При взрыве в Бейруте пострадали 17 местных журналистов

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Семнадцать местных журналистов ранены в Семнадцать местных журналистов ранены в Бейруте , трое в крайне тяжелом состоянии, сообщается на сайте Союза журналистов России.

"По информации, поступающей от наших ливанских коллег, в результате взрыва, произошедшего в Бейруте 4 августа, ранено 17 местных журналистов, 3 из них находятся в крайне тяжёлом состоянии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что взрывом нанесен урон ряду редакций, офису Союза журналистов Ливана . Союз журналистов России направил соболезнования коллегам из Союза, а также в посольство Ливанской Республики в РФ.

Мощный взрыв прогремел во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла. По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2,7 тысячи тонн конфискованной таможенными службами аммиачной селитры.