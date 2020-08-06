Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200806/1575425778.html
Счетная палата проверила собственное исполнение бюджета за 2019 год
Счетная палата РФ проверила собственное исполнение бюджета в 2019 году и не нашла нарушений, следует из сообщения ведомства. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T00:03
россия
счетная палата рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/31443/37/314433738_0:1:1001:564_1400x0_80_0_0_ea1ffb24a9825de7e86f0ad15f4b4af4.jpg
https://ria.ru/20200728/1575014805.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/31443/37/314433738_0:1:1001:564_1400x0_80_0_0_ea1ffb24a9825de7e86f0ad15f4b4af4.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/31443/37/314433738_124:0:876:564_1400x0_80_0_0_cedf009ba222d08ca1766df7e36969fd.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/31443/37/314433738_218:0:782:564_1400x0_80_0_0_0ec5aac03faa89c56998a9537196dc0c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, счетная палата рф, общество

Счетная палата проверила собственное исполнение бюджета за 2019 год

00:03 06.08.2020
3370
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Счетной палаты РФ на Зубовской улице в Москве
Здание Счетной палаты РФ на Зубовской улице в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Счетная палата РФ проверила собственное исполнение бюджета в 2019 году и не нашла нарушений, следует из сообщения ведомства.
"В рамках стратегической задачи по совершенствованию механизмов открытости государства с этого года ведомство публикует заключения об исполнении бюджета главными распорядителями бюджетных средств (ГРБС). Поскольку Счетная палата является одним из ГРБС, ведомство публикует данные об исполнении своего бюджета", - говорится в сообщении.
Доходы ведомства в 2019 году составили 10,3 миллиона рублей, а расходы - 4,6 миллиарда рублей, объем неиспользованных средств - 3,7% от назначенных средств федерального бюджета.
"Сумма неисполненных Счетной палатой в 2019 году лимитов бюджетных обязательств составила 176 703,2 тыс. рублей, или 3,7% от показателей бюджетной росписи (4 796 758,3 тыс. рублей) и перечислена в доход федерального бюджета", - сообщило ведомство.
Наибольший объем кассовых расходов Счетной палаты в 2019 году (39,5%) приходится на четвертый квартал. Неравномерное исполнение объясняется условиями заключенных контрактов на выполнение работ и оказание услуг, а также выплатой премий в конце года.
Как отметила СП, за верностью и объективностью итогов исполнения бюджета ведомства следит главное контрольное управление президента.
Здание Счетной Палаты РФ в Москве
28 июля, 00:30
Счетная палата оценила систему регулирования всего цикла закупок
6920413
Обсудить 0
РоссияСчетная палата РФОбщество
Рекомендуем
Вышка связи
Силовые ведомства США призвали аннулировать лицензию у China Telecom
Музыкант и композитор Юрий Лоза
"Ты кто?": Лоза раскритиковал Ефремова за отказ признать вину в ДТП
Сотрудник полиции
В ОНК заявили о захвате своего офиса в Москве
Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник
Поездка в Азов по дороге к морю: золото скифов, единорог и царский обед
Рубли
Некоторым безработным предложили платить по десять тысяч рублей
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи на улице Москвы
В Москве автомобиль сбил двух женщин, одна из них погибла
Последствия взрыва в Ливане
Пентагон намерен выяснить обстоятельства взрыва в Бейруте
Работа скорой помощи Домашний доктор в Тамбове
В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
Военнослужащие железнодорожных войск
В Хабаровском крае 17 военных пострадали при обрушении строящегося моста
Военный конвой США в Сирии
СМИ: неизвестные обстреляли американскую военную базу в Сирии
Последствия взрыва в Ливане
СМИ: Кипр разыскивает россиянина по делу о взрыве в Бейруте
Макеты ракет Ангара на стенде государственной корпорации Роскосмос
Финансирование разработки ракет "Ангара" увеличили в 1,7 раза
Самолет МЧС РФ ИЛ-76
Самолет МЧС после промежуточной посадки в Саратове вылетел в Бейрут
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США назначили награду за информацию о вмешивающихся в выборы
Российская актриса Юлия Михалкова на красной дорожке церемонии закрытия 72-го Каннского международного кинофестиваля
Участник "Уральских пельменей" раскрыл причину ухода Михалковой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:38Эксперт назвал три возможные причины мощного взрыва в Бейруте
15:34Юрист прокомментировал отмену международных рейсов "Аэрофлота"
15:31В Египте два человека погибли при крушении частного самолета
15:30В Швейцарии отменили десятидневный карантин для россиян
15:27Роспотребнадзор рассказал о состоянии тестирующих вакцину "Вектора"
15:26Ефремову показали видеоролики, на которых он ходит пьяный после ДТП
15:24Свидетельница по делу Ефремова дала неожиданные показания
15:18Адвокат Ефремова устроил в суде перепалку с защитницей потерпевших
15:16В МИД заявили, что Вашингтон продолжает курс на очернение России
15:16Соперник Лукашенко призвал писать "добрые открытки" членам избиркомов
15:14Участник "Уральских пельменей" пожаловался на безденежье
15:09В штабе Тихановской заявили, что им не дают провести митинги
15:08Полевой госпиталь МЧС начал прием пострадавших в Бейруте
15:07В бундестаге оценили шансы иска экологов против "Северного потока — 2"
15:05Белорусы поняли, что "могут потерять" страну, заявил Лукашенко
15:04В московской аптеке продавали настойку на ящерицах от коронавируса
14:58"Всегда приятно". Адвокат рассказал о "психологическом ударе" по Пашаеву
14:58В МИД оценили планы Госдепа платить за данные о "вмешательстве в выборы"
14:49Украину обвинили в нарушении Конвенции о запрете противопехотных мин
14:41Россия возобновляет железнодорожное сообщение с Абхазией
Лента новостейМолния