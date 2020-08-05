Дуров заявил, что Telegram не продается

"Мы не собираемся предавать наших пользователей. Мы не продаем Telegram - ни частично, ни полностью. Это всегда будет нашей позицией", - написал он.

"Несколько лет назад мы получили письма из двух фондов со связями в странах, которые позже попытались заблокировать Telegram. В обоих письмах была выражена одна и та же идея: "Telegram скоро будет заблокирован в нашей стране, поэтому единственный вариант - продать нам местную часть вашего бизнеса", - добавил он.