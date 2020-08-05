Глава МВД Ливана пообещал расследовать обстоятельства взрыва за пять дней

"Министр внутренних дел Мухаммед Фахми подтвердил, что расследование взрыва в порту будет прозрачным и займет 5 дней. Ответственных привлекут к ответственности", - цитирует министра новостной портал.

Греция направляет в Ливан спасателей подразделения по борьбе с последствиями катастроф.

Катар, Ирак и Иордания заявили о готовности развернуть в Бейруте полевые госпитали.

МЧС России отправляет на место трагедии пять самолетов с мобильным госпиталем, врачами, спасателями и сотрудниками Роспотребнадзора.

Взрыв полностью разрушил четыре больницы, находившихся в них пациентов пришлось разместить в других госпиталях.

Многие из пострадавших при взрыве не получили медпомощи из-за нехватки мест в клиниках.

По словам очевидцев, город "выглядит разрушенным, как на войне".

Многие люди до сих пор считаются пропавшими без вести.

Греция направляет в Ливан спасателей подразделения по борьбе с последствиями катастроф.

Греция направляет в Ливан спасателей подразделения по борьбе с последствиями катастроф.

Катар, Ирак и Иордания заявили о готовности развернуть в Бейруте полевые госпитали.

Катар, Ирак и Иордания заявили о готовности развернуть в Бейруте полевые госпитали.

МЧС России отправляет на место трагедии пять самолетов с мобильным госпиталем, врачами, спасателями и сотрудниками Роспотребнадзора.

МЧС России отправляет на место трагедии пять самолетов с мобильным госпиталем, врачами, спасателями и сотрудниками Роспотребнадзора.

Взрыв полностью разрушил четыре больницы, находившихся в них пациентов пришлось разместить в других госпиталях.

Взрыв полностью разрушил четыре больницы, находившихся в них пациентов пришлось разместить в других госпиталях.

Многие из пострадавших при взрыве не получили медпомощи из-за нехватки мест в клиниках.

Многие из пострадавших при взрыве не получили медпомощи из-за нехватки мест в клиниках.

По словам очевидцев, город "выглядит разрушенным, как на войне".

По словам очевидцев, город "выглядит разрушенным, как на войне".

Многие люди до сих пор считаются пропавшими без вести.

Многие люди до сих пор считаются пропавшими без вести.

По последним данным, при взрыве погибли 113 человек, свыше 4 тысяч получили ранения. В стране объявлен траур. Столица Ливана признана районом бедствия, в городе на две недели вводится режим чрезвычайного положения.