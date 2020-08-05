Эксперты оценили интерес россиян к поездкам в Турцию

МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Россияне не начали отказываться от путевок в Турцию после Россияне не начали отказываться от путевок в Турцию после заявления главы минздрава этой страны о росте новых случаев заболевания коронавирусом, продажи туров сохраняются на прежнем уровне, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туристических агентств Наталья Осипова.

Россия с 1 августа возобновила авиасообщение с Турцией. С этой даты начались полеты в Анкару и Стамбул. С 10 августа планируются рейсы в курортные Анталью, Бодрум и Даламан. Глава турецкого минздрава Фахреттин Коджа ранее в среду выразил обеспокоенность значительным ростом новых случаев коронавируса после мусульманского праздника Курбан-байрам, который отмечался с 31 июля по 3 августа.

"Информация только сегодня вышла, и реакции на нее нет. Пока аннуляций по турам нет: все, кто купили путевки в Турцию, надеются вылететь туда. Хотя и не могу сказать, что ажиотаж в продажах, все не так активно, как мы ожидали", — сказала Осипова.

Она пояснила, что достаточно большой объем продаж пришелся на Крым и Сочи, а после того, как стало известно о возобновлении полетов в Турцию, отказов от поездок в эти российские регионы не было. "Крым и Сочи мы заполнили, кроме того, ожидаем хорошие продажи и в сентябре, в бархатный сезон", — добавила Осипова.

Она напомнила о мерах предосторожности, которые реализуют турецкие отели: пятидесятипроцентная заполняемость, требование передвигаться по территории в маске, расстояние между лежаками у пляжа или бассейна — не менее 1,5-2 метра, работа официанта у шведского стола, исключающая возможность использовать посетителями общие приборы, отсутствие в номерах рекламных листовок.