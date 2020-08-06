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Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг
Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Москве в четверг, максимальная температура воздуха составит плюс 27 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T07:52
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московская область (подмосковье)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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москва, московская область (подмосковье), общество

Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг

07:52 06.08.2020
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийДвойная радуга над Москвой
Двойная радуга над Москвой
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Двойная радуга над Москвой. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Москве в четверг, максимальная температура воздуха составит плюс 27 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня через столичный регион скользнет холодный атмосферный фронт, сопровождаемый грядой разрозненных кучево-дождевых облаков с вероятностью локальных гроз. В Москве облачно с прояснениями, во второй половине дня местами кратковременный дождь, возможна гроза", - сообщил Тишковец.
Синоптик добавил, что температура в столице составит плюс 25-27, в Подмосковье плюс 23-28. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, четыре-девять метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление повысится и составит 754 миллиметра ртутного столба.
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