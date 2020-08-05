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Лукашенко рассказал о сути своей политики
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, что в основу его внутренней и внешней политики заложена... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T19:00
дмитрий гордон
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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Демагог.
31
Грабитель России. Ведь все кредиты, что получает Беларусь после его неизбрания будут считаться взяткой Лукешенко, как говорит оппозиция.
16
10
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
дмитрий гордон, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко рассказал о сути своей политики

19:00 05.08.2020
2848
© РИА Новости / БелТА / Андрей ПокумейкоПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / БелТА / Андрей Покумейко
МИНСК, 5 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, что в основу его внутренней и внешней политики заложена справедливость.
Как сообщает пресс-служба главы государства, в прошедшем в среду интервью белорусский лидер рассказал о сути своей политики - как внутренней, так и внешней.
"Если это касается страны, если я вижу, что это несправедливо, для меня это неприемлемо. Справедливость - это основа того, что я пытаюсь делать, или проведения любой политики. В основе - справедливость", - заявил Лукашенко.
При этом президент акцентировал внимание, что законы - это хорошо, но в них порой все не пропишешь. "Справедливость - это главное. Если я вижу, что пытаются наклонить моих людей, мой народ, Беларусь - это все", - сказал он.
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По данным пресс-службы, в интервью также подробно затрагивались вопросы взаимоотношений белорусского лидера с бывшими и действующими главами других государств, ситуация в регионе, включая конфликт на Украине, внешнеполитическая тематика. В центре внимания были и вопросы внутреннего развития Белоруссии, проходящая избирательная кампания. "Президент рассказал о белорусском опыте в борьбе с пандемией, откровенно ответил на многие вопросы личного характера, в том числе о взаимоотношениях в семье, поделился некоторыми воспоминаниями из детства", - добавили в пресс-службе.

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Трансляция предвыборного послания Президента Белоруссии Александра Лукашенко
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9182016777
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Дмитрий ГордонАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Демагог.
5 августа, 19:37
Владимир Белогорский
16000213
Грабитель России. Ведь все кредиты, что получает Беларусь после его неизбрания будут считаться взяткой Лукешенко, как говорит оппозиция.
5 августа, 19:45
Ю.Юрий .
600127
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