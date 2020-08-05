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Любовь, мир и пандемия: в Эрмитаже откроется выставка Чжана Хуаня
Выставка работ всемирно известного китайского художника Чжана Хуаня, в том числе посвященных пандемии COVID-19, откроется для посетителей в Государственном... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T18:18
культура
коронавирус covid-19
государственный эрмитаж
санкт-петербург
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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культура, коронавирус covid-19, государственный эрмитаж, санкт-петербург

Любовь, мир и пандемия: в Эрмитаже откроется выставка Чжана Хуаня

18:13 05.08.2020 (обновлено: 18:18 05.08.2020)
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© Фото : предоставлено пресс-службой Государственного Эрмитажа/ Pearl Lam GalleriesХудожник Чжан Хуань в студии
Художник Чжан Хуань в студии
© Фото : предоставлено пресс-службой Государственного Эрмитажа/ Pearl Lam Galleries
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 авг - РИА Новости. Выставка работ всемирно известного китайского художника Чжана Хуаня, в том числе посвященных пандемии COVID-19, откроется для посетителей в Государственном Эрмитаже 9 сентября, сообщает пресс-служба музея.
"С 9 сентября 2020 года в Государственном Эрмитаже представлена выставка "Чжан Хуань. В пепле истории". Это первая персональная выставка в России одного из самых известных современных китайских художников Чжана Хуаня", - говорится в сообщении.
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Первоначально открытие выставки было запланировано на 15 мая, но в связи с пандемией было перенесено на более поздний срок.
"Работы на выставке объединены в несколько серий и выполнены в разных техниках. Отдельной частью экспозиции являются две работы из серии "Любовь", созданные в условиях изоляции, как концентрированное личное переживание ситуации в Китае и в мире, способ сохранить память о жертвах пандемии", - отмечается в сообщении.
Всего в экспозицию, которая будет представлена в Николаевском зале Зимнего дворца, войдут более 30 работ художника. Многие из них были созданы специально для этой выставки под впечатлением от посещения Санкт-Петербурга. Отмечается, что в своих работах художник регулярно затрагивает вопросы религии, семьи, политики, культуры, бедности и голода.

"Чжан Хуань – воспитанник советско-китайской академической традиции, мастер жестких перформансов, покоривших Америку, буддист, познавший глубину своей веры через огонь и пепел благовонных воскурений. Он – обаятельный и эмоционально тонкий художник, умеющий организовать массы на театральное действо и на производство огромных скульптур. Человек сознательно открытый нескольким культурам, уютно в них живущий, но всегда трогательно помнящий свои корни", - отметил гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

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Выставка "Чжан Хуань. В пепле истории" в Эрмитаже будет открыта для посетителей с 9 сентября по 8 ноября.
Чжан Хуань родился в 1965 году в китайском городе Аньян, в провинции Хэнань. Стал известным после ряда громких перформансов в Китае и США. Создает живописные произведения в уникальной технике: большинство его работ написаны пеплом от благовоний из буддийских храмов. В своих работах художник затрагивает вопросы религии, семьи, политики, культуры, бедности и голода. Работы художника представлены в крупнейших мировых собраниях — Музее современного искусства и Музее Гуггенхайма в Нью-Йорке, Музеях искусства Филадельфии и Сан-Диего, в собрании Гарвардского университета. Последние его работы были представлены в художественных галереях и музеях Италии, Австралии, Америки, Австрии, Германии, Швейцарии, Англии и других странах. Художник живет и работает в Шанхае и Нью-Йорке.
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КультураКоронавирус COVID-19Государственный ЭрмитажСанкт-Петербург
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