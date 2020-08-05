Пентагон намерен выяснить обстоятельства взрыва в Бейруте

"Мы все еще собираем информацию, о том, что произошло. Большинство верят, что это был несчастный случай, как об этом сообщают. Помимо этого я ничего не могу сказать", - заявил Эспер, выступая на видеоконференции в рамках Аспеновского форума.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. Как сообщили власти, причиной стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры, повреждена половина зданий города, а больницы переполнены из-за большого количества пострадавших. Правительство Ливана объявило трехдневный траур по жертвам трагедии и приказало провести расследование в пятидневный срок, распорядившись поместить под домашний арест всю администрацию порта Бейрута и тех, кто отвечал за обеспечение его безопасности и сохранность взрывчатых веществ с 2014 года. По последним данным, в результате катастрофы в порту Бейрута погибли 135 человек, ранения получили около пяти тысяч.