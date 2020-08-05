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Дуров заявил, что Telegram не продается
Мессенджер Telegram не продается ни частично, ни полностью, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем блоге. РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T18:20
telegram (приложение)
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
генеральная прокуратура рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
евгений чичваркин
павел дуров
технологии
общество
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/150566/49/1505664956_0:96:1920:1176_1400x0_80_0_0_bce227ac13e47acea591e1b49d2ec107.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
telegram (приложение), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), генеральная прокуратура рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), евгений чичваркин, павел дуров, технологии, общество

Дуров заявил, что Telegram не продается

18:20 05.08.2020
1105
CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel DurovСоздатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера "Telegram" Павел Дуров
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel Durov
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Мессенджер Telegram не продается ни частично, ни полностью, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем блоге.
"Мы не собираемся предавать наших пользователей. Мы не продаем Telegram - ни частично, ни полностью. Это всегда будет нашей позицией", - написал он.
Дуров отметил, что Telegram всегда отклонял предложения о продаже возможности ведения операций компании в конкретных странах.
"Несколько лет назад мы получили письма из двух фондов со связями в странах, которые позже попытались заблокировать Telegram. В обоих письмах была выражена одна и та же идея: "Telegram скоро будет заблокирован в нашей стране, поэтому единственный вариант - продать нам местную часть вашего бизнеса", - добавил он.
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Роскомнадзор, с апреля 2018 года блокировавший Telegram в РФ за отказ предоставить ФСБ ключи для расшифровки сообщений, 18 июня 2020 года по согласованию с Генпрокуратурой снял требования по ограничению доступа к мессенджеру. Сообщая об отмене блокировки, Роскомнадзор отмечал, что "позитивно оценивает высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму".
Позднее в сети появились слухи о возможной продаже Telegram. В частности, предприниматель Евгений Чичваркин предположил, что мессенджер разблокировали в России, потому что его часть или его полностью хотят продать. Дуров, по мнению Чичваркина, мог бы заработать деньги на новые проекты.
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Telegram (приложение)Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Генеральная прокуратура РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Евгений ЧичваркинПавел ДуровТехнологииОбщество
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