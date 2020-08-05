Во Владимирской области военный случайно застрелил сослуживца

"5 августа при проведении плановых занятий по огневой подготовке на одном из полигонов во Владимирской области в ходе разряжания оружия военнослужащий нарушил требования безопасности и произвел непреднамеренный выстрел, в результате которого получил ранение военнослужащий контрактной службы", - сказано в сообщении.