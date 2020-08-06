https://ria.ru/20200806/1575426703.html
Мэр Барнаула попытался надеть маску на глаза
Мэр Барнаула Владислав Франк попытался надеть на глаза защитную маску вместо очков. Соответствующее видео опубликовано в группе "Инцидент Барнаул" во... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T02:11
2020-08-06T02:14
барнаул
общество
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https://ria.ru/20200805/1575405678.html
5
барнаул
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
барнаул, общество