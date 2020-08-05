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Против еще двух адвокатов Сафронова могут возбудить дисциплинарные дела
Управление министерства юстиции России по Санкт-Петербургу обратилось в адвокатскую палату с просьбой возбудить дисциплинарные производства в отношении... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T19:30
иван сафронов
дело советника гендиректора "роскосмоса"
россия
роскосмос
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
иван павлов
москва
сша
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иван сафронов, дело советника гендиректора "роскосмоса", россия, роскосмос, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), иван павлов, москва, сша, происшествия

Против еще двух адвокатов Сафронова могут возбудить дисциплинарные дела

19:30 05.08.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкИван Сафронов во время заседания в Мосгорсуде, на котором рассматривается апелляционная жалоба на арест
Иван Сафронов во время заседания в Мосгорсуде, на котором рассматривается апелляционная жалоба на арест
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Управление министерства юстиции России по Санкт-Петербургу обратилось в адвокатскую палату с просьбой возбудить дисциплинарные производства в отношении адвокатов Ивана Павлова и Евгения Смирнова, защищающих советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, сообщил РИА Новости сам Павлов.

"Минюст Санкт-Петербурга обратился в адвокатские палаты по Санкт-Петербургу и Ленинградской области с представлениями о возбуждении дисциплинарного производства в отношении меня и коллеги Евгения Смирнова", - рассказал собеседник агентства.

Иван Сафронов во время заседания в Мосгорсуде, на котором рассматривается апелляционная жалоба на арест
30 июля, 15:45
Генерал ФСБ прокомментировал дело Сафронова
Ранее управление министерства юстиции России по Москве обратилось с такой же просьбой в столичную адвокатскую палату в отношении четырех адвокатов Сафронова. По мнению защитников, следствие ФСБ направило в Минюст жалобу, чтобы оказать на них давление.
Сафронов был задержан 7 июля по делу о госизмене, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы арестовал его до 6 сентября. По информации ФСБ, советнику Дмитрия Рогозина вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
Иван Голунов о своем деле, задержании Сафронова и протестах в Хабаровске
23 июля, 18:04Слышали новость?
Иван Голунов о своем деле, задержании Сафронова и протестах в Хабаровске
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Иван СафроновДело советника гендиректора "Роскосмоса"РоссияРоскосмосНАТОФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Иван ПавловМоскваСШАПроисшествия
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