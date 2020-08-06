Камчатская ведущая, ставшая известной из-за смеха в эфире, уволилась

В феврале этого года в интернете появилось видео, записанное на ГТРК "Камчатка" во время подготовки сюжета о льготах для россиян. Журналистка не смогла сдержать смех, перечисляя суммы, которые после индексации можно будет потратить на путевку в санаторий и на международный проезд. Тогда директор ГТРК сообщил РИА Новости, что с Новиковой проведена беседа, она продолжает работать, а в местном отделении Союза журналистов России назвали смех журналистки "нормальной живой реакцией".