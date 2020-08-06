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Мэр Барнаула попытался надеть маску на глаза
Мэр Барнаула Владислав Франк попытался надеть на глаза защитную маску вместо очков. Соответствующее видео опубликовано в группе "Инцидент Барнаул" во... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T02:14
барнаул
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
барнаул, общество

Мэр Барнаула попытался надеть маску на глаза

02:11 06.08.2020 (обновлено: 02:14 06.08.2020)
4638
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Мэр Барнаула Владислав Франк попытался надеть на глаза защитную маску вместо очков. Соответствующее видео опубликовано в группе "Инцидент Барнаул" во "ВКонтакте".
Выступая перед коллегами по теме капремонта, чиновник, держа в руках одноразовую медицинскую маску, в какой-то момент захотел надеть свои очки, но в задумчивости не заметил, что у него в руках. В итоге он почти натянул маску на глаза.
На произошедшее градоначальник отреагировал с улыбкой.
В большинстве российских регионов в связи с ситуацией с COVID-19 действует масочный режим.
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