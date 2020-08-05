Власти Ленобласти поддержат производителей рыбной продукции региона

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 авг – РИА Новости. Власти Ленинградской области объявили о готовности помочь крупному производителю рыбной продукции "Балтийский берег" перевести свое производство в регион, чтобы создать новые рабочие места и обеспечить потребности жителей региона в рыбной продукции.

Об этом во время рабочей поездки в Ломоносовский район заявил губернатор региона Александр Дрозденко . По его словам, Ленинградская область активно развивает рыбную отрасль, благодаря чему область стабильно входит в тройку российских производителей форели.

"С приходом в наш регион компании "Балтийский берег" область стала крупнейшим на Северо-Западе переработчиком рыбы. Мы готовы рассматривать формы поддержки для предприятия, чтобы компания полностью перевела всё свое производство в Ленинградскую область. Приход такого инвестора позволит создать новые рабочие места и обеспечить потребности жителей региона в рыбной продукции", — отметил Дрозденко.

Глава региона осмотрел современные цеха компании, где готовят салаты из морепродуктов и морской капусты, коптят салаку, и уникальную линию по производству из рыбьего жира лососевых пород имитированной икры с высоким содержанием Омега 3, которая получила знак института питания "Здоровый продукт".

В свою очередь пресс-служба областной администрации сообщает, что "Балтийский берег" на сегодняшний день компания обеспечивает 25% рынка рыбной продукции России и производит 46% товарной пищевой рыбной продукции Ленинградской области. На производственной площадке в Ленинградской области трудится порядка 800 сотрудников.