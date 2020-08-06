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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
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"Очистить Идлиб от террористов". Россия и Турция избавляются от радикалов
Перемирие в Сирии под угрозой. Радикальные исламисты из "Хайят Тахрир аш-Шам"* призывают не выполнять российско-турецкие договоренности, которые весной положили РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T14:41
война в сирии
обострение ситуации в идлибе (февраль 2020)
россия
курды
идлиб (мухафаза)
башар асад
владимир путин
турция
сирия
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обострение ситуации в идлибе (февраль 2020), россия, курды, идлиб (мухафаза), башар асад, владимир путин, турция, сирия, реджеп тайип эрдоган, турция готова идти войной на курдов. эскалация конфликта, в мире

"Очистить Идлиб от террористов". Россия и Турция избавляются от радикалов

08:00 06.08.2020 (обновлено: 14:41 06.08.2020)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Сергей Гунеев
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Перемирие в Сирии под угрозой. Радикальные исламисты из "Хайят Тахрир аш-Шам"* призывают не выполнять российско-турецкие договоренности, которые весной положили конец боевым действиям в Идлибе. Более того, радикалы сорвали создание коридора безопасности и нарушили режим прекращения огня. В ответ Анкара и Дамаск укрепляют позиции вдоль линии соприкосновения. К чему приведет новое обострение — разбиралось РИА Новости.

Опасный коридор

В провинции Идлиб на северо-западе страны еще недавно было относительно спокойно. В начале марта правительственные войска Башара Асада и поддерживаемые Турцией группировки сирийской оппозиции прекратили огонь.
Перемирию способствовали договоренности Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Россия пообещала повлиять на Дамаск, чтобы остановить продвижение армии вглубь Идлиба. Турция в очередной раз обязалась отделить противников Асада от террористов "Хайят Тахрир аш-Шам"*.
Не остался в стороне и сам сирийский президент. Он напомнил, что зимнее наступление армии на Идлиб началось из-за того, что под видом оппозиции орудовали террористические группировки. Асад призвал Анкару перейти от посулов к действиям и не поддерживать радикалов в зоне деэскалации.
Важный пункт российско-турецких договоренностей — создание коридора безопасности, соединяющего морские порты Сирии с провинциями внутри страны. Зону шириной шесть километров к северу и шесть километров к югу от трассы М-4 Москва и Анкара собирались патрулировать совместно — это гарантировало бы стабилизацию обстановки.
Но о себе напомнили джихадисты из "Хайят Тахрир аш-Шам"* — напали на российских военных. В итоге трассу полноценно проверили лишь один раз. На начало августа запланировали очередное патрулирование, однако оно сорвалось. Стороны не раскрыли причины, но признали — коридора безопасности нет.
© AFP 2020 / Mohammed Al-RifaiВзрыв на пути российско-турецкого конвоя на трассе М-4 недалеко от сирийского города Ариха в провинции Идлиб
Взрыв на пути российско-турецкого конвоя на трассе М4 недалеко от сирийского города Ариха в провинции Идлиб
© AFP 2020 / Mohammed Al-Rifai
Взрыв на пути российско-турецкого конвоя на трассе М-4 недалеко от сирийского города Ариха в провинции Идлиб

Турция не дремлет

В июле режим прекращения огня в Идлибе нарушали более 140 раз. Срывали перемирие не только джихадисты — российский Центр по примирению сторон фиксировал перекрестные обстрелы правительственных сил и оппозиции. Огонь по армейским подразделениям вела турецкая артиллерия.
"Незаконные вооруженные формирования прикрываются соглашением о прекращении боевых действий. В то же время наращивают военный потенциал", — заявил руководитель центра контр-адмирал Александр Щербицкий.
Нарушение перемирия признал и Центр мониторинга за соблюдением прав человека, приближенный к антиправительственным силам. По его данным, в начале недели на юго-западе Идлиба произошли столкновения между армией Асада и радикалами. Арабские СМИ пишут, что в боях участвовали и российские военные. Министерство обороны пока это не комментировало.
На днях сирийская оппозиция сообщила о мощных точечных ударах по Идлибу. Ближневосточные журналисты, ссылаясь на источники, утверждают: это работала российская авиация. Однако официальной информации нет.
По словам наблюдателей, последние две недели правительственные войска укрепляют позиции вдоль границ в идлибской зоне деэскалации. Не дремлет и Турция. С марта по август Эрдоган направил оппозиции несколько тысяч единиц военной техники и около тысячи солдат. Анкара объяснила это тем, что Асад может возобновить наступление — соответственно, его противникам надо защищаться.
© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащие России и Турции патрулируют участок трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб в Сирии
Военнослужащие РФ и Турции патрулируют участок трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб в Сирии
© РИА Новости
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Военнослужащие России и Турции патрулируют участок трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб в Сирии

Раскол радикалов

Эксперт по Ближнему Востоку Российского совета по международным делам Алексей Хлебников советует не нагнетать ситуацию: несмотря на издержки, режим прекращения огня соблюдается. При этом политолог соглашается с тем, что Анкара укрепила позиции в идлибской зоне.
"Вдоль линии соприкосновения с сирийской армией Турция разместила малые системы противоракетной обороны, танки, установки залпового огня. Туда направили турецких военных. Любая крупномасштабная операция сирийской армии чревата их гибелью — тогда не избежать прямого конфликта с Анкарой. Эрдоган может отказаться от договоренностей. Москва в этом не заинтересована, а значит, постарается сдержать наступление Асада на Идлиб", — объясняет Хлебников.
Эксперт не исключает, что в ближайшее время состоится ограниченная военная операция, нацеленная на выбивание радикальных боевиков из южных и северных частей провинции.
"По условиям российско-турецкого меморандума, территория к югу от трассы М-4 рано или поздно должна перейти под контроль сирийских и российских военных. Но пока там орудуют исламистские радикальные формирования, выполнить это непросто. Сейчас важно очистить создаваемый коридор безопасности от террористов", — рассуждает политолог.
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Сирии Башар Асад
Президент Сирии Башар Асад
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент Сирии Башар Асад
Между исламистскими группировками в Идлибе наметился раскол, продолжает эксперт. Этим могут воспользоваться Москва и Анкара, чтобы освободить территории от радикалов.
"В Идлибе действуют два формирования — "Хайят Тахрир аш-Шам"* и "Хурас ад-Дин"*. Большинство боевиков "Хайят Тахрир аш-Шам"* сейчас проводят ребрендинг — позиционируют себя умеренными исламистами, надеясь, что Турция их хоть как-то поддержит. Несогласные уходят в более радикальную "Хурас ад-Дин"*. Между группировками постоянно возникают противоречия", — говорит политолог.
Турция, по его мнению, намерена обернуть раскол себе на пользу. "Анкара хочет инкорпорировать умеренных исламистов "Хайят Тахрир аш-Шам"* в ряды сирийской оппозиции. Перешедших же на сторону "Хурас ад-Дин"* турки планируют уничтожить, впрочем, как и всю группировку", — отмечает Хлебников.
Логику турок понимают и в Москве, потому и удерживают Асада от наступления. "Новые бои снова сплотят исламистов в борьбе против неверных. А это никому не выгодно. Только раскол поможет Анкаре, Дамаску и Москве очистить от них Идлиб", — заключает эксперт.
© РИА НовостиРоссийско-турецкий патруль в сирийском Идлибе
Российско-турецкий патруль в сирийском Идлибе
© РИА Новости
Российско-турецкий патруль в сирийском Идлибе

Мир наступит не скоро

По словам Икбаля Дюрре, доцента кафедры теории регионоведения МГЛУ, Анкара за последние месяцы резко увеличила число контрольно-пропускных пунктов в Идлибе. Это ответ на усиление сирийской армии вдоль линии соприкосновения.
"Нагнетание обстановки усложняет выполнение российско-турецких договоренностей. Однако главное препятствие — противоречия между Дамаском и Анкарой. Основная проблема — исламистские группировки, которые мешают Турции и России совместно патрулировать трассу М-4. Борьба с радикалами сейчас — первоочередная забота всех вовлеченных в конфликт", — полагает Дюрре.
© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащие России и Турции патрулируют участок трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб в Сирии
Военнослужащие РФ и Турции патрулируют участок трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб в Сирии
© РИА Новости
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Военнослужащие России и Турции патрулируют участок трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб в Сирии
Еще одну трудность он видит в действиях США на северо-востоке Сирии. Там сосредоточены основные энергетические ресурсы страны — сейчас их контролируют курды. Американцы хотят получить долю в нефтегазовых месторождениях.
"Анкара против сотрудничества курдов с американцами. Не приветствуют эти связи и в Москве. Укрепление США в районе Дейр-эз-Зора в долгосрочной перспективе способно разрушить формирующийся вокруг Сирии хрупкий баланс сил", — замечает Дюрре.
Эксперты сошлись во мнении: в ближайшее время Дамаск едва ли возьмет под контроль Идлиб. Но даже если это произойдет, издержки перевесят — слишком уж много проблем в провинции.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииОбострение ситуации в Идлибе (февраль 2020)РоссиякурдыИдлиб (мухафаза)Башар АсадВладимир ПутинТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганТурция готова идти войной на курдов. Эскалация конфликтаВ мире
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