud
5 из 14

Многие из пострадавших при взрыве не получили медпомощи из-за нехватки мест в клиниках.

© REUTERS / Aziz Taher
6 из 14

Взрыв полностью разрушил четыре больницы, находившихся в них пациентов пришлось разместить в других госпиталях.

© РИА Новости / Виссам Матта
Перейти в фотобанк
7 из 14

Ситуация осложняется распространением в стране коронавирусной инфекции.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
8 из 14

Министр здравоохранения Ливана назвал сложившееся положение "катастрофой в полном смысле слова".

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
9 из 14

Губернатор Бейрута оценил ущерб от взрыва в три-пять миллиардов долларов.

© REUTERS / Mohamed Azakir
10 из 14

Многие страны и международные организации предложили Бейруту помощь.

© AP Photo / Hassan Ammar
11 из 14

Всемирная организация здравоохранения выделяет медикаменты и хирургические наборы для лечения 500 раненых.

© REUTERS / Issam Abdallah
12 из 14

МЧС России отправляет на место трагедии пять самолетов с мобильным госпиталем, врачами, спасателями и сотрудниками Роспотребнадзора.

© AP Photo / Hussein Malla
13 из 14

Катар, Ирак и Иордания заявили о готовности развернуть в Бейруте полевые госпитали.

© REUTERS / Aziz Taher
14 из 14

Греция направляет в Ливан спасателей подразделения по борьбе с последствиями катастроф.

© AP Photo / Bilal Hussein
000400
Обсудить 0
Взрыв в БейрутеБейрутВ мире
Рекомендуем
Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник
Поездка в Азов по дороге к морю: золото скифов, единорог и царский обед
Самолет ИЛ-76 МЧС РФ с российской помощью в аэропорту Бейрута
Третий самолет МЧС с российской помощью прибыл в Бейрут
Самолет МЧС РФ ИЛ-76
Самолет МЧС после промежуточной посадки в Саратове вылетел в Бейрут
Статуэтка верблюда и свернутый лист золота, найденные у озера Титикака
Археологи обнаружили в Перу предметы инков для жертвоприношений
Остров Сентоза в Сингапуре
В Сингапуре будут отслеживать перемещения туристов
Последствия взрыва в Ливане
Источник назвал имя владельца судна, чей груз мог взорваться в Бейруте
Саранск
В Мордовии модернизируют завод по производству яичной продукции
Кадр из фильма В ожидании варваров
Джонни Депп больше не кривляется, а Рассел Кроу рассержен. Кино недели
Военнослужащие железнодорожных войск
В Хабаровском крае 17 военных пострадали при обрушении строящегося моста
Выгрузка оборудования из самолета ИЛ-76 МЧС РФ в аэропорту Бейрута
Специалисты МЧС развернули мобильный госпиталь в Бейруте
Самолет ИЛ-76 МЧС РФ с российской помощью в аэропорту Бейрута
Четвертый самолет МЧС с российской помощью вылетел в Бейрут
Президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном Николаем
Лукашенко рассказал об оппозиционных настроениях сына
Доставка из интернет-магазина
"Известия": доставка товаров может подорожать в два раза
Здание Счетной палаты РФ на Зубовской улице в Москве
Счетная палата проверила собственное исполнение бюджета за 2019 год
Сотрудники в офисе
У россиян старше 40 лет появится дополнительный выходной
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:38Эксперт назвал три возможные причины мощного взрыва в Бейруте
15:34Юрист прокомментировал отмену международных рейсов "Аэрофлота"
15:31В Египте два человека погибли при крушении частного самолета
15:30В Швейцарии отменили десятидневный карантин для россиян
15:27Роспотребнадзор рассказал о состоянии тестирующих вакцину "Вектора"
15:26Ефремову показали видеоролики, на которых он ходит пьяный после ДТП
15:24Свидетельница по делу Ефремова дала неожиданные показания
15:18Адвокат Ефремова устроил в суде перепалку с защитницей потерпевших
15:16В МИД заявили, что Вашингтон продолжает курс на очернение России
15:16Соперник Лукашенко призвал писать "добрые открытки" членам избиркомов
15:14Участник "Уральских пельменей" пожаловался на безденежье
15:09В штабе Тихановской заявили, что им не дают провести митинги
15:08Полевой госпиталь МЧС начал прием пострадавших в Бейруте
15:07В бундестаге оценили шансы иска экологов против "Северного потока — 2"
15:05Белорусы поняли, что "могут потерять" страну, заявил Лукашенко
15:04В московской аптеке продавали настойку на ящерицах от коронавируса
14:58"Всегда приятно". Адвокат рассказал о "психологическом ударе" по Пашаеву
14:58В МИД оценили планы Госдепа платить за данные о "вмешательстве в выборы"
14:49Украину обвинили в нарушении Конвенции о запрете противопехотных мин
14:41Россия возобновляет железнодорожное сообщение с Абхазией
Лента новостейМолния