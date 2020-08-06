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"Он неуловим": какое российское оружие США так и не смогли отследить
Проложить путь перед движущимся составом, быстро починить локомотив, перебросить войска через всю страну — в четверг, 6 августа, военные железнодорожники... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T10:20
илья муромец
юрий борисов (вице-премьер)
великая отечественная война (1941-1945)
бмп-2
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севастополь
безопасность
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илья муромец, юрий борисов (вице-премьер), великая отечественная война (1941-1945), бмп-2, т-62, т-55, севастополь, безопасность

"Он неуловим": какое российское оружие США так и не смогли отследить

08:00 06.08.2020 (обновлено: 10:20 06.08.2020)
12189
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Heather RedmanАмериканский высотный самолет-разведчик Lockheed U-2
Американский высотный самолет-разведчик Lockheed U-2
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Heather Redman
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Проложить путь перед движущимся составом, быстро починить локомотив, перебросить войска через всю страну — в четверг, 6 августа, военные железнодорожники отмечают профессиональный праздник. Их боевая техника всегда была необычной. О бронированных монстрах на рельсах — в материале РИА Новости.

На запасном пути

Хотя бронепоезда появились еще в XIX веке, они до сих пор числятся в резерве российской армии. В ходе первой чеченской кампании специальные железнодорожные составы СП-1 и СП-2 прикрывали ремонтно-восстановительные бригады на участке Назрань — Грозный. У каждого на платформах — по два БМП-2. Также на этих площадках оборудовали укрытия из мешков с песком и шпал, огневые точки для пулеметов и автоматических гранатометов.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
6 августа 2015, 04:53
СМИ: Шойгу отменил решение Сердюкова о ликвидации четырех бронепоездовВ настоящее время в соединениях Железнодорожных войск России находится четыре современных спецпоезда: "Байкал", "Терек", "Амур" и "Дон", готовые в любой момент выполнить задачи командования.
Во второй чеченской участвовали уже пять спецпоездов. Экипажам поручали инженерную разведку железнодорожных маршрутов, разминирование фугасов, боевое охранение и сопровождение воинских эшелонов. И сегодня бронесоставы "Байкал", "Терек", "Амур" и "Дон" готовы в случае необходимости вновь выйти на пути. В частности, в 2015-м два из них принимали участие в учениях войск материально-технического обеспечения в нескольких военных округах.
Однако самыми грозными монстрами на рельсах до недавних пор были принятые на вооружение в конце 1980-х боевые железнодорожные ракетные комплексы (БЖРК) с межконтинентальными баллистическими РС-22. Эти средства ядерного сдерживания отличались особой мобильностью благодаря развитой сети железных дорог, отследить их со спутников было крайне затруднительно. БЖРК вывели из эксплуатации в рамках программы ядерного разоружения одними из первых.
© Фото : ОАО "РЖД"Боевой железнодорожный ракетный комплекс
Боевой железнодорожный ракетный комплекс
© Фото : ОАО "РЖД"
Боевой железнодорожный ракетный комплекс
В апреле 2013-го замминистра обороны Юрий Борисов сообщил о проекте БЖРК нового поколения, получившего название "Баргузин". К декабрю 2014-го Минобороны определилось с ракетой для комплекса: РС-24 "Ярс". На один поезд — шесть штук. Они вполне умещаются в обычные грузовые вагоны, что позволяет эффективно маскировать БЖРК в потоке гражданских железнодорожных составов.
Однако в 2018-м стало известно, что проект заморозили, а освободившиеся средства пустили на создание ракетного комплекса шахтного базирования "Авангард". Тем не менее наработки по ракетным поездам сохранились, наладить их производство России вполне по силам.

Первые "Хунхузы"

Праправнуками БЖРК можно назвать первые русские бронепоезда, поступившие в императорскую армию в 1915-м. Тогда войска получили пять специальных железнодорожных составов. Одними из лучших бронепоездов Первой мировой по праву считаются четыре состава типа "Хунхуз".
© Фото : Общественное достояниеБронепоезд "Хунхуз" в Киеве, 1 сентября 1915 года
Бронепоезд Хунхуз в Киеве, 1 сентября 1915
© Фото : Общественное достояние
Бронепоезд "Хунхуз" в Киеве, 1 сентября 1915 года
Каждый состоял из паровоза серии "О" и двух двухосных площадок. На них размещались по 12 трофейных австрийских восьмимиллиметровых пулеметов Шварцлозе и по башне с 76,2-миллиметровой горной пушкой образца 1904-го. Бронирования стальными листами толщиной в 1,2-1,6 сантиметра с лихвой хватало для защиты экипажа из 94 человек от огня стрелкового оружия.
Головной бронепоезд ранним утром 24 сентября 1915-го вылетел прямо на линию австрийских окопов и открыл ураганный огонь. Растерявшийся противник отступил, а в прорыв немедленно устремились русские пехотные части. Однако австрийцы быстро пришли в себя и на второй линии обороны вывели "Хунхуз" из строя.
Генерал Алексей Брусилов
4 июня 2016, 04:09
Брусиловский прорыв в ходе Первой мировой войны (1916)Подробнее о Брусиловском прорыве в ходе Первой мировой войны в июне 1916 года читайте в справке РИА Новости.
Русская армия активно применяла бронированные составы в крупнейших операциях, в частности в Брусиловском прорыве.

Фронтовыми дорогами

Бронепоезда воевали и в Гражданскую — с обеих сторон. Во Вторую мировую на железных дорогах сражалось более двухсот бронированных составов, построенных по десятку различных проектов — от легких до сверхтяжелых. Пожалуй, самый известный — "Железняков", участвовавший в обороне Севастополя.
© Фото : Общественное достояниеБронепоезд "Железняков" ("Зеленый призрак") в Севастополе, 1942 год
Бронепоезд Железняков (Зелёный призрак) в Севастополе, 1942 год
© Фото : Общественное достояние
Бронепоезд "Железняков" ("Зеленый призрак") в Севастополе, 1942 год
Это был настоящий сухопутный левиафан, вооруженный пятью 76-миллиметровыми пушками, двумя 82-миллиметровыми минометами, четырнадцатью 7,62-миллиметровыми пулеметами Максима и двумя зенитными 12,7-миллиметровыми ДШК, размещенными на четырех платформах. Толщина бронирования достигала 30 миллиметров, а скорость — 50 километров в час, что позволяло "Железнякову" эффективно держать удар и быстро уходить из-под огня.
Немцы прозвали его "зеленым призраком". В минуты затишья экипаж перекрашивал состав, меняя камуфляжную расцветку. На пути "Железняков" выходил только после тщательной разведки. На рубеже огня наносил опустошительный удар по укреплениям противника и немедленно менял позицию. "Железнякова" прятали в узких выемках, вырубленных в скалах, или в тоннелях. Гитлеровцам удалось выследить неуловимый бронепоезд. Авиация атаковала тоннель, в котором он укрывался, и обвалила оба выхода.
CC BY-SA 3.0 / Andrew Butko / Паровоз-памятник Эл-2500 из состава бронепоезда "Железняков"
Паровоз-памятник Эл-2500 из состава бронепоезда Железняков
CC BY-SA 3.0 / Andrew Butko /
Паровоз-памятник Эл-2500 из состава бронепоезда "Железняков"
Сформированный 1 мая 1942-го 31-й отдельный дивизион бронепоездов прошел с боями от Волги до Берлина. Его главная ударная сила — составы "Козьма Минин" и "Илья Муромец". Каждый был вооружен четырьмя 76-миллиметровыми пушками, двумя пусковыми установками реактивных снарядов, 12 пулеметами ДТ и четырьмя 25-миллиметровыми автоматическими зенитными орудиями. Толщина брони достигала 4,5 сантиметра.
CC BY-SA 4.0 / Oksanetta / Реплика бронепаровоза бронепоезда № 702 "Илья Муромец"
Реплика бронепаровоза бронепоезда № 702 Илья Муромец
CC BY-SA 4.0 / Oksanetta /
Реплика бронепаровоза бронепоезда № 702 "Илья Муромец"
Дивизион прикрывал наступление 61-й армии в Курской битве, освобождал Западную Украину, бил немцев в Польше. На его счету — один немецкий бронепоезд, уничтоженный в артиллерийской дуэли, 42 минометные батареи, 24 отдельных орудия, 14 дзотов, 94 пулеметные точки, 15 самолетов и многие сотни солдат противника.

После войны

В 1970-х из-за обострения отношений с КНР в СССР приняли решение о строительстве четырех бронепоездов БП-1 для патрулирования и обороны Транссибирской магистрали вдоль советско-китайской границы.
Мемориальная доска на братской могиле пограничников, погибших в бою на острове Даманском. Архивное фото
15 марта 2014, 08:49
Более 2 тыс приморцев пришли на митинг памяти событий на о. ДаманскомБолее 2 тысяч человек в Приморье в субботу приняли участие в торжественном митинге, посвященном 45-летию событий на острове Даманский, сообщает администрация края.
Новая техника была, как сейчас говорят, модульной. Бронированный тепловоз тащил восемь платформ с двумя плавающими танками ПТ-76, восемью бронетранспортерами БТР-40жд, а также площадку с двумя зенитными установками Зу-23-2.
А еще было пять боевых модулей БТЛ-1, именуемых бронелетучками: маневровый тепловоз и две четырехосные платформы с танками Т-54, Т-55 или Т-62. Плюс пехотное отделение со штатным вооружением. Летучки могли действовать и самостоятельно.
Впрочем, эти поезда так и не приняли участие в боях. Отношения с Пекином улучшились, и БП-1 отправили в резерв.
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Илья МуромецЮрий Борисов (вице-премьер)Великая Отечественная война (1941-1945)БМП-2Т-62Т-55СевастопольБезопасность
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