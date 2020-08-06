https://ria.ru/20200806/1575429570.html
Лукашенко рассказал об оппозиционных настроениях сына
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что его сын Николай является "оппозиционно настроенным" человеком. Об этом заявил украинский журналист Дмитрий РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T08:57
2020-08-06T10:57
дмитрий гордон
николай лукашенко
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200805/1575418054.html
Shuhrat Shukurov
То-есть у Белорусов два варианта, или Лукашенко старший или Лукашенко младший
79
Алекс. А.
Нашли кого цитировать.
69
24
белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155884/41/1558844112_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_7fc775f7c924d94e5469ccf0d10bf6c7.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий гордон, николай лукашенко, александр лукашенко, белоруссия, в мире
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что его сын Николай является "оппозиционно настроенным" человеком. Об этом заявил украинский журналист Дмитрий Гордон после интервью с лидером страны.
По мнению Гордона, у 16-летнего Николая сформировалось свое мировоззрение, так как он ездил с отцом в разные страны и общался со многими главами государств.
"Он (Николай. — Прим. ред.) оппозиционно настроен к власти вообще", — сказал журналист в эфире телеканала "Украина 24"
.
По его словам, Лукашенко категорически не желает видеть сына на посту президента в будущем, так как хочет для него спокойной жизни.
Гордон добавил, что именно Николай попросил отца дать интервью, поскольку сам смотрит все выпуски передач.