Любовь, мир и пандемия: в Эрмитаже откроется выставка Чжана Хуаня

"Работы на выставке объединены в несколько серий и выполнены в разных техниках. Отдельной частью экспозиции являются две работы из серии "Любовь", созданные в условиях изоляции, как концентрированное личное переживание ситуации в Китае и в мире, способ сохранить память о жертвах пандемии", - отмечается в сообщении.

"Чжан Хуань – воспитанник советско-китайской академической традиции, мастер жестких перформансов, покоривших Америку, буддист, познавший глубину своей веры через огонь и пепел благовонных воскурений. Он – обаятельный и эмоционально тонкий художник, умеющий организовать массы на театральное действо и на производство огромных скульптур. Человек сознательно открытый нескольким культурам, уютно в них живущий, но всегда трогательно помнящий свои корни", - отметил гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский .

Чжан Хуань родился в 1965 году в китайском городе Аньян, в провинции Хэнань. Стал известным после ряда громких перформансов в Китае и США. Создает живописные произведения в уникальной технике: большинство его работ написаны пеплом от благовоний из буддийских храмов. В своих работах художник затрагивает вопросы религии, семьи, политики, культуры, бедности и голода. Работы художника представлены в крупнейших мировых собраниях — Музее современного искусства и Музее Гуггенхайма в Нью-Йорке, Музеях искусства Филадельфии и Сан-Диего, в собрании Гарвардского университета. Последние его работы были представлены в художественных галереях и музеях Италии, Австралии, Америки, Австрии, Германии, Швейцарии, Англии и других странах. Художник живет и работает в Шанхае и Нью-Йорке.