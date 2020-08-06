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Эксперт рассказала о самой выгодной альтернативе дешевеющим рублям
Вложениям в наличные доллары в неспокойные времена следует предпочесть параллельные инвестиции в акции фармкомпаний и ритейлеров, рассказала агентству "Прайм"... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T02:49
динамика курсов валют
рубль
экономика
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https://ria.ru/20200804/1575338949.html
Рубль самая надёжная валюта в ближайшее время* Мнение эксперта может отличаться от моего ))
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276987_0:10:3072:1738_1400x0_80_0_0_f66ed7e5feb99f12daa3d371c4231653.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
динамика курсов валют, рубль, экономика

Эксперт рассказала о самой выгодной альтернативе дешевеющим рублям

02:23 06.08.2020 (обновлено: 02:49 06.08.2020)
5150
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийские рубли
Российские рубли
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Российские рубли. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Вложениям в наличные доллары в неспокойные времена следует предпочесть параллельные инвестиции в акции фармкомпаний и ритейлеров, рассказала агентству "Прайм" ведущий финансовый эксперт Школы изучения финансовых рынков "Грамотей" Кира Лист.

"Какие есть альтернативы рублю на текущий момент? Те, кто помнит 1998 год, предложат американский доллар. Однако тут есть один подводный камень — выборы президента США 3 ноября этого года. Если вспомнить выборы в 2016 году, то американскую валюту порядком штормило в подобный период. Поэтому делать ставку на нее в чистом виде не стоит", — советует она.

Вспомним, что у нас "запланирована по графику" вторая волна пандемии коронавируса. С учетом того, что пришло время тестировать вакцину, а в дальнейшем и производить, сразу приходит на ум выражение "кому — война, а кому — мать родна".
Российские рубли
4 августа, 10:38Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Рубль перешел к снижению к доллару и евро
1724541692
Обсудить 9
Динамика курсов валютРубльЭкономика
Популярные комментарии
Рубль самая надёжная валюта в ближайшее время* Мнение эксперта может отличаться от моего ))
6 августа, 02:41
Ярослав Погодин
1250002
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