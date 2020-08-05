СМИ: Кипр разыскивает россиянина по делу о взрыве в Бейруте

Как пишет издание, судно, якобы принадлежавшее проживающему на Кипре россиянину, было арестовано ливанскими властями в 2014 году. "2750 тонн аммиачной селитры было перевезено на склады в порту, и никто не занимался грузом, который вчера сеял смерть и разрушения в Бейруте", - говорится в статье.