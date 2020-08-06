Эксперт рассказала о самой выгодной альтернативе дешевеющим рублям

"Какие есть альтернативы рублю на текущий момент? Те, кто помнит 1998 год, предложат американский доллар. Однако тут есть один подводный камень — выборы президента США 3 ноября этого года. Если вспомнить выборы в 2016 году, то американскую валюту порядком штормило в подобный период. Поэтому делать ставку на нее в чистом виде не стоит", — советует она.