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Лукашенко рассказал об оппозиционных настроениях сына
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что его сын Николай является "оппозиционно настроенным" человеком. Об этом заявил украинский журналист Дмитрий РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T10:57
дмитрий гордон
николай лукашенко
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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дмитрий гордон, николай лукашенко, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко рассказал об оппозиционных настроениях сына

08:57 06.08.2020 (обновлено: 10:57 06.08.2020)
35284
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном Николаем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном Николаем
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что его сын Николай является "оппозиционно настроенным" человеком. Об этом заявил украинский журналист Дмитрий Гордон после интервью с лидером страны.
По мнению Гордона, у 16-летнего Николая сформировалось свое мировоззрение, так как он ездил с отцом в разные страны и общался со многими главами государств.
"Он (Николай. — Прим. ред.) оппозиционно настроен к власти вообще", — сказал журналист в эфире телеканала "Украина 24".
По его словам, Лукашенко категорически не желает видеть сына на посту президента в будущем, так как хочет для него спокойной жизни.
Гордон добавил, что именно Николай попросил отца дать интервью, поскольку сам смотрит все выпуски передач.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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Лукашенко рассказал о сути своей политики
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Дмитрий ГордонНиколай ЛукашенкоАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
То-есть у Белорусов два варианта, или Лукашенко старший или Лукашенко младший
6 августа, 09:42
Shuhrat Shukurov
45300004
Нашли кого цитировать.
6 августа, 09:50
АААлекс. А.
6170001
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