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Во Владимирской области военный случайно застрелил сослуживца
Военнослужащий погиб от случайного выстрела сослуживца во Владимирской области, когда тот разряжал оружие, сообщает пресс-служба Западного военного округа. РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T20:56
2020-08-05T20:56
владимирская область
происшествия
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РИА Новости
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РИА Новости
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владимирская область, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 авг – РИА Новости.
Военнослужащий погиб от случайного выстрела сослуживца во Владимирской области
, когда тот разряжал оружие, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
"5 августа при проведении плановых занятий по огневой подготовке на одном из полигонов во Владимирской области в ходе разряжания оружия военнослужащий нарушил требования безопасности и произвел непреднамеренный выстрел, в результате которого получил ранение военнослужащий контрактной службы", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, пострадавшего оперативно доставили в больницу, но, несмотря на усилия врачей, он скончался от ранения.
"Комиссия командования Западного военного округа совместно с правоохранительными органами устанавливает все обстоятельства происшествия", - сказано в сообщении.