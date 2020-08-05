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Ленинградская область
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Власти Ленобласти поддержат производителей рыбной продукции региона
Власти Ленинградской области объявили о готовности помочь крупному производителю рыбной продукции "Балтийский берег" перевести свое производство в регион, чтобы РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T17:45
ленинградская область
александр дрозденко
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60
александр дрозденко

Власти Ленобласти поддержат производителей рыбной продукции региона

17:45 05.08.2020
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© Фото : Правительство Ленинградской областиРыбоперерабатывающий комбинат
Рыбоперерабатывающий комбинат
© Фото : Правительство Ленинградской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 авг – РИА Новости. Власти Ленинградской области объявили о готовности помочь крупному производителю рыбной продукции "Балтийский берег" перевести свое производство в регион, чтобы создать новые рабочие места и обеспечить потребности жителей региона в рыбной продукции.
Об этом во время рабочей поездки в Ломоносовский район заявил губернатор региона Александр Дрозденко. По его словам, Ленинградская область активно развивает рыбную отрасль, благодаря чему область стабильно входит в тройку российских производителей форели.
"С приходом в наш регион компании "Балтийский берег" область стала крупнейшим на Северо-Западе переработчиком рыбы. Мы готовы рассматривать формы поддержки для предприятия, чтобы компания полностью перевела всё свое производство в Ленинградскую область. Приход такого инвестора позволит создать новые рабочие места и обеспечить потребности жителей региона в рыбной продукции", — отметил Дрозденко.
Глава региона осмотрел современные цеха компании, где готовят салаты из морепродуктов и морской капусты, коптят салаку, и уникальную линию по производству из рыбьего жира лососевых пород имитированной икры с высоким содержанием Омега 3, которая получила знак института питания "Здоровый продукт".
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В свою очередь пресс-служба областной администрации сообщает, что "Балтийский берег" на сегодняшний день компания обеспечивает 25% рынка рыбной продукции России и производит 46% товарной пищевой рыбной продукции Ленинградской области. На производственной площадке в Ленинградской области трудится порядка 800 сотрудников.
"По итогам первого полугодия 2020 года в Ленинградской области производство рыбной продукции составило 35,6 тысячи тонн, в том числе: улов рыбы - 15,4 тысячи тонн (100 % к уровню 2019 года), товарное рыбоводство - 7,36 тысячи тонн (119%), береговая рыбопереработка - 17,7 тысячи тонн (128 %)", - уточнила областная администрация.
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Ленинградская областьАлександр Дрозденко
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