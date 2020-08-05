Дуров заявил, что Telegram не продается

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Мессенджер Telegram не продается ни частично, ни полностью, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем блоге.
"Мы не собираемся предавать наших пользователей. Мы не продаем Telegram - ни частично, ни полностью. Это всегда будет нашей позицией", - написал он.
Дуров отметил, что Telegram всегда отклонял предложения о продаже возможности ведения операций компании в конкретных странах.
"Несколько лет назад мы получили письма из двух фондов со связями в странах, которые позже попытались заблокировать Telegram. В обоих письмах была выражена одна и та же идея: "Telegram скоро будет заблокирован в нашей стране, поэтому единственный вариант - продать нам местную часть вашего бизнеса", - добавил он.
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Роскомнадзор, с апреля 2018 года блокировавший Telegram в РФ за отказ предоставить ФСБ ключи для расшифровки сообщений, 18 июня 2020 года по согласованию с Генпрокуратурой снял требования по ограничению доступа к мессенджеру. Сообщая об отмене блокировки, Роскомнадзор отмечал, что "позитивно оценивает высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму".
Позднее в сети появились слухи о возможной продаже Telegram. В частности, предприниматель Евгений Чичваркин предположил, что мессенджер разблокировали в России, потому что его часть или его полностью хотят продать. Дуров, по мнению Чичваркина, мог бы заработать деньги на новые проекты.