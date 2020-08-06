Камчатская ведущая, ставшая известной из-за смеха в эфире, уволилась

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 авг — РИА Новости. Журналистка ГТРК "Камчатка" (филиал ВГТРК) Александра Новикова, которая стала известной после видеоролика, где она не может сдержать смех, рассказывая о размере выплат льготникам, сообщила РИА Новости, что уволилась после организованного ею митинга в поддержку протестующих в Хабаровске.
В феврале этого года в интернете появилось видео, записанное на ГТРК "Камчатка" во время подготовки сюжета о льготах для россиян. Журналистка не смогла сдержать смех, перечисляя суммы, которые после индексации можно будет потратить на путевку в санаторий и на международный проезд. Тогда директор ГТРК сообщил РИА Новости, что с Новиковой проведена беседа, она продолжает работать, а в местном отделении Союза журналистов России назвали смех журналистки "нормальной живой реакцией".
"Меня уволили по собственному желанию на следующий день после того, как я собрала людей на площади. У нас был с шефом (директором ГТРК) уговор: когда станет невмоготу меня отмазывать, я напишу заявление. Я сдержала слово", — сказала Новикова.
На своей странице в инстаграме она написала, что не жалеет о принятом решении.
Немногочисленный митинг, организованный журналисткой после начала акций в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала в Хабаровске, прошел в Петропавловске-Камчатском в июле.
Фургала подозревают в причастности к ОПГ и заказным убийствам предпринимателей в начале 2000-х годов. Он находится в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает. Президент России Владимир Путин 20 июля отправил его в отставку в связи с утратой доверия.