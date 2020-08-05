Против еще двух адвокатов Сафронова могут возбудить дисциплинарные дела

"Минюст Санкт-Петербурга обратился в адвокатские палаты по Санкт-Петербургу и Ленинградской области с представлениями о возбуждении дисциплинарного производства в отношении меня и коллеги Евгения Смирнова", - рассказал собеседник агентства.