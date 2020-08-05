Лукашенко рассказал о сути своей политики

Как сообщает пресс-служба главы государства, в прошедшем в среду интервью белорусский лидер рассказал о сути своей политики - как внутренней, так и внешней.

"Если это касается страны, если я вижу, что это несправедливо, для меня это неприемлемо. Справедливость - это основа того, что я пытаюсь делать, или проведения любой политики. В основе - справедливость", - заявил Лукашенко.

При этом президент акцентировал внимание, что законы - это хорошо, но в них порой все не пропишешь. "Справедливость - это главное. Если я вижу, что пытаются наклонить моих людей, мой народ, Беларусь - это все", - сказал он.

По данным пресс-службы, в интервью также подробно затрагивались вопросы взаимоотношений белорусского лидера с бывшими и действующими главами других государств, ситуация в регионе, включая конфликт на Украине , внешнеполитическая тематика. В центре внимания были и вопросы внутреннего развития Белоруссии, проходящая избирательная кампания. "Президент рассказал о белорусском опыте в борьбе с пандемией, откровенно ответил на многие вопросы личного характера, в том числе о взаимоотношениях в семье, поделился некоторыми воспоминаниями из детства", - добавили в пресс-службе.