Против еще двух адвокатов Сафронова могут возбудить дисциплинарные дела

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Управление министерства юстиции России по Санкт-Петербургу обратилось в адвокатскую палату с просьбой возбудить дисциплинарные производства в отношении адвокатов Ивана Павлова и Евгения Смирнова, защищающих советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, сообщил РИА Новости сам Павлов.
"Минюст Санкт-Петербурга обратился в адвокатские палаты по Санкт-Петербургу и Ленинградской области с представлениями о возбуждении дисциплинарного производства в отношении меня и коллеги Евгения Смирнова", - рассказал собеседник агентства.
30 июля, 15:45Генерал ФСБ прокомментировал дело Сафронова
Сафронов был задержан 7 июля по делу о госизмене, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы арестовал его до 6 сентября. По информации ФСБ, советнику Дмитрия Рогозина вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.