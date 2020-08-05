Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200805/1575414917.html
Родным фронтовика, убившего 150 нацистов, вернули утерянную медаль
Утерянную медаль "За отвагу" пропавшего без вести участника Великой Отечественной войны Данила Воротилина, которую он получил в 1943 году за уничтожение 150... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T18:08
день победы
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
министерство обороны рф (минобороны рф)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573295777_0:156:3000:1844_1400x0_80_0_0_6d25b1c61c1b2a39ed6d684d8439f8a0.jpg
https://ria.ru/20200508/1571187794.html
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573295777_0:156:3000:1844_1400x0_80_0_0_6d25b1c61c1b2a39ed6d684d8439f8a0.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573295777_167:0:2834:2000_1400x0_80_0_0_c332af6857b6cf2ea3a8068b427bc25a.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573295777_501:0:2501:2000_1400x0_80_0_0_5f150220663ff110aaa549a9a51ad616.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
день победы, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), министерство обороны рф (минобороны рф), общество

Родным фронтовика, убившего 150 нацистов, вернули утерянную медаль

18:08 05.08.2020
340
© Sputnik / Искандар Аминов / Перейти в фотобанкЦветы на торжественных мероприятиях в Душанбе
Цветы на торжественных мероприятиях в Душанбе
© Sputnik / Искандар Аминов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Утерянную медаль "За отвагу" пропавшего без вести участника Великой Отечественной войны Данила Воротилина, которую он получил в 1943 году за уничтожение 150 нацистов, передали его родственникам, сообщает в среду пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).
Медаль под номером 1366918 нашли жители польского хутора в районе город Голдап, где летом-осенью 1944 года и позднее шли ожесточенные бои Красной армии с нацистами.

"Военный комиссар Воронежской области вручил утерянную медаль "За отвагу" … внучке старшего сержанта Данила Михайловича Воротилина. Торжественная церемония чествования памяти пропавшего без вести ветерана и возвращения семье героя медали состоялась на базе областного сборного пункта ЗВО", - говорится в релизе.

Как следует из наградного листа Центрального архива Минобороны РФ, который процитировали в пресс-службе, радиотелеграфиста (стрелка-радиста) Воротилина наградили медалью 11 августа 1943 года "за уничтожение 150 фашистов из танкового пулемета".
Медаль ему вручить так и не удалось: указанный наградной лист – последний документ, в котором Воротилин упоминается живым, пояснили РИА Новости в пресс-службе. Дальнейшая его судьба неизвестна.
Воротилин служил при старшем танке (в нынешней классификации – командирском) командования 82-го танкового полка 3-й танковой армии.
Ветеран
8 мая, 20:52Тамбовская область
В Тамбовской области исполнили мечту 101-летнего летчика-фронтовика
5300101
Обсудить 2
День ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Общество
Рекомендуем
Адвокат Александр Добровинский на VII съезде Федерации еврейских общин России
Добровинский ответил на обвинение Пашаева в "фальсификации свидетелей"
Супруга Валерия Цепкало Вероника, кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская и координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
Тихановская ответила на слова Лукашенко о "несчастных девчонках"
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров заявил, что Telegram не продается
Телевизор
Унесенный в море ребенок выжил благодаря советам из фильма
Последствия взрыва в Ливане
СМИ: Кипр разыскивает россиянина по делу о взрыве в Бейруте
Ситуация у здания бизнес-центра Леонардо в Киеве
Суд в Киеве арестовал мужчину, угрожавшего взорвать банк
Смартфоны Samsung Galaxy Note20 и Galaxy Note20 Ultra
Samsung представила новые модели смартфонов
Стейк из баранины
Кусок мяса "ожил" на разделочной доске и шокировал пользователей Сети
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
В Германии через суд хотят оспорить разрешение на "Северный поток — 2"
Камера
Камчатская ведущая, ставшая известной из-за смеха в эфире, уволилась
Художник Чжан Хуань в студии
Любовь, мир и пандемия: в Эрмитаже откроется выставка Чжана Хуаня
Дональд Трамп
В поместье Трампа проникли три подростка с АК-47
Обожаю очень - мать оставленного ночью в коляске ребенка назвала это ошибкой
Мать оставленного на улице в Москве мальчика обвинила в произошедшем отца
Замок Бодрум
Стали известны подробности избиения украинской топ-модели в Турции
Актриса Анастасия Заворотнюк на церемонии вручения V Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения в Москве
Стало известно о непоправимых изменениях во внешности Заворотнюк
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:12В России провели более 29,7 миллиона тестов на коронавирус
07:52Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг
07:14В Приморье представили переделанный под дрифт-машину катафалк
06:54Самолет МЧС после промежуточной посадки в Саратове вылетел в Бейрут
06:27"Известия": доставка товаров может подорожать в два раза
06:16Опубликовано видео пусков ракет комплексами "Искандер-М"
05:53В поместье Трампа проникли три подростка с АК-47
05:09Штаб Трампа обвинил Facebook в предвзятом отношении
05:07Археологи обнаружили в Перу предметы инков для жертвоприношений
05:05Датский журналист рассказал о "жесточайшем ударе" по экономике США
05:03Twitter временно заблокировал аккаунт кампании Трампа
04:40Посольство России в США прокомментировало доклад Госдепа о "пропаганде"
04:27Почетный адвокат назвал Ефремова "жертвой" Пашаева
03:51Источник назвал дату начала работ по пуску энергоблока №1 Белорусской АЭС
03:31В Хабаровском крае 17 военных пострадали при обрушении строящегося моста
03:17Названа стоимость изготовления модернизированной ракеты "Ангара-А5М"
03:15Камчатская ведущая, ставшая известной из-за смеха в эфире, уволилась
03:06Финансирование разработки ракет "Ангара" увеличили в 1,7 раза
03:03В Турции прокомментировали сообщения о вспышке коронавируса на курортах
03:02Садальский заявил о "смерти" театра "Современник"
Лента новостейМолния