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Камчатская ведущая, ставшая известной из-за смеха в эфире, уволилась
Журналистка ГТРК "Камчатка" (филиал ВГТРК) Александра Новикова, которая стала известной после видеоролика, где она не может сдержать смех, рассказывая о размере РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T11:02
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
хабаровск
камчатский край
хабаровский край
общество
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Большинство так называемых оппозиционеров ничтожества, которые прикрывают собственную никчемность борьбой с режимом Причем им не важно какой режим. Главное это борьба.
363
Людям, источникам власти в стране, нужно согласовывать с непонятно кем митинги, на которых они желают высказать свое мнение. Полный абсурд и тоталитаризм.
318
113
хабаровск
камчатский край
хабаровский край
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/06/1575433565_0:62:896:566_1400x0_80_0_0_1221628f4254d3306d126b44d2990d29.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, хабаровск, камчатский край, хабаровский край, общество

Камчатская ведущая, ставшая известной из-за смеха в эфире, уволилась

03:15 06.08.2020 (обновлено: 11:02 06.08.2020)
213070
© Фото : @sashanovikova2015Журналистка ГТРК "Камчатка" Александра Новикова
Журналистка ГТРК Камчатка Александра Новикова
© Фото : @sashanovikova2015
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 авг — РИА Новости. Журналистка ГТРК "Камчатка" (филиал ВГТРК) Александра Новикова, которая стала известной после видеоролика, где она не может сдержать смех, рассказывая о размере выплат льготникам, сообщила РИА Новости, что уволилась после организованного ею митинга в поддержку протестующих в Хабаровске.
В феврале этого года в интернете появилось видео, записанное на ГТРК "Камчатка" во время подготовки сюжета о льготах для россиян. Журналистка не смогла сдержать смех, перечисляя суммы, которые после индексации можно будет потратить на путевку в санаторий и на международный проезд. Тогда директор ГТРК сообщил РИА Новости, что с Новиковой проведена беседа, она продолжает работать, а в местном отделении Союза журналистов России назвали смех журналистки "нормальной живой реакцией".

"Меня уволили по собственному желанию на следующий день после того, как я собрала людей на площади. У нас был с шефом (директором ГТРК) уговор: когда станет невмоготу меня отмазывать, я напишу заявление. Я сдержала слово", — сказала Новикова.

На своей странице в инстаграме она написала, что не жалеет о принятом решении.
Немногочисленный митинг, организованный журналисткой после начала акций в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала в Хабаровске, прошел в Петропавловске-Камчатском в июле.
Фургала подозревают в причастности к ОПГ и заказным убийствам предпринимателей в начале 2000-х годов. Он находится в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает. Президент России Владимир Путин 20 июля отправил его в отставку в связи с утратой доверия.
Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев во время встречи с участниками акции в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
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4469211311167
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Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалХабаровскКамчатский крайХабаровский крайОбщество
Популярные комментарии
Большинство так называемых оппозиционеров ничтожества, которые прикрывают собственную никчемность борьбой с режимом Причем им не важно какой режим. Главное это борьба.
6 августа, 04:49
АМАлександр Марков
2403118110
Людям, источникам власти в стране, нужно согласовывать с непонятно кем митинги, на которых они желают высказать свое мнение. Полный абсурд и тоталитаризм.
6 августа, 03:38
ЛКЛысый Кучерявый
1701212142
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