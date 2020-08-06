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Медиавойны
https://ria.ru/20200806/1575427467.html
Посольство России в США прокомментировало доклад Госдепа о "пропаганде"
Доклад Госдепартамента о "российской пропаганде" призван "заглушить" предложения Москвы о возобновлении сотрудничества с США, заявили в посольстве России в... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T09:22
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Хоспади, чья бы корова мычала, а уж американская бы лучше помолчала. Вот у кого пропаганда так пропаганда! Прогуглите PSYOP. Совершенно официально целевым образом ведется подрывная деятельность, есть гос.учреждения этим занимающиеся, все финансируется из бюждета. Или вот 77я бригада армии Великобритании - ложь и фабрикации в интернете это их основная задача и цель. Служба такая. Все совершенно официально.
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/147360/73/1473607379_0:120:1024:696_1400x0_80_0_0_91c9c4ad8ace09076b1e7bb241bb473a.jpg
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россия, государственный департамент сша, сша, в мире

Посольство России в США прокомментировало доклад Госдепа о "пропаганде"

04:40 06.08.2020 (обновлено: 09:22 06.08.2020)
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© Фото : AgnosticPreachersKidЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© Фото : AgnosticPreachersKid
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 авг — РИА Новости. Доклад Госдепартамента о "российской пропаганде" призван "заглушить" предложения Москвы о возобновлении сотрудничества с США, заявили в посольстве России в Вашингтоне.
Ранее Центр глобального взаимодействия при Госдепартаменте опубликовал доклад о "столпах российской дезинформации", в котором систематизирована концепция "российской пропаганды". Под это определение, в частности, подвели российские СМИ с государственным финансированием. В качестве примеров дезинформации приводятся заголовки Sputnik, РИА Новости, RT, Первого канала, "России 24" и других.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Вчера, 16:49
Патрушев обвинил Запад в геббельсовской пропаганде
В дипмиссии посоветовали российским и иностранным СМИ, "осмеливающимся критиковать США", иметь в виду, что они "могут и почти наверняка станут предметом тщательного изучения", а их ресурсы в американских соцсетях рискуют оказаться заблокированными без объяснения причин.
В посольстве заявили, что Госдепу "крайне не нравится существование альтернативных источников информации". Для их дискредитации, как отметили в дипмиссии, "задействованы серьезные ресурсы.
"Любой голос, противоречащий Вашингтону, объявляется "дезинформацией" на службе "Кремля" и российских спецслужб", — указали дипломаты в комментарии, опубликованном на "Фейсбуке".
В посольстве привели примеры абсурдных утверждений в докладе. Так, в "официальные правительственные коммуникации" внешнеполитическое ведомство США записало лидера ЛДПР Владимира Жириновского и частную радиостанцию "Говорит Москва".

"Если это — вершина всей конструкции, которую американские коллеги так тщательно выстраивали, то она больше походит на карточный домик", — заявили в посольстве.

Госдепартамент США запросил 138 миллионов долларов в 2021 году на "противодействие дезинформации и пропаганде со стороны России". Кремль и МИД ранее неоднократно опровергали обвинения в адрес России в дезинформации.
В США существует государственное агентство по иностранному вещанию — материнская структура "Голоса Америки" и радио "Свобода / Свободная Европа", которые Минюст России наряду с другими СМИ включил в список иноагентов. Организация, которая с 1994 года называлась Совет управляющих по вопросам вещания (BBG), была переименована в 2018-м в Агентство США по глобальным СМИ (USAGM). В его рамках выпускаются телепрограммы, но почти исключительно для интернет-вещания. Агентство целиком финансируется из бюджета США, в 2017 году его расходы составили 748 миллионов долларов.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
30 июля, 16:52
Госдеп попросил денег на противодействие российской "пропаганде"
29047592431
Обсудить 114
МедиавойныРоссияГосударственный департамент СШАСШАВ мире
Популярные комментарии
Хоспади, чья бы корова мычала, а уж американская бы лучше помолчала. Вот у кого пропаганда так пропаганда! Прогуглите PSYOP. Совершенно официально целевым образом ведется подрывная деятельность, есть гос.учреждения этим занимающиеся, все финансируется из бюждета. Или вот 77я бригада армии Великобритании - ложь и фабрикации в интернете это их основная задача и цель. Служба такая. Все совершенно официально.
6 августа, 06:59
Andrey Kuleshov
8920019
Пошли на фиг.....
6 августа, 06:03
Арсений Новиков
6030009
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