Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг

"Сегодня через столичный регион скользнет холодный атмосферный фронт, сопровождаемый грядой разрозненных кучево-дождевых облаков с вероятностью локальных гроз. В Москве облачно с прояснениями, во второй половине дня местами кратковременный дождь, возможна гроза", - сообщил Тишковец.