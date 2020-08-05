https://ria.ru/20200805/1575418054.html
Лукашенко рассказал о сути своей политики
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, что в основу его внутренней и внешней политики заложена... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T19:00
2020-08-05T19:00
дмитрий гордон
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200804/1575358765.html
https://ria.ru/20200804/1575355101.html
Владимир Белогорский
Демагог.
31
Юрий .
Грабитель России. Ведь все кредиты, что получает Беларусь после его неизбрания будут считаться взяткой Лукешенко, как говорит оппозиция.
16
10
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий гордон, александр лукашенко, белоруссия, в мире
МИНСК, 5 авг - РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
заявил в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону
, что в основу его внутренней и внешней политики заложена справедливость.
Как сообщает пресс-служба главы государства, в прошедшем в среду интервью белорусский лидер рассказал о сути своей политики - как внутренней, так и внешней.
"Если это касается страны, если я вижу, что это несправедливо, для меня это неприемлемо. Справедливость - это основа того, что я пытаюсь делать, или проведения любой политики. В основе - справедливость", - заявил Лукашенко.
При этом президент акцентировал внимание, что законы - это хорошо, но в них порой все не пропишешь. "Справедливость - это главное. Если я вижу, что пытаются наклонить моих людей, мой народ, Беларусь - это все", - сказал он.
По данным пресс-службы, в интервью также подробно затрагивались вопросы взаимоотношений белорусского лидера с бывшими и действующими главами других государств, ситуация в регионе, включая конфликт на Украине
, внешнеполитическая тематика. В центре внимания были и вопросы внутреннего развития Белоруссии, проходящая избирательная кампания. "Президент рассказал о белорусском опыте в борьбе с пандемией, откровенно ответил на многие вопросы личного характера, в том числе о взаимоотношениях в семье, поделился некоторыми воспоминаниями из детства", - добавили в пресс-службе.
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