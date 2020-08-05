Родным фронтовика, убившего 150 нацистов, вернули утерянную медаль

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Утерянную медаль "За отвагу" пропавшего без вести участника Великой Отечественной войны Данила Воротилина, которую он получил в 1943 году за уничтожение 150 нацистов, передали его родственникам, сообщает в среду пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).
Медаль под номером 1366918 нашли жители польского хутора в районе город Голдап, где летом-осенью 1944 года и позднее шли ожесточенные бои Красной армии с нацистами.
"Военный комиссар Воронежской области вручил утерянную медаль "За отвагу" … внучке старшего сержанта Данила Михайловича Воротилина. Торжественная церемония чествования памяти пропавшего без вести ветерана и возвращения семье героя медали состоялась на базе областного сборного пункта ЗВО", - говорится в релизе.
Как следует из наградного листа Центрального архива Минобороны РФ, который процитировали в пресс-службе, радиотелеграфиста (стрелка-радиста) Воротилина наградили медалью 11 августа 1943 года "за уничтожение 150 фашистов из танкового пулемета".
Медаль ему вручить так и не удалось: указанный наградной лист – последний документ, в котором Воротилин упоминается живым, пояснили РИА Новости в пресс-службе. Дальнейшая его судьба неизвестна.
Воротилин служил при старшем танке (в нынешней классификации – командирском) командования 82-го танкового полка 3-й танковой армии.