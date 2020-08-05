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Во Владимирской области военный случайно застрелил сослуживца
Военнослужащий погиб от случайного выстрела сослуживца во Владимирской области, когда тот разряжал оружие, сообщает пресс-служба Западного военного округа. РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T20:56
владимирская область
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
владимирская область, происшествия

Во Владимирской области военный случайно застрелил сослуживца

20:56 05.08.2020
19397
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер Тамбовской областной станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф в реанимобиле
Фельдшер Тамбовской областной станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф в реанимобиле
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 авг – РИА Новости. Военнослужащий погиб от случайного выстрела сослуживца во Владимирской области, когда тот разряжал оружие, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
"5 августа при проведении плановых занятий по огневой подготовке на одном из полигонов во Владимирской области в ходе разряжания оружия военнослужащий нарушил требования безопасности и произвел непреднамеренный выстрел, в результате которого получил ранение военнослужащий контрактной службы", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, пострадавшего оперативно доставили в больницу, но, несмотря на усилия врачей, он скончался от ранения.
"Комиссия командования Западного военного округа совместно с правоохранительными органами устанавливает все обстоятельства происшествия", - сказано в сообщении.
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5761114413
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