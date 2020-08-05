Родным фронтовика, убившего 150 нацистов, вернули утерянную медаль

Медаль под номером 1366918 нашли жители польского хутора в районе город Голдап, где летом-осенью 1944 года и позднее шли ожесточенные бои Красной армии с нацистами.

"Военный комиссар Воронежской области вручил утерянную медаль "За отвагу" … внучке старшего сержанта Данила Михайловича Воротилина. Торжественная церемония чествования памяти пропавшего без вести ветерана и возвращения семье героя медали состоялась на базе областного сборного пункта ЗВО", - говорится в релизе.

Медаль ему вручить так и не удалось: указанный наградной лист – последний документ, в котором Воротилин упоминается живым, пояснили РИА Новости в пресс-службе. Дальнейшая его судьба неизвестна.