В СК рассказали о расследовании дела о гибели Андрея Стенина в Донбассе

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. спустя шесть лет после гибели в Светлана Петренко. Киев спустя шесть лет после гибели в Донбассе фотожурналиста МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина так и не огласил итоги своего расследования и не передал Москве никаких документов, заявила РИА Новости официальный представитель СК

"Следственный комитет направлял в компетентные органы Украины запрос о правовой помощи для прояснения обстоятельств произошедшего, а также последующего привлечения виновных к ответственности. Однако на него получен формальный отказ. Результаты украинского расследования этого факта российской стороне до сих пор не известны", — отметила Петренко.

По ее словам, СК вместе с МВД и ФСБ продолжают искать причастных к убийству журналиста и в рамках международного сотрудничества пытаются получить копии документов о произошедшем от украинской стороны.

При этом свидетели обстрела, в результате которого погиб Стенин и другие гражданские, рассказали следователям, что к этому причастны именно украинские военные: на их форме были "нашивки с изображением национального флага". Также идентифицирована военная техника Национальной гвардии Украины, находившаяся поблизости — в окрестностях поселка Горняк в Снежнянском районе Донецкой области.

Андрей Стенин погиб на 34-м году жизни, 6 августа 2014 года, при обстреле колонны автомобилей 79-й аэромобильной бригадой Вооруженных сил Украины. По данным следствия, всего было уничтожено более десяти машин с гражданскими, спастись удалось лишь нескольким людям.

Стенин специализировался на съемке чрезвычайных происшествий, массовых беспорядков, военных конфликтов, судебных процессов и неоднократно выезжал в горячие точки: до Донбасса были Ливия, Ливан, Сирия, Турция, Египет и многие другие районы. За мужество и героизм при исполнении профессионального долга журналист указом президента России посмертно награжден орденом Мужества.

В декабре 2014 года МИА "Россия сегодня" под эгидой российской комиссии по делам ЮНЕСКО организовало Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, ставший крупнейшей в России международной площадкой для молодых фотографов.