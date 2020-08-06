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Счетная палата проверила собственное исполнение бюджета за 2019 год
Счетная палата РФ проверила собственное исполнение бюджета в 2019 году и не нашла нарушений, следует из сообщения ведомства. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T00:03
2020-08-06T00:03
россия
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россия, счетная палата рф, общество
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Счетная палата РФ
проверила собственное исполнение бюджета в 2019 году и не нашла нарушений, следует из сообщения ведомства.
"В рамках стратегической задачи по совершенствованию механизмов открытости государства с этого года ведомство публикует заключения об исполнении бюджета главными распорядителями бюджетных средств (ГРБС). Поскольку Счетная палата является одним из ГРБС, ведомство публикует данные об исполнении своего бюджета", - говорится в сообщении.
Доходы ведомства в 2019 году составили 10,3 миллиона рублей, а расходы - 4,6 миллиарда рублей, объем неиспользованных средств - 3,7% от назначенных средств федерального бюджета.
"Сумма неисполненных Счетной палатой в 2019 году лимитов бюджетных обязательств составила 176 703,2 тыс. рублей, или 3,7% от показателей бюджетной росписи (4 796 758,3 тыс. рублей) и перечислена в доход федерального бюджета", - сообщило ведомство.
Наибольший объем кассовых расходов Счетной палаты в 2019 году (39,5%) приходится на четвертый квартал. Неравномерное исполнение объясняется условиями заключенных контрактов на выполнение работ и оказание услуг, а также выплатой премий в конце года.
Как отметила СП, за верностью и объективностью итогов исполнения бюджета ведомства следит главное контрольное управление президента.