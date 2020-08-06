Лукашенко рассказал об оппозиционных настроениях сына

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что его сын Николай является "оппозиционно настроенным" человеком. Об этом заявил украинский журналист Дмитрий Гордон после интервью с лидером страны.

По мнению Гордона, у 16-летнего Николая сформировалось свое мировоззрение, так как он ездил с отцом в разные страны и общался со многими главами государств.

"Он (Николай. — Прим. ред.) оппозиционно настроен к власти вообще", — сказал журналист в эфире телеканала "Украина 24"

По его словам, Лукашенко категорически не желает видеть сына на посту президента в будущем, так как хочет для него спокойной жизни.