Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200806/1575431445.html
В СК рассказали о расследовании дела о гибели Андрея Стенина в Донбассе
Киев спустя шесть лет после гибели в Донбассе фотожурналиста МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина так и не огласил итоги своего расследования и не передал Москве РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T11:22
донбасс
светлана петренко
андрей стенин
следственный комитет россии (ск рф)
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/103716/37/1037163707_0:292:2603:1756_1400x0_80_0_0_877882ef3664377d83a2e59d99ba1f47.jpg
https://ria.ru/20191220/1562660586.html
https://ria.ru/20200128/1563956801.html
донбасс
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/103716/37/1037163707_0:292:2603:1756_1400x0_80_0_0_877882ef3664377d83a2e59d99ba1f47.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/103716/37/1037163707_0:40:2603:1992_1400x0_80_0_0_2d4476a0e3f5201e482ce728a5b34dcb.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/103716/37/1037163707_360:0:2408:2048_1400x0_80_0_0_f2e4307f38623b267f5aee7fd63133b2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
донбасс, светлана петренко, андрей стенин, следственный комитет россии (ск рф), украина

В СК рассказали о расследовании дела о гибели Андрея Стенина в Донбассе

09:52 06.08.2020 (обновлено: 11:22 06.08.2020)
2547
© РИА Новости / Дамир Булатов / Перейти в фотобанкФотокорреспондент Андрей Стенин
Фотокорреспондент Андрей Стенин
© РИА Новости / Дамир Булатов
Перейти в фотобанк
Фотокорреспондент Андрей Стенин. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Киев спустя шесть лет после гибели в Донбассе фотожурналиста МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина так и не огласил итоги своего расследования и не передал Москве никаких документов, заявила РИА Новости официальный представитель СК Светлана Петренко.

"Следственный комитет направлял в компетентные органы Украины запрос о правовой помощи для прояснения обстоятельств произошедшего, а также последующего привлечения виновных к ответственности. Однако на него получен формальный отказ. Результаты украинского расследования этого факта российской стороне до сих пор не известны", — отметила Петренко.

По ее словам, СК вместе с МВД и ФСБ продолжают искать причастных к убийству журналиста и в рамках международного сотрудничества пытаются получить копии документов о произошедшем от украинской стороны.
При этом свидетели обстрела, в результате которого погиб Стенин и другие гражданские, рассказали следователям, что к этому причастны именно украинские военные: на их форме были "нашивки с изображением национального флага". Также идентифицирована военная техника Национальной гвардии Украины, находившаяся поблизости — в окрестностях поселка Горняк в Снежнянском районе Донецкой области.
Мемориальная доска в честь фотокорреспондента МИА Россия сегодня Андрея Стенина
20 декабря 2019, 18:48
"Фотография была честнее": коллеги вспоминают Андрея Стенина
Андрей Стенин погиб на 34-м году жизни, 6 августа 2014 года, при обстреле колонны автомобилей 79-й аэромобильной бригадой Вооруженных сил Украины. По данным следствия, всего было уничтожено более десяти машин с гражданскими, спастись удалось лишь нескольким людям.
Стенин специализировался на съемке чрезвычайных происшествий, массовых беспорядков, военных конфликтов, судебных процессов и неоднократно выезжал в горячие точки: до Донбасса были Ливия, Ливан, Сирия, Турция, Египет и многие другие районы. За мужество и героизм при исполнении профессионального долга журналист указом президента России посмертно награжден орденом Мужества.
Андрей Стенин — смелый человек с чутьем на эксклюзив
© РИА Новости

Андрей Стенин специализировался на съемке массовых беспорядков, военных конфликтов и объездил едва ли не все горячие точки планеты.

Фотокорреспондент МИА Россия сегодня Андрей Стенин
1 из 13

Андрей Стенин специализировался на съемке массовых беспорядков, военных конфликтов и объездил едва ли не все горячие точки планеты.

© РИА Новости
© AFP 2020

У него было чутье на эксклюзив. Спокойный и немногословный, Стенин умел оказываться в центре событий.

Фотокорреспондент МИА Россия сегодня Андрей Стенин
2 из 13

У него было чутье на эксклюзив. Спокойный и немногословный, Стенин умел оказываться в центре событий.

© AFP 2020
© РИА Новости / Антон Белицкий / Перейти в фотобанк

Работы Стенина получали самую высокую оценку: он дважды побеждал в конкурсе "Серебряная камера", его кадры использовали мировые информагентства.

Фотокорреспондент МИА Россия сегодня Андрей Стенин
3 из 13

Работы Стенина получали самую высокую оценку: он дважды побеждал в конкурсе "Серебряная камера", его кадры использовали мировые информагентства.

© РИА Новости / Антон Белицкий
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

А начинал Стенин как пишущий журналист. Правда, уже тогда он предпочитал освещать акции протеста, беспорядки и суды.

Специальный фотокорреспондент МИА Россия сегодня Андрей Стенин
4 из 13

А начинал Стенин как пишущий журналист. Правда, уже тогда он предпочитал освещать акции протеста, беспорядки и суды.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
© Фото : AFP/Vasiliy Maximov

В итоге Андрей бросил репортерство и увлекся фотографией. Целый год сотрудничал с разными изданиями внештатно, совершенствовался и добился своего, получив постоянную работу.

Фотокорреспондент Андрей Стенин в Каире, Египет
5 из 13

В итоге Андрей бросил репортерство и увлекся фотографией. Целый год сотрудничал с разными изданиями внештатно, совершенствовался и добился своего, получив постоянную работу.

© Фото : AFP/Vasiliy Maximov
© РИА Новости / Дамир Булатов / Перейти в фотобанк

Андрей считал, что фотография всегда честнее, чем личные эмоции, вспоминают его коллеги.

Фотокорреспондент Андрей Стенин
6 из 13

Андрей считал, что фотография всегда честнее, чем личные эмоции, вспоминают его коллеги.

© РИА Новости / Дамир Булатов
Перейти в фотобанк
© Фото : Коммерсантъ/Матвей Шиманов

Он брал за ориентир лучшие образцы репортерской фотографии.

Фотокорреспондент Андрей Стенин
7 из 13

Он брал за ориентир лучшие образцы репортерской фотографии.

© Фото : Коммерсантъ/Матвей Шиманов
© Фото : AFP/Vasiliy Maximov

Новостные фотографии обычно очень похожи, но Стенин всегда очень точно попадал в зрителя.

Фотокорреспондент Андрей Стенин в Каире, Египет
8 из 13

Новостные фотографии обычно очень похожи, но Стенин всегда очень точно попадал в зрителя.

© Фото : AFP/Vasiliy Maximov
© AFP 2020 / Vasiliy Maximov

Кроме того, фронтовые друзья подмечали поразительную интуицию Андрея и способность предугадывать опасность.

Фотокорреспондент Андрей Стенин
9 из 13

Кроме того, фронтовые друзья подмечали поразительную интуицию Андрея и способность предугадывать опасность.

© AFP 2020 / Vasiliy Maximov
© РИА Новости / Владимир Астапкович

Те, кто был в горячих точках, одной из опасностей работы в экстремальных условиях называют адреналиновую зависимость.

Фотокорреспондент МИА Россия сегодня Андрей Стенин
10 из 13

Те, кто был в горячих точках, одной из опасностей работы в экстремальных условиях называют адреналиновую зависимость.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
© РИА Новости / Дамир Булатов / Перейти в фотобанк

Между тем Стенин не был сорвиголовой и подчеркивал бессмысленность адреналина ради адреналина.

Специальный фотокорреспондент МИА Россия сегодня Андрей Стенин
11 из 13

Между тем Стенин не был сорвиголовой и подчеркивал бессмысленность адреналина ради адреналина.

© РИА Новости / Дамир Булатов
Перейти в фотобанк
© Фото : AFP/Vasiliy Maximov

Он оценивал риски и выбирал наименее опасный путь, а если рисковал, то понимал, ради чего.

Фотокорреспондент Андрей Стенин в Каире, Египет
12 из 13

Он оценивал риски и выбирал наименее опасный путь, а если рисковал, то понимал, ради чего.

© Фото : AFP/Vasiliy Maximov
© Фото : Комсомольская правда/ Александр Коц

Гибель Андрея никого не оставила равнодушным.

Фотограф МИА Россия сегодня Андрей Стенин
13 из 13

Гибель Андрея никого не оставила равнодушным.

© Фото : Комсомольская правда/ Александр Коц
1 из 13

Андрей Стенин специализировался на съемке массовых беспорядков, военных конфликтов и объездил едва ли не все горячие точки планеты.

© РИА Новости
2 из 13

У него было чутье на эксклюзив. Спокойный и немногословный, Стенин умел оказываться в центре событий.

© AFP 2020
3 из 13

Работы Стенина получали самую высокую оценку: он дважды побеждал в конкурсе "Серебряная камера", его кадры использовали мировые информагентства.

© РИА Новости / Антон Белицкий
Перейти в фотобанк
4 из 13

А начинал Стенин как пишущий журналист. Правда, уже тогда он предпочитал освещать акции протеста, беспорядки и суды.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
5 из 13

В итоге Андрей бросил репортерство и увлекся фотографией. Целый год сотрудничал с разными изданиями внештатно, совершенствовался и добился своего, получив постоянную работу.

© Фото : AFP/Vasiliy Maximov
6 из 13

Андрей считал, что фотография всегда честнее, чем личные эмоции, вспоминают его коллеги.

© РИА Новости / Дамир Булатов
Перейти в фотобанк
7 из 13

Он брал за ориентир лучшие образцы репортерской фотографии.

© Фото : Коммерсантъ/Матвей Шиманов
8 из 13

Новостные фотографии обычно очень похожи, но Стенин всегда очень точно попадал в зрителя.

© Фото : AFP/Vasiliy Maximov
9 из 13

Кроме того, фронтовые друзья подмечали поразительную интуицию Андрея и способность предугадывать опасность.

© AFP 2020 / Vasiliy Maximov
10 из 13

Те, кто был в горячих точках, одной из опасностей работы в экстремальных условиях называют адреналиновую зависимость.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
11 из 13

Между тем Стенин не был сорвиголовой и подчеркивал бессмысленность адреналина ради адреналина.

© РИА Новости / Дамир Булатов
Перейти в фотобанк
12 из 13

Он оценивал риски и выбирал наименее опасный путь, а если рисковал, то понимал, ради чего.

© Фото : AFP/Vasiliy Maximov
13 из 13

Гибель Андрея никого не оставила равнодушным.

© Фото : Комсомольская правда/ Александр Коц
В декабре 2014 года МИА "Россия сегодня" под эгидой российской комиссии по делам ЮНЕСКО организовало Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, ставший крупнейшей в России международной площадкой для молодых фотографов.
Имя Стенина присвоили Горняцкой средней школе в самопровозглашенной ДНР и его родной школе в городе Печоре (Республика Коми). Двадцать второго декабря 2019 года, в день рождения фотокорреспондента, на месте его гибели в Донбассе установили памятник.
Открытие выставки победителей конкурса им. А. Стенина в Буэнос-Айресе
28 января, 12:27
Выставка работ победителей фотоконкурса Стенина в Буэнос-Айресе
302016107
Обсудить 0
ДонбассСветлана ПетренкоАндрей СтенинСледственный комитет России (СК РФ)Украина
Рекомендуем
Глава МЧС России Евгений Зиничев во время награждения спасателей в рамках посещения острова Кунашир
Дипломаты ответили на претензии Японии из-за поездки главы МЧС на Кунашир
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис после подписания соглашения о выделении Украине макрофинансовой помощи. 23 июля 2020
Европа помогла Украине миллиардами под смешные проценты
Президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном Николаем
Лукашенко рассказал об оппозиционных настроениях сына
Американский высотный самолет-разведчик Lockheed U-2
"Он неуловим": какое российское оружие США так и не смогли отследить
Спортсменка, телеведущая Ляйсан Утяшева
Ляйсан Утяшева рассказала, сколько ей нужно денег для "спокойной" жизни
Пассажирский самолет Boeing 737-800 компании Аэрофлот
"Аэрофлот" отменил несколько международных рейсов в августе
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Посольство России в США прокомментировало доклад Госдепа о "пропаганде"
Фрагмент иконы Святые Борис и Глеб
Убийство Бориса и Глеба: о чем умалчивают учебники по истории
Женщина молится перед кенотафом о жертвах атомной бомбардировки в Хиросиме
Только преодолев травму Хиросимы, Япония договорится с Россией по Курилам
Актер Михаил Ефремов в Пресненском суде города Москвы
Почетный адвокат назвал Ефремова "жертвой" Пашаева
Видео пусков ракет комплексами Искандер-М в Астраханской области
Опубликовано видео пусков ракет комплексами "Искандер-М"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает с посланием белорусскому народу и Национальному Собранию
Лукашенко заявил о задержании людей с американскими паспортами
Рэпер Энди Картрайт с женой
Опубликована переписка жены Картрайта с любовницей рэпера
Замок Бодрум
Стали известны подробности избиения украинской топ-модели в Турции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко поручил пригласить в Минск генпрокуроров России и Украины
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:38Эксперт назвал три возможные причины мощного взрыва в Бейруте
15:34Юрист прокомментировал отмену международных рейсов "Аэрофлота"
15:31В Египте два человека погибли при крушении частного самолета
15:30В Швейцарии отменили десятидневный карантин для россиян
15:27Роспотребнадзор рассказал о состоянии тестирующих вакцину "Вектора"
15:26Ефремову показали видеоролики, на которых он ходит пьяный после ДТП
15:24Свидетельница по делу Ефремова дала неожиданные показания
15:18Адвокат Ефремова устроил в суде перепалку с защитницей потерпевших
15:16В МИД заявили, что Вашингтон продолжает курс на очернение России
15:16Соперник Лукашенко призвал писать "добрые открытки" членам избиркомов
15:14Участник "Уральских пельменей" пожаловался на безденежье
15:09В штабе Тихановской заявили, что им не дают провести митинги
15:08Полевой госпиталь МЧС начал прием пострадавших в Бейруте
15:07В бундестаге оценили шансы иска экологов против "Северного потока — 2"
15:05Белорусы поняли, что "могут потерять" страну, заявил Лукашенко
15:04В московской аптеке продавали настойку на ящерицах от коронавируса
14:58"Всегда приятно". Адвокат рассказал о "психологическом ударе" по Пашаеву
14:58В МИД оценили планы Госдепа платить за данные о "вмешательстве в выборы"
14:49Украину обвинили в нарушении Конвенции о запрете противопехотных мин
14:41Россия возобновляет железнодорожное сообщение с Абхазией
Лента новостейМолния