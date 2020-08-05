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Эксперты оценили интерес россиян к поездкам в Турцию
Россияне не начали отказываться от путевок в Турцию после заявления главы минздрава этой страны о росте новых случаев заболевания коронавирусом, продажи туров... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T18:20
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, туризм, анталья (провинция), новости - туризм, наталья осипова, сочи, турция, стамбул

Эксперты оценили интерес россиян к поездкам в Турцию

18:20 05.08.2020
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© Фото : Pixabay / Şinasi MüldürРайон Эминёню в Стамбуле
Район Эминёню в Стамбуле
© Фото : Pixabay / Şinasi Müldür
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Россияне не начали отказываться от путевок в Турцию после заявления главы минздрава этой страны о росте новых случаев заболевания коронавирусом, продажи туров сохраняются на прежнем уровне, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туристических агентств Наталья Осипова.
Россия с 1 августа возобновила авиасообщение с Турцией. С этой даты начались полеты в Анкару и Стамбул. С 10 августа планируются рейсы в курортные Анталью, Бодрум и Даламан. Глава турецкого минздрава Фахреттин Коджа ранее в среду выразил обеспокоенность значительным ростом новых случаев коронавируса после мусульманского праздника Курбан-байрам, который отмечался с 31 июля по 3 августа.
"Информация только сегодня вышла, и реакции на нее нет. Пока аннуляций по турам нет: все, кто купили путевки в Турцию, надеются вылететь туда. Хотя и не могу сказать, что ажиотаж в продажах, все не так активно, как мы ожидали", — сказала Осипова.
Она пояснила, что достаточно большой объем продаж пришелся на Крым и Сочи, а после того, как стало известно о возобновлении полетов в Турцию, отказов от поездок в эти российские регионы не было. "Крым и Сочи мы заполнили, кроме того, ожидаем хорошие продажи и в сентябре, в бархатный сезон", — добавила Осипова.
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Она напомнила о мерах предосторожности, которые реализуют турецкие отели: пятидесятипроцентная заполняемость, требование передвигаться по территории в маске, расстояние между лежаками у пляжа или бассейна — не менее 1,5-2 метра, работа официанта у шведского стола, исключающая возможность использовать посетителями общие приборы, отсутствие в номерах рекламных листовок.
"Если вы идете без маски или стоите, например, за мороженым, не соблюдая дистанцию, вам обязательно сделают первое предупреждение, вторым — может быть штраф. Российские туристы обо всех этих мерах предупреждаются турагентом, информация об этом должна быть также на его сайте", — сообщила Осипова.
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ТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ТуризмАнталья (провинция)Новости - ТуризмНаталья ОсиповаСочиТурцияСтамбул
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