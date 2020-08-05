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Дуров назвал действия США против TikTok угрозой интернету
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров назвал действия Соединенных Штатов в отношении китайского приложения TikTok угрозой интернету как глобальной сети, а РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T18:16
tiktok
дональд трамп
microsoft corporation
павел дуров
китай
сша
технологии
в мире
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"...на протяжении десятилетий США выступали защитником свободы слова и свободной торговли.." - поржал.
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китай
сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/150564/29/1505642984_0:0:2048:1152_1400x0_80_0_0_3395c2be36e485b8dda39b6fc73b01c6.jpg
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353
60
tiktok, дональд трамп, microsoft corporation, павел дуров, китай, сша, технологии, в мире

Дуров назвал действия США против TikTok угрозой интернету

18:16 05.08.2020
2789
CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel DurovСоздатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера "Telegram" Павел Дуров
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel Durov
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров назвал действия Соединенных Штатов в отношении китайского приложения TikTok угрозой интернету как глобальной сети, а также высказался о причинах вероятного запрета сервиса в США.
Президент США Дональд Трамп угрожает запретить TikTok на том основании, что это китайская компания, которая по закону должна передавать данные о пользователях властям КНР. TikTok заявляет, что не передавала и не планирует передавать данные пользователей китайским властям. Вместе с тем после консультаций с Трампом Microsoft объявил о продолжении переговоров по покупке бизнеса TikTok в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии, планируя завершить их не позднее 15 сентября.
"Действия США против TikTok создают опасный прецедент, который может в конченом итоге уничтожить интернет как поистине глобальную сеть (или то, что от него осталось)", - сообщил Павел Дуров в своем посте в Telegram-канале.
Дуров опасается, что в скором времени другие государства смогут использовать оговорку о "национальной безопасности" для изменения работы всемирной паутины и международных технических компаний в своих интересах.
Страница социальной сети Фейсбук
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Он отметил, что на протяжении десятилетий США выступали защитником свободы слова и свободной торговли, а действия государства в отношении TikTok, после успехов КНР в международной торговле, свидетельствуют о тактике вымогательства, которая ранее применялась "только авторитарными режимами". Дуров назвал ситуацию прискорбной, учитывая тот факт, что миллиарды людей по всему миру все еще верят в идею открытого и взаимосвязанного мира.
По мнению создателя Telegram, одной из причин блокировки TikTok в США в случае, если его американское отделение не купит американская компания, может также быть и запрет почти всех некитайских социальных сетей в КНР. Он отмечает, что если китайские приложения хотят получать доступ к рынкам других стран, Китай также должен справедливо открыть свой рынок.
TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно является лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.
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TikTokДональд ТрампMicrosoft CorporationПавел ДуровКитайСШАТехнологииВ мире
Популярные комментарии
"...на протяжении десятилетий США выступали защитником свободы слова и свободной торговли.." - поржал.
5 августа, 18:19
Александр Почему недопустимое? Я пропустил это поле
1130101
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